低電圧（LV）スイッチギア市場規模、シェア分析、成長およびメーカー（2025年～2035年）
ＫＤマーケットインサイトは、『低電圧（LV）スイッチギア市場の将来動向と機会分析 ― 2025年から2035年』と題する市場調査レポートを発表いたします。本レポートの市場範囲には、現在の市場動向および将来の成長機会に関する情報が含まれており、読者が十分な判断に基づいたビジネス意思決定を行えるよう支援します。この調査レポートにおいて、ＫＤマーケットインサイトの研究者は、一次・二次の調査分析手法を用いて市場競争を評価し、競合他社をベンチマーキングし、彼らのＧＴＭ（ゴー・トゥ・マーケット）戦略を理解しています。
低電圧（LV）開閉装置の世界市場に関する 調査レポートでは、2025年から2035年にかけての年平均成長率（CAGR）は7.9%と予測され、2035年末までの市場規模は1033億米ドルに 達すると予測しています。2024年の市場規模は573億ドルでした。
低電圧（LV）スイッチギア市場規模、シェア、成長要因、セグメンテーション、メーカー、将来展望
市場概要
低電圧（LV）スイッチギア市場は、産業、公益事業、商業施設、住宅施設が先進的な電力配電システムを導入する中で大きく成長しています。1kVまでの電圧で動作するLVスイッチギアは、電気回路の保護、電力配分管理、運用安全性の確保に重要な役割を果たします。これらのシステムには、遮断器、ブスバー、断路器、ヒューズ、コンタクタ、保護リレーなどが含まれ、電気ネットワークの監視・制御に用いられます。
信頼性の高い電力供給への需要、急速な産業化、老朽化した電力インフラの近代化、再生可能エネルギー統合の進展が市場を牽引しています。オートメーションやスマートグリッド技術の進化により、LVスイッチギアはデジタル化、小型化、省エネ化、IoT対応へと進化しています。
市場規模とシェア
LVスイッチギアは、幅広いエンドユーザー産業で使用されることから、電気機器市場の中でも大きなシェアを占めています。製造業、石油・ガス、鉱業、化学、インフラなどを含む産業部門が最大シェアを持ち、高い電力消費と設備保護の必要性が背景となっています。
病院、データセンター、小売施設、オフィスなどの商業施設も市場に大きく貢献しています。特に北米、欧州、アジア太平洋地域でデータセンターが急増しており、安定的な電力供給を確保するため高性能LVスイッチギアの需要が高まっています。
アジアや中東の新興国は、急速な都市開発と産業拡大を背景に高成長地域として注目されています。産業分野では、スマートエネルギー管理システムの導入が進むことで、デジタルLVスイッチギアの市場シェアが拡大しています。
成長要因
・都市化とインフラ開発：新規建設、交通インフラ、住宅開発により近代的な配電システムへの需要が拡大。
・産業オートメーションの進展：自動化設備の過負荷・短絡・電圧変動からの保護ニーズが増加。
・再生可能エネルギー統合の加速：太陽光・風力発電設備には安全な系統連系と配電のためLVスイッチギアが不可欠。
・データセンターおよびITインフラの拡大：クラウド、エッジコンピューティング、AI処理増加により高信頼配電が必須。
