こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【モンテール】ゴディバ監修、濃厚な生チョコとチョコレートクリーム2層の味わいが楽しめる『プレミアムショコラワッフル』など3品を2025年12月1日(月)から期間限定で販売
ベルギー産チョコレートを使用したホリデーにぴったりな贅沢スイーツ〜2025年12月1日(月)〜2026年1月3日(土)の期間限定で販売〜
洋生菓子を製造・販売する株式会社モンテール（本社：埼玉県八潮市、以下モンテール）は、プレミアムチョコレートブランド、ゴディバジャパン株式会社（本社：東京都港区、以下ゴディバ）監修の「プレミアムショコラワッフル」など3品を2025年12月1日(月)〜2026年1月3日(土)までスーパーマーケットにて期間限定で販売します。（販売エリアでも取り扱いのない店舗がございます。）
モンテールでは、世界中で愛されるプレミアムチョコレートブランドであるゴディバが監修した期間限定スイーツを2023年から展開し、好評でした。12月のホリデーシーズンに合わせて、ゴディバ監修ならではの芳醇なカカオの香りと濃厚なチョコレートの味わいが楽しめるシュークリームとエクレアの他、今回は新たに、生チョコとチョコレートチップ入りのチョコレートクリームを2層にてサンドしたワッフルを展開します。
芳醇なチョコレートの味わいが楽しめるスイーツで、大切な人と過ごすひとときや自分へのご褒美など様々なシーンに合わせて、贅沢なスイーツタイムを楽しめます。
《商品概要》
販売期間：2025年12月1日(月)〜2026年1月3日(土)
■プレミアムショコラワッフル
販売エリア：全国
税込希望小売価格：302円(沖縄のみ378円)
■プレミアムショコラシュークリーム
販売エリア：東北・関東・中部・近畿・中四国・九州・沖縄
税込希望小売価格：302円(沖縄のみ378円)
香ばしく焼き上げた生地に濃厚な生チョコと、くちどけなめらかなチョコレートクリームの2層仕立てにしました。
■プレミアムショコラエクレア
販売エリア：全国
税込希望小売価格：302円(沖縄のみ378円)
濃厚な生チョコをブレンドしたチョコレートクリームを生地につめ、チョコレートチップをトッピングして仕上げました。
《モンテールについて》
モンテールは１954年に創業し、シュークリームをはじめとするチルドスイーツを製造・販売するメーカーです。『しあわせにまじめ』をコーポレートメッセージに掲げ、「小さな洋菓子店」ブランドのシュークリームやエクレア、ロールケーキなど、多彩なスイーツをスーパーマーケットやコンビニエンスストアで販売しています。なかでも、シュークリームとエクレアは人気の定番商品で、「牛乳と卵のカスタード＆ホイップシュー」はチルドシュークリーム・エクレアカテゴリーでロングセラー売上No.1※1に選出、「牛乳と卵のエクレア」はチルドエクレアカテゴリーで1999年から26年連続売上No.1※2をモンテールのスイーツが獲得しました。
※1：日経POSセレクション ロングセラー売上No.1＜2014年1月-2023年12月＞に選出
※2：(株)モンテール調べ(日経POS情報の「チルドシュークリーム・エクレア」カテゴリーの1999年1月から2023年12月のデータをもとにモンテールが調査)
本件に関するお問合わせ先
＜報道関係の皆様＞
株式会社モンテール 広報チーム
TEL： 048-994-2300 FAX： 048-994-3700
E-mail：pr@monteur.co.jp
＜一般のお客様＞
フリーダイヤル：0120-46-8823（土日祝日を除く9〜17時）
