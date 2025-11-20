株式会社メディロム・ウェルネス（本社：東京都港区、代表取締役：江口 康二）は、当社が運営するリラクゼーションスタジオ「Re.Ra.Ku」の公式ECサイト『Re.Ra.Ku HOME（リラク ホーム）』を、2025年11月20日（木）にオープンいたしました。『Re.Ra.Ku HOME』では、デンマークのライフスタイル “Hygge（ヒュッゲ）” をコンセプトに、おうち時間をより心地よくお過ごしいただくためのセルフケア商品を展開しております。さらに、オープンを記念し、税込3,500円以上ご購入いただいたお客様を対象に、全国のリラクグループ店舗でご利用いただける「500円OFFクーポン」を配布いたします。

■ Re.Ra.Ku HOME について

リラクグループは、これまで店舗でのボディケアやフットケアを通じてお客様の健康づくりをサポートしてまいりました。近年、セルフケアやホームケア需要が高まる中、私たちはご自宅でも心地よい“リラクゼーション体験”を届けることが重要だと考え、本ECサイトを立ち上げました。新ECサイト「Re.Ra.Ku HOME」は、デンマークの暮らしに根付く概念“Hygge（ヒュッゲ）”をコンセプトとしています。Hygge（ヒュッゲ）とは、「居心地の良さ」「楽しいひととき」「そこから生まれる幸福感」を指す言葉です。私たちは、この“Hygge”を体現するアイテムを通じて、お客様のご自宅時間がより豊かで心安らぐものになることを目指しています。

■ 取り扱い商品

当サイトでは、Re.Ra.Ku 店舗でも使用・販売している、確かな実績のあるオリジナル商品を中心にラインナップしています。

上記以外にもシリーズ累計人気を誇るフットケアグッズ「fumippa（フミッパ）」も販売中です。今後は、お客様のニーズに合わせて、話題の美容・健康グッズを順次追加してまいります。

■ オープン記念キャンペーンを開催

サイトオープンを記念し、期間限定でキャンペーンを実施いたします。

＜キャンペーン内容＞税込3,500円以上のご購入で、対象の リラクグループ店舗にて利用可能な「500円OFFクーポン」をプレゼント＜対象購入期間＞2025年11月20日（木）～12月31日（水）ご購入が確認できたお客様から、順次メールにてクーポンを送付いたします。＜対象店舗＞全国の Re.Ra.Ku ／ Bell Epoc ／Ruam Ruam 店舗※Spa Re.Ra.Ku ではご利用いただけません。

■ ECサイト概要

Re.Ra.Ku HOME（リラク ホーム）

■Re.Ra.Ku Groupについて

https://shop.reraku.jp/

Re.Ra.Ku Group(リラク グループ) は「Re.Ra.Ku 」を中心に全国に300店舗以上のリラクゼーションスタジオを展開しています。商業施設や路面店に展開をする「Re.Ra.Ku 」以外にも、温浴施設に展開する「Spa Re.Ra.Ku 」、複合型ランニングステーションを展開をする「Re.Ra.Ku PRO」、地方を中心にリフレクソロジーやアロマボディケアなどの豊富なメニューを展開する「Bell Epoc」、アジアン手技を展開する「Ruam Ruam」の5つのブランドを展開しています。

◾️メディロムグループについて

https://reraku.jp/

メディロムは、健康管理サービス「Re.Ra.Ku」を中心にリラクゼーションスタジオを展開しています。加えて、ヘルスケアアプリ「Lav」を活用した特定保健指導や体質改善プログラムも提供しています。2020年には、充電不要で連続駆動する活動量計「MOTHER Bracelet」を発表し、デバイス事業にも参入しました。さらに、美容サロン「ZACC」や「脳梗塞リハビリセンター」の運営を通じ、美と健康の両面からウェルネス事業を拡大。予防から医療まで一貫したヘルスケア事業の領域を広げています。今後は、創業以来蓄積してきた生活習慣データを活用したデータ解析事業にも領域を拡大し、予防から医療までを一貫して支える次世代型ヘルスケアプラットフォームの構築を目指してまいります。

https://medirom.co.jp

社名：株式会社メディロム（英文名 MEDIROM Healthcare Technologies Inc.）上場市場： NASDAQティッカー（米国証券コード) ： MRM (Nasdaq CM)本社所在地：東京都港区台場2-3-1 トレードピアお台場16F代表：代表取締役 江口 康二設立： 2000年7月社名：株式会社メディロム・ウェルネス本社所在地：東京都港区台場2-3-1 トレードピアお台場16F代表：代表取締役 江口 康二