ノジマ イオンタウン東習志野店が11月21日（金）オープン！

株式会社ノジマ

株式会社ノジマ（神奈川県横浜市 代表執行役社長 野島廣司 以下「ノジマ」）は、「ノジマ イオンタウン東習志野店」を「ノジマ ゆめまち習志野台モール店」より移転オープンいたします。イオンタウン東習志野の施設リニューアルオープンとともに、ノジマはデジタル家電の「相談員」として、地域の皆さまのより便利な暮らしをサポートしてまいります！

また、ノジマでは11月21日（金）～12月12日（金）の期間中、オープン限定特価としてノジマポイントが20％還元になるお得なセールも開催いたします。皆さまのご来店をお待ちしております！

■ノジマ イオンタウン東習志野店

オープン：2025年11月21日（金）

場 所：〒275-0001 千葉県習志野市東習志野６-７-８

営業時間：10：00～20：00

■オープンセール期間実施概要

１.11月21日（木）～12月12日（金）限定でノジマポイント最大20%還元！

２.ノジマアプリ新規登録でプレゼント！

500円引きクーポン／BOXティッシュ／ノジマオリジナルエコバッグ

３.既にノジマアプリをご登録の方は、商品ご購入でコットンエコバッグプレゼント！

４.人気の商品を大特価でご用意しております！店頭でお待ちしております。

ノジマはメーカー販売員、携帯会社派遣販売員がいない唯一の家電専門店です。これからもより一層お客様に喜ばれ、社会や地域に貢献する企業となるべく努力してまいります。今後とも、何卒ご支援ご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。