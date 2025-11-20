テイチクエンタテインメントとエクシング・ミュージックエンタテイメントによる共同レーベル「Imgramox Music」から、総SNSフォロワー20万人超えの人気ボイトレVTuber 記憶の歌声「みかん先生」がボカロ™ソングのカバー「インビジブルcovered by みかん先生」を12月10日に配信リリース・メジャーデビューすることが決定した。同日0時より、同レーベルの公式YouTubeチャンネルにてオリジナルMVもプレミア公開される。今回、みかん先生がセレクトしたカバー曲「インビジブル」は圧倒的な疾走感・ハイトーンなメロディが特徴の楽曲。みかん先生のどこか懐かしさを感じる芯のある力強い歌声と映像演出によって、突き抜けた危機感の迫る一曲に仕上がっている。また「インビジブル covered by みかん先生」配信リリース・メジャーデビューを記念してPre-add/Pre-saveキャンペーンの開催が決定。キャンペーン期間中に「インビジブル covered by みかん先生」を対象の音楽サービスにてPre-add/Pre-saveし応募すると“みかん先生のサイン入りオリジナル画像”がプレゼントされる。なお、配信された楽曲およびMVは、JOYSOUNDの「本人映像カラオケ」として全国のカラオケ店舗に順次配信予定となっている。■リリース情報■12月10日（水）配信「インビジブル covered by みかん先生」▼ティザーショート動画https://youtube.com/shorts/8zcRhTMMtVY▼MV《12/10(水) 0:00よりプレミア公開》https://youtu.be/-9xPiHa-bHY☆「インビジブル covered by みかん先生」配信リリース！メジャーデビュー記念 Pre-add / Pre-saveキャンペーン！！みかん先生のサイン入りオリジナル画像をプレゼント！！！▼Pre-add/Pre-savehttps://imgramox.lnk.to/invisible_paps▼応募フォームhttps://form.run/@invisible-paps■みかん先生 コメント■ボイトレVTuberのみかん先生です。この度はImgramox Musicより「インビジブル」をカバー曲としてリリースできましたこと、大変嬉しく光栄です。数ある歌い手の中からお声がけいただいたImgramox Music様、そして今まで応援してくださったファンの皆様に感謝いたしております。感謝の想いを込めて、一生懸命歌いました。たくさんの人に「インビジブル」が届きますように。いっぱい聴いて、いっぱい歌ってください♪ 応援よろしくお願いします！！■みかん先生 プロフィール■2020年よりボイトレVTuber・歌い手として活動開始。歌唱指導コンテンツや歌枠配信を通じて、誰もが歌を楽しめるよう「歌を身近に」「日本の音楽を世界に広げたい」をテーマに、教育とエンターテインメントを融合した新しい音楽体験を届け日本一のボイストレーナー系女性VTuberを目指し精力的に活動中。◇主な活動ボーカリストの経験を活かし、YouTubeをベースに歌が上手くなりたい方に向けた本格的なボイトレ解説や歌ってみた動画等を投稿。生配信ではボーカルノートを表示しながら歌が学べる歌枠、視聴者に直接ボイトレを行う「ボイトレ凸枠」、「雑談歌枠」など、参加型・実践型の企画を精力的に展開。・2023年2月よりVTuber専門情報誌「VTuberスタイル」にてボイトレコラム連載開始。・2025年1月、個人VTuberとして日本初となる“大阪府太子町との包括連携協定”を締結。地域産業・観光PR、歴史文化、社会教育等の幅広い分野で音楽を通じたまちづくりに取り組み、デジタルと地域社会をつなぐ先進的な取り組みとして注目を集める。・2025年7月 公式YouTube「みかんとボーカルノート」登録者20万人達成。◇みかん先生 公式SNS・YouTube：「みかんとボーカルノート」https://www.youtube.com/channel/UC1JuhRTsFgZvi2ie2dTUxbg・X：「みかん先生」https://x.com/mikannovocal■ Imgramox Music ■◇公式サイト：https://www.teichiku.co.jp/imgramox-music/cover/◇X：https://twitter.com/Imgramox_Music◇YouTube：https://www.youtube.com/channel/UC4W5T0VfUvG4H-0uPj_xKpg◇TikTok：https://www.tiktok.com/@imgramox_music◇Instagram：https://www.instagram.com/imgramox/株式会社テイチクエンタテインメント：https://www.teichiku.co.jp/株式会社エクシング：https://xing.co.jp/株式会社エクシング・ミュージックエンタテイメント：https://xme.co.jp/※「ボカロ」および「VOCALOID（ボーカロイド）」はヤマハ株式会社の登録商標です。※「X（旧Twitter）」は、X Corp.（旧Twitter,Inc.）の商標または登録商標です。※「YouTube」は、Google LLCの商標または登録商標です。