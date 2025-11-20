新作カードゲーム『オモイからもらって！』を発売～アイデアのタマゴを“遊び”へとスイッチする、新しいクリエイションの形～
株式会社CUCURIは、オリジナルボードゲームブランド「タマゴスイッチ」より、新作カードゲーム『オモイからもらって！』を発売いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334892&id=bodyimage1】
本作は“気持ちの重さ（オモイ）”を押し付けたり、受け取ったりしながら勝敗が決まる、心理戦×読み合い×大逆転のエンタメカードゲームです。
《タマゴスイッチ公式WEB》https://cucuri.co.jp/tamago_switch.html
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334892&id=bodyimage2】
【ゲーム概要】
プレイヤーは毎ターン、手札から“オモイカード”を誰かの「お気持ちエリア」に置き、重さ（トン数）を押し付けていきます。
カードには1～3トンの出来事（オモイ）が書かれており、他のプレイヤーに負担を増やすか、自分の負担を軽くするかを毎手番で判断します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334892&id=bodyimage3】
さらに、特殊効果を持つ“トクシュカード”を使うことで、オモイの押しつけ合いは一気に混戦へ。
心理戦と駆け引きが同時に楽しめる、笑いと叫びが飛び交うカードゲームです。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334892&id=bodyimage4】
【プレイ情報】
・プレイ人数：2～4人
・対象年齢：8歳以上
・プレイ時間：15分～
【ゲームの目的】
・手札からオモイを置いて押し付ける
・トクシュカードで一気に逆転
・誰かの「お気持ちエリア」が20トンに達した時点でゲーム終了
・その時もっとも“軽い”プレイヤーが勝利！
【コンポーネント】
＜1. オモイカード：53枚＞
・1～3トンのオモイ
・属性：恋愛（赤）／仕事（黄）／プライベート（青）／虹（任意の色の代用）
＜2. トクシュカード：27枚＞
・お引っ越し：自分のオモイ1枚を他人に渡す
・交換：任意の2人のオモイ1枚を交換
・そんなことないよ：任意のオモイ1枚を0トンに
・運命のいたずら：一番軽い人へ強制的に5トン
・メンタル鋼：「運命のいたずら」or「そんなことないよ」を山札に戻す
・特大ブーメラン：「もうムリコンボ」を跳ね返す
・悟り：自分のオモイ全捨て（山札へ全戻し）
【セットアップ】
1. 全カードをシャッフルし山札を作る
2. 各プレイヤーに手札7枚を配布
3. 各自の前に「お気持ちエリア」を用意（最初は空）
【ターンの流れ】
（1） おしつけ＆トクシュフェイズ
・手札からオモイ1枚を誰かの「お気持ちエリア」へ置く
・必要に応じてトクシュカードを使用（併用OK）
もうムリコンボ！
同じ色（赤・黄・青）を3枚連続で置くと「もうムリコンボ」が成立！
虹カードは任意の色の代用になるため狙いやすい。
（2） 補充フェイズ
・手札が7枚になるまで山札から補充。
（3） ターン終了
・最後に笑顔で「重いから、もらって！」と言ってターンエンド。
【ゲーム終了条件】
・誰かの「お気持ちエリア」が20トンに到達
・山札が尽き、全員の手札が0枚
【勝利判定】
・お気持ちエリアの合計トン数が“一番軽い人”が勝者！
【ゲームの魅力】
・テンポ良く押し付け合う楽しさ
・トクシュカードで毎ターンにドラマが生まれる
・「もうムリ！」が叫ばれるコンボの爽快感
・全て表向きで進むため、読み合いが熱い
・“オモイの重さ”を笑って遊べるブラックユーモアがクセになる
【メッセージ】
さあ、いま何トン？
“気持ちが重い”すら笑い飛ばせる、
新感覚の心理バトルをお楽しみください！
【発売について】
本作は、株式会社CUCURIが《ゲームマーケット2025秋》にて発売する4作品の1つです。
《ゲームマーケット2025秋 出展情報》
ブース名：タマゴスイッチ
出展日：2025年11月22日（土）、23日（日）両日
ブース番号：S01
【お問い合わせ先】
株式会社CUCURI
担当：都築
メール：info@cucuri.jp
配信元企業：株式会社CUCURI
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334892&id=bodyimage1】
本作は“気持ちの重さ（オモイ）”を押し付けたり、受け取ったりしながら勝敗が決まる、心理戦×読み合い×大逆転のエンタメカードゲームです。
《タマゴスイッチ公式WEB》https://cucuri.co.jp/tamago_switch.html
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334892&id=bodyimage2】
【ゲーム概要】
プレイヤーは毎ターン、手札から“オモイカード”を誰かの「お気持ちエリア」に置き、重さ（トン数）を押し付けていきます。
カードには1～3トンの出来事（オモイ）が書かれており、他のプレイヤーに負担を増やすか、自分の負担を軽くするかを毎手番で判断します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334892&id=bodyimage3】
さらに、特殊効果を持つ“トクシュカード”を使うことで、オモイの押しつけ合いは一気に混戦へ。
心理戦と駆け引きが同時に楽しめる、笑いと叫びが飛び交うカードゲームです。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334892&id=bodyimage4】
【プレイ情報】
・プレイ人数：2～4人
・対象年齢：8歳以上
・プレイ時間：15分～
【ゲームの目的】
・手札からオモイを置いて押し付ける
・トクシュカードで一気に逆転
・誰かの「お気持ちエリア」が20トンに達した時点でゲーム終了
・その時もっとも“軽い”プレイヤーが勝利！
【コンポーネント】
＜1. オモイカード：53枚＞
・1～3トンのオモイ
・属性：恋愛（赤）／仕事（黄）／プライベート（青）／虹（任意の色の代用）
＜2. トクシュカード：27枚＞
・お引っ越し：自分のオモイ1枚を他人に渡す
・交換：任意の2人のオモイ1枚を交換
・そんなことないよ：任意のオモイ1枚を0トンに
・運命のいたずら：一番軽い人へ強制的に5トン
・メンタル鋼：「運命のいたずら」or「そんなことないよ」を山札に戻す
・特大ブーメラン：「もうムリコンボ」を跳ね返す
・悟り：自分のオモイ全捨て（山札へ全戻し）
【セットアップ】
1. 全カードをシャッフルし山札を作る
2. 各プレイヤーに手札7枚を配布
3. 各自の前に「お気持ちエリア」を用意（最初は空）
【ターンの流れ】
（1） おしつけ＆トクシュフェイズ
・手札からオモイ1枚を誰かの「お気持ちエリア」へ置く
・必要に応じてトクシュカードを使用（併用OK）
もうムリコンボ！
同じ色（赤・黄・青）を3枚連続で置くと「もうムリコンボ」が成立！
虹カードは任意の色の代用になるため狙いやすい。
（2） 補充フェイズ
・手札が7枚になるまで山札から補充。
（3） ターン終了
・最後に笑顔で「重いから、もらって！」と言ってターンエンド。
【ゲーム終了条件】
・誰かの「お気持ちエリア」が20トンに到達
・山札が尽き、全員の手札が0枚
【勝利判定】
・お気持ちエリアの合計トン数が“一番軽い人”が勝者！
【ゲームの魅力】
・テンポ良く押し付け合う楽しさ
・トクシュカードで毎ターンにドラマが生まれる
・「もうムリ！」が叫ばれるコンボの爽快感
・全て表向きで進むため、読み合いが熱い
・“オモイの重さ”を笑って遊べるブラックユーモアがクセになる
【メッセージ】
さあ、いま何トン？
“気持ちが重い”すら笑い飛ばせる、
新感覚の心理バトルをお楽しみください！
【発売について】
本作は、株式会社CUCURIが《ゲームマーケット2025秋》にて発売する4作品の1つです。
《ゲームマーケット2025秋 出展情報》
ブース名：タマゴスイッチ
出展日：2025年11月22日（土）、23日（日）両日
ブース番号：S01
【お問い合わせ先】
株式会社CUCURI
担当：都築
メール：info@cucuri.jp
配信元企業：株式会社CUCURI
プレスリリース詳細へ