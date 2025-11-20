こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
BASF、タイ バンパコンにおけるアルキルポリグルコシド（APG®）の生産能力を拡大
BASF、タイ バンパコンにおけるアルキルポリグルコシド（APG®）の生産能力を拡大
今回の生産能力拡大によって地域の供給体制を強化し、持続可能な界面活性剤に対する需要の増加に対応
この拡大は、ドイツ、中国の拠点、および2026年に米国で稼働開始予定の新たな施設を含む、BASFのグローバルなAPG®生産ネットワークを補完
BASF（本社：ドイツ ルートヴィッヒスハーフェン）は、タイのバンパコン拠点に建設した新しい工場を通じて、アジアにおけるアルキルポリグルコシド（APG®）の事業基盤を拡大することを発表しました。今回の拡大は、成長地域において当社の地位を強化し、強固な地域ネットワークを基盤として、より俊敏かつ柔軟にお客様に対応するための戦略的施策です。
左から右へ：APG工場のバンパコン拠点（タイ・チョンブリー）での開所式にて、プラカシュ・デヴァッシ（BASFタイ マネージングディレクター兼アジア太平洋地域オレオ界面活性剤ビジネスマネジメント）、ラフル・ティルヴェ（アジア太平洋地域ケア・ケミカルズ事業部オペレーション担当バイスプレジデント）、テディ・ワウォルントゥ（タイ・バンパコン拠点ディレクター）、スパワン・ラッタナピロム（BASFタイ ビジネス＆ピープルサービス担当ディレクター）
BASF ケア・ケミカルズ事業本部のプレジデントであるメアリー・クリアンは、次のように述べています。「今回の投資は、パーソナルケア、ホームケア、工業用途のお客様にとって信頼できるパートナーであり続けるという私たちのコミットメントを強化するものです。タイにおけるAPG®生産能力を拡大することで、地域における供給能力を強化し、より迅速で柔軟なサービスを実現するとともに、持続可能で高性能なソリューションに対する高まる需要に対応していきます。」
BASFは現在、ドイツのデュッセルドルフ、米国のオハイオ州シンシナティ、中国の金山の各拠点でAPG®を生産しており、多様な産業ニーズに応える強固なグローバルネットワークを形成しています。バンパコンにおける生産能力の拡大によって、アジアにおける地域供給体制を強化し、2026年の完成を予定しているシンシナティの新APG®生産ラインは北米における生産能力をさらに増強します。これらの投資は、主要市場において持続可能で高性能なソリューションをスピード、柔軟性、信頼性をもって提供するというケア・ケミカルズ事業本部のコミットメントを強化するものです。
APG®は、100%天然の再生可能な原料を使用したバイオベースで、容易に生分解される地球環境に優しい二次界面活性剤です。APG®は持続可能で優れた性能を持つだけでなく、非イオン性であるため他の界面活性剤との配合が可能です。APG®は、パーソナルケア、ホームケア、業務用洗剤・工業用洗浄剤、工業用添加剤や農業分野など、さまざまな用途で広く使用されています。
※この資料はBASF本社（ドイツ）が2025年11月19日に発表した英語のプレスリリースをBASFジャパンが日本語に翻訳・編集したものです。
※このプレスリリースの内容および解釈については英語のオリジナルが優先されます。
■BASFのケア・ケミカルズ事業本部について
BASF のケア・ケミカルズ事業本部は、パーソナルケア、ホームケア、業務用洗浄関連などの業界や技術アプリケーションに幅広い原料を提供しています。 私たちは、化粧品業界、洗剤およびクリーナー業界におけるリーディングサプライヤーであり、お客様に革新的かつ持続可能な製品、ソリューションおよびコンセプトを提供しています。高品質な製品ポートフォリオには、界面活性剤、乳化剤、ポリマー、油性剤、キレート剤、化粧品有効成分および紫外線吸収剤などがあります。ケア・ケミカルズ事業本部は世界各国に生産・開発拠点を有し、特に新興成長市場にて事業を拡大しています。詳細についてはhttp://www.care-chemicals.basf.com/ をご覧ください。
■BASFについて
BASF（ビーエーエスエフ）は、ドイツ ルートヴィッヒスハーフェンに本社を置く総合化学会社です。私たちは、持続可能な将来のために化学でいい関係をつくることを企業目的とし、経済的な成功とともに環境保護と社会的責任を追求しています。また、お客様のグリーントランスフォーメーションを可能にする、選ばれる化学会社になるという意欲的な目標を掲げています。全世界で約112,000人の社員を有し、世界中のほぼすべての産業に関わるお客様に貢献しています。ポートフォリオは、コア事業の事業セグメント（ケミカル、マテリアル、インダストリアル・ソリューション、ニュートリション＆ケア）、スタンドアローン事業の事業セグメント（サーフェステクノロジー、アグロソリューション）から成ります。2024年のBASFの売上高は653億ユーロでした。BASF株式はフランクフルト証券取引所（BAS）に上場しているほか、米国預託証券（BASFY）として取引されています。BASFの詳しい情報はhttps://www.basf.com/global/en.html をご覧ください。
本件に関するお問合わせ先
BASFジャパン広報事務局 （カーツメディアワークス内）
TEL: 03-6427-1627
basf@kartz.co.jp