JA Solar、COP30に参加気候行動リーダーシップ4年連続の節目





ブラジル・ベレン、2025年11月20日 /PRNewswire/ -- 第30回国連気候変動会議（COP30）が、11月10日から21日までブラジル・ベレンで開催されています。太陽光発電業界の世界的リーダーであるJA Solarは、気候行動におけるリーダーシップを示す形で、4年連続でCOP30に招待されました。会議期間中、JA SolarのエグゼクティブプレジデントであるAiqing Yang氏は、中国パビリオンでビデオスピーチを行い、気候変動に対応する太陽光企業の最新の取り組みと今後の展望を共有しました。

COP30には、190カ国以上から約56,000人の代表者が集まり、排出削減、気候変動への適応、気候ファイナンス、公正な移行などの重要な気候課題について、政府および民間セクターの代表団が協議する重要なハイレベルフォーラムとして機能しました。

COP30でYang会長が指摘したように、民間セクター、特にクリーンエネルギー分野は、気候回復力のある世界への移行において重要な役割を果たさなければなりません。2025年は、パリ協定の締結10周年であると同時に、JAソーラーの創立20周年の節目の年となります。この重要な節目において、JAソーラーは中国パビリオンで「4F（より速く、育み、より公平に、さらに前進）」環境気候戦略を正式に発表しました。世界の顧客から信頼されるグリーンエネルギーソリューションパートナーとして、JA Solarの製品の累計出荷量は、180か国・地域で317GWを超えています。2024年、JA Solarは5,000万メートルトン以上の二酸化炭素換算排出量を回避し、再生可能エネルギーの消費比率を34％に達成しました。2025年、JA Solar は持続可能な取り組みを一層強化し、グローバルなステークホルダーと協力して、責任あるサプライチェーンと循環型経済の推進に取り組みました。

JA Solarはまた、COP30期間中に開催された一連のイベントや対話にも積極的に参加しました。例えば、国連グローバル・コンパクト（UNGC）主催のエネルギーセクターラウンドテーブル、国家電網による「ブラジル発グローバル時間・地域別電力炭素係数イニシアチブ」の発表、そしてグリーン電力100％ 2025コンセンサスの初回署名企業の一つとしての参加などです。さらに、JA Solarは科学的根拠に基づく目標イニシアチブ（SBTi）と1対1の会談を行い、脱炭素化の道筋について意見交換を行いました。

COP30への積極的な関与を通じて、JA Solarは気候行動への取り組みが企業のアイデンティティの中核であることを示しました。太陽光発電業界における不断のイノベーションと揺るぎない国際的パートナーシップを通じて、気候回復力のある未来を支えることを約束しています。



