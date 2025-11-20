KHB、MEDICA 2025で自動化学発光免疫測定装置「Polaris V150」を紹介

西安市（中国）、2025年11月20日 /PRNewswire/ -- Shanghai Kehua Bio-engineering Co., Ltd.（KHB）は、体外診断（IVD）ソリューションを提供するグローバル企業であり、世界を代表する医療業界の展示会の一つである「MEDICA 2025」において、最新の小型化学発光プラットフォーム「Polaris V150 自動化学発光免疫測定装置」を披露しています。今年のKHBブースにおける注目製品として、Polaris V150は同社が自動診断分野で継続的に革新を進めていることを示しています。





中小規模の検査室に加え、大規模病院やサードパーティーラボにおけるSTAT検査および緊急検査向けに設計されたPolaris V150は、効率性、精度、使いやすさをデスクトップ型プラットフォームに統合している装置です。設置面積はわずか0.36m²であり、内蔵タッチスクリーンとコンパクトな設計により、外部デバイスを必要とせず強力な免疫測定機能を提供するものです。

コンパクトな設置面積とワークフロー効率

設置面積0.36m²という小型設計でありながら、Polaris V150は1時間あたり150テストを処理でき、限られた作業スペースでも高い運用効率を実現するものです。試薬、サンプル、反応カップを途切れなく連続投入でき、STAT機能により緊急サンプルが優先処理され、迅速な臨床判断を支援するものです。同システムは40のサンプルポジションを備え、血清と血漿に対応し、自動希釈機能に加えて、液面検出、凝塊検出、衝突防止検出を包括的に実施することで、ワークフローの信頼性を高めるものです。

ALP-AMPPD技術による高精度性能

高性能なALP-AMPPD化学発光システムを搭載したPolaris V150は、アッセイ全体で高い正確性と精密性（CV<3%）を実現するものです。同装置は、キャリブレーターを含む一体型試薬キット設計を採用しており、QRコード化された情報とマスターカーブによって標準化された操作が可能となり、試薬管理の簡素化にも寄与するものです。

包括的で拡大を続ける試薬メニュー

Polaris V150は、10の主要疾患パネルにわたり60項目以上のアッセイを独自に開発した検査メニューに対応しており、幅広い日常診断ニーズを網羅しているものです。アッセイのポートフォリオには、甲状腺機能、性ホルモン、腫瘍マーカー、感染症、心筋マーカー、炎症、糖代謝、貧血、骨代謝などの指標が含まれます。

インテリジェントシステムと強化されたユーザーエクスペリエンス

分析性能に加え、Polaris V150は検査室の使いやすさを高めるインテリジェントなシステム設計を採用しているものです。同プラットフォームは、試薬および消耗品の状態をリアルタイムでモニタリングでき、検査室が運用準備状況を常に把握できるよう支援するものです。クリーンで直感的なユーザーインターフェースと内蔵タッチスクリーンにより、効率的な操作とスムーズなナビゲーションを実現し、トレーニングに要する時間を短縮するとともに、全体的なユーザーエクスペリエンスを向上させるものです。

信頼性の高い試薬安定性とスマートメンテナンス

継続的かつ高品質な性能を支えるため、同装置は最大12の試薬ポジションに対して24時間のオンボード冷却（2～8°C）を提供し、試薬の最適な安定性を確保するものです。リモートモニタリングや自動メンテナンスといった機能により、ダウンタイムを削減し、サービスワークフローを簡素化することで、検査室が高い運用継続性を維持できるよう支援するものです。

MEDICA 2025での強い存在感

MEDICA 2025において、Polaris V150はKHBブースの注目製品の一つとなり、コンパクトでありながら高性能な免疫測定ソリューションを求める世界中のパートナーを惹きつけているものです。KHBの専門チームによるライブデモンストレーションや技術相談を通じて、来場者は本装置の性能や、日常検査および緊急検査の双方における適合性について包括的に理解することができるものです。

「MEDICAで寄せられた関心は、Polaris V150のようなコンパクトかつ高品質な化学発光システムに対する強い需要を示しているものです」と、KHBのプロダクトマネージャー氏は述べています。「この革新的な製品を国際的なパートナーの皆様と共有し、世界中の検査室に効率的な免疫測定ソリューションを提供できることを大変嬉しく思います。」

KHB Groupについて

Shanghai Kehua Bio-engineering Co., Ltd.（KHB、証券コード：002022.SZ）は、免疫診断、生化学診断、分子診断、ポイントオブケア検査（POCT）に注力する、医療診断製品のフルラインを誇る体外診断（IVD）企業です。1981年の設立以来、KHBは研究開発、製造、マーケティング事業を統合したハイテク企業へと成長してきました。2004年には、深圳証券取引所（SZSE）に上場しました。

詳細は、KHBの公式ウェブサイトおよび LinkedIn、Facebook、Twitter の各ページをご覧ください。

