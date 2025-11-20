¤ªÊì¤µ¤ó¤È»Ò¤É¤â¤ÎÌ¿¤ò¼é¤ë³Ø¤Ó¡¡ËÉºÒ¤È»ºÁ°»º¸å¥±¥¢¥»¥ß¥Êー³«ºÅ
°åÎÅË¡¿Í°åÀ¿²ñ¡ÊËÜ¼Ò¡§ÂçºåÉÜÂçºå»Ô¡¢ÂåÉ½¼Ô¡§Ã« ¹¬¼£¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯1·î21Æü¡Ê¿å¡Ë¡¢°åÎÅÊ£¹ç»ÜÀß¡Öi-Mall¡×Æâ¤ÎISEIKAI lounge ¤µ¤¯¤é¥Æ¥é¥¹2³¬¥µ¥í¥ó¤Ë¤Æ¡¢¹¾ºê¥°¥ê¥³³ô¼°²ñ¼Ò¤È¶¦Æ±¤Ç¡ÖÂè4²ó ¹¾ºê¥°¥ê¥³³ô¼°²ñ¼Ò¡ß°åÎÅË¡¿Í°åÀ¿²ñ °åÀ¿²ñ¹ñºÝÁí¹çÉÂ±¡ ¾®»ù¥»¥ß¥Êー¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¡¢¹¾ºê¥°¥ê¥³³ô¼°²ñ¼Ò¤Î±ÉÍÜ»Î¤È°åÀ¿²ñ¹ñºÝÁí¹çÉÂ±¡ »º²Ê¤Î°å»Õ¤¬ÅÐÃÅ¤·¡¢Èó¾ï»þ¤ÎÈ÷¤¨¤«¤é»ºÁ°»º¸å¤Î¥±¥¢¤Þ¤Ç¡¢Êì»Ò¤Î·ò¹¯¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤ËÌòÎ©¤Ä¼ÂÁ©Åª¤ÊÃÎ¼±¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
ÀìÌç²È¤¬¸ì¤ë¡ÈËÉºÒ¡É¤È¡È¥±¥¢¡É¤Î»ëÅÀ
ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¹¾ºê¥°¥ê¥³³ô¼°²ñ¼Ò¤Î±ÉÍÜ»Î¡¦»Ò¤É¤â¿´Íý¥«¥¦¥ó¥»¥éー¤È¡¢°åÀ¿²ñ¹ñºÝÁí¹çÉÂ±¡ »º²Ê¤Î°å»Õ¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÀìÌçÊ¬Ìî¤«¤é¹Ö±é¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¹¾ºê¥°¥ê¥³³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢ºÒ³²»þ¤Ë¤ª¤±¤ëÊì»Ò¤ÎÊë¤é¤·¤ò»Ù¤¨¤ë¡Ö¿©¡×¤È¡Ö¿´¡×¤Î»ëÅÀ¤òÃæ¿´¤Ë¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤Ë¤â¤¤¤«¤»¤ëËÉºÒ¤Î¹Í¤¨Êý¤ò¾Ò²ð¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£±ÉÍÜ¤ä¿´Íý¤ÎÎ¾ÌÌ¤«¤é¡¢²ÈÄí¤Ç¤Ç¤¤ë¹©É×¤ä°Õ¼±¤Å¤¯¤ê¤ÎÂçÀÚ¤µ¤òÅÁ¤¨¤Þ¤¹¡£°åÀ¿²ñ¹ñºÝÁí¹çÉÂ±¡¤Î»º²Ê°å»Õ¤Ï¡¢Ç¥¿±´ü¤«¤é»º¸å¤Þ¤Ç¤ÎÂÎ¤È¿´¤ÎÊÑ²½¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢ÌµÍý¤Ê¤¯²á¤´¤¹¤¿¤á¤Î¥±¥¢¤Î¹Í¤¨Êý¤ò¶¦Í¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£Êì»Ò¤Î·ò¹¯¤ò¼é¤ë¡ÖÆü¾ï¤Î»Ù¤¨¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢°åÎÅ¤ÎÎ©¾ì¤«¤é°Â¿´¤òÆÏ¤±¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¹Ö±é¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Êì»Ò¤Î°Â¿´¤ò»Ù¤¨¤ë¡ÈÈ÷¤¨¡É¤È¡È¥±¥¢¡É¤ÎÎ¾Â¦ÌÌ¤ò³Ø¤Öµ¡²ñ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Êì»Ò¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Î¡ÈÈ÷¤¨¡É¤È¡È¥±¥¢¡É¤ò³Ø¤Ö¾ì
ÃÏ¿Ì¤ä¹ë±«¤Ê¤É¤Î¼«Á³ºÒ³²¤¬Â¿¤¤ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢²ÈÄí¤Ë¤ª¤±¤ë¡ÖËÉºÒ¡×¤ÏÊë¤é¤·¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤»ëÅÀ¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤ËÇ¥¿±´ü¤ä»Ò°é¤Æ´ü¤ÎÊì¿Æ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Èó¾ï»þ¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ë°ÂÁ´¤È·ò¹¯¤ò¼é¤ë¤«¤¬Âç¤¤Ê²ÝÂê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö»ºÁ°»º¸å¤Î¥±¥¢¡×¤â¡¢Êì»Ò¤Î·ò¹¯¤òÄ¹¤¯»Ù¤¨¤ë¤¦¤¨¤Ç·ç¤«¤»¤Ê¤¤¥Æー¥Þ¤Ç¡¢¿ÈÂÎ¤ä¿´¤ÎÊÑ²½¤òÍý²ò¤·¡¢¼þ°Ï¤È»Ù¤¨¹ç¤¦´Ä¶¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Êì»Ò¤Î°Â¿´¤ò¼é¤ë¡È¤â¤¦°ì¤Ä¤ÎÈ÷¤¨¡É¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤«¤é¡¢¹¾ºê¥°¥ê¥³³ô¼°²ñ¼Ò¤È°åÎÅË¡¿Í°åÀ¿²ñ¤Ï¡¢Êì»Ò¤Î·ò¹¯¤òÂ¿³ÑÅª¤Ë»Ù¤¨¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¶¦Æ±¤Ç¥»¥ß¥Êー¤ò³«ºÅ¡£ËÉºÒ¤È¥±¥¢¤È¤¤¤¦£²¤Ä¤Î»ëÅÀ¤«¤é¡¢²ÈÄí¤Ç¤â¼è¤êÆþ¤ì¤ä¤¹¤¤¼ÂÁ©Åª¤ÊÃÎ¼±¤òÅÁ¤¨¤Þ¤¹¡£
³«ºÅ³µÍ×
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¡§Âè4²ó ¹¾ºê¥°¥ê¥³³ô¼°²ñ¼Ò¡ß°åÎÅË¡¿Í°åÀ¿²ñ °åÀ¿²ñ¹ñºÝÁí¹çÉÂ±¡ ¾®»ù¥»¥ß¥Êー³«ºÅÆü¡§2026Ç¯1·î21Æü¡Ê¿å¡Ë11:00～12:00¡Ê¼õÉÕ10:30¡Ë²ñ¡¡¾ì¡§i-Mall¡Ê°åÀ¿²ñ¹ñºÝÁí¹çÉÂ±¡¡ËSOUTH WING¡ÊÆîÅï¡ËISEIKAI lounge ¤µ¤¯¤é¥Æ¥é¥¹ 2F¥µ¥í¥óÄê¡¡°÷¡§ÀèÃå25Ì¾»²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁ¿½¹þÄùÀÚ¡§1·î20Æü¡Ê²Ð¡Ë16:00¤Þ¤Ç¿½¹þ¥Õ¥©ー¥à¡§https://forms.gle/kdqthPguDTYwj9Be8¹Ö±é¥Æー¥Þ¡¦ÅÐÃÅ¼Ô¹¾ºê¥°¥ê¥³³ô¼°²ñ¼Ò¡¡±ÉÍÜ»Î¡¦»Ò¤É¤â¿´Íý¥«¥¦¥ó¥»¥éー¡¡¥Æー¥Þ¡§¡ÖÀÖ¤Á¤ã¤ó¤òºÒ³²¤«¤é¼é¤ë¤¿¤á¤Î¹ÖºÂ¡×°åÀ¿²ñ¹ñºÝÁí¹çÉÂ±¡¡¡»º²Ê°å»Õ¡¡¥Æー¥Þ¡§¡Ö»ºÁ°¡¦»º¸å¤ÎÂÎ¤È¤³¤³¤í¤Î¥±¥¢¡×¼çºÅ¡¦¶¨ÎÏ¼çºÅ¡§¹¾ºê¥°¥ê¥³³ô¼°²ñ¼Ò¡¦°åÎÅË¡¿Í°åÀ¿²ñ¡Ê¶¦Æ±³«ºÅ¡Ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§koho@holonicsystem.com¾ÜºÙ¡§¤µ¤¯¤é¥Æ¥é¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¥Úー¥¸¡¡https://www.holonics.net/sakuraterrace/event/index.html