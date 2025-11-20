【モンテール】ゴディバ監修、濃厚な生チョコとチョコレートクリーム2層の味わいが楽しめる『プレミアムショコラワッフル』など3品を2025年12月1日(月)から期間限定で販売

「プレミアムショコラワッフル」は、濃厚な生チョコとチョコレートチップが入った口溶けなめらかなチョコレートクリームを2層にし、ふんわりとしたチョコレート生地でサンドした、ゴディバ監修のもとに開発したワッフルです。



生チョコにはベルギー産クーベルチュールチョコレートと北海道産生クリームを使用し、カカオの風味が広がる濃厚な味わいに。チョコレートクリームはベルギー産クーベルチュールチョコレートを使ったチョコレートペーストにホイップやカスタードをブレンドし、コクのあるなめらかなクリームに仕立て、味わいのアクセントにチョコレートチップを合わせ、よりチョコレート感が楽しめるよう仕立てました。ワッフル生地には新鮮な卵をたっぷりと使い、ふんわりしっとりに焼き上げました。



チョコレートワッフル生地や生チョコ、チョコレートクリーム、チョコレートチップなど、様々なチョコレートの豊かな味わいのハーモニーが楽しめる、贅沢なスイーツです。



モンテールは「しあわせにまじめ」に、おやつの時間のワクワクを、そして世界に笑顔をつくり続けていきます。

