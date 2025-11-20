¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¾¼ÏÂ100Ç¯µÇ°´ë²è¡¡¾¼ÏÂ¤Î¥Æ¥ì¥Ó¤Þ¤ó¤¬¡Ê¥¢¥Ë¥á¡Ë¤Î¼çÂê²Î¤òÊüÁ÷Åö»þ¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë²»¸»¡¦¥Õ¥ë¥µ¥¤¥º¤ÇÇ¯Âå½ç¤Ë100¶Ê¼ýÏ¿¤·¤¿±Êµ×ÊÝÂ¸ÈÇ¡Ø¾¼ÏÂ¥Æ¥ì¥Ó¤Þ¤ó¤¬¡¡Ì¾¶ÊÂç»öÅµ100¡ÙÈ¯Çä
¡¡ÆüËÜ¥³¥í¥à¥Ó¥¢³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ÅÚÌç µÁÎ´¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤Ï¡¢¾¼ÏÂ¤¬À¸¤ó¤ÀÌ¾ºî¤Þ¤ó¤¬¡Ê¥¢¥Ë¥á¡Ë¤Î¼çÂê²Î¤ò½¸¤á¤¿4ËçÁÈCD´ë²è¡Ø¾¼ÏÂ¥Æ¥ì¥Ó¤Þ¤ó¤¬¡¡Ì¾¶ÊÂç»öÅµ100¡Ù¤ò2025Ç¯12·î24Æü¡Ê¿å¡Ë¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡º£Ç¯12·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ë100¼þÇ¯¤ò¤à¤«¤¨¤ë¡Ö¾¼ÏÂ¡×¤È¤¤¤¦»þÂå¤ËÃÂÀ¸¤·¡¢º£¤äÀ¤³¦Ãæ¤òÇ®¶¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤ëÆüËÜ¤Î²»³Ú¥¸¥ã¥ó¥ë¡Ö¥¢¥Ë¥á¥½¥ó¥°¡×¡£Åö»þ¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤Þ¤ó¤¬¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¿¥¢¥Ë¥áºîÉÊ¤Ï¡¢¾¼ÏÂ´ü¤Ë¿ô¡¹¤Î¼Ò²ñ¸½¾Ý¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¡¢¤µ¤é¤ËºÆÊüÁ÷¤ä¥ê¥á¥¤¥¯¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç»ëÄ°¤·¤Æ¤¤¤¿Êý¡¹¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢À¤Âå¤òÄ¶¤¨¡¢¹ñ¶¤ò±Û¤¨°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜºî¤ÏÁ´100¶Ê¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿CD4ËçÁÈ¤Ç¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡ÖÂç»öÅµ¡×¤ÎÌ¾¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤±Êµ×ÊÝÂ¸È×¤Ç¤¹¡£¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿ºîÉÊ¤òÄÌ¤¸¡¢¸½ºß¤Î¥¢¥Ë¥á¥·¡¼¥ó¤ÎÂè°ìÀþ¤Ç³èÌö¤¹¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤Ë¤âÂ¿Âç¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿¸¶ÅÀ¤È¤â¤¤¤¦¤Ù¤Ì¾¶Ê¤Î¿ô¡¹¤ò¡¢¾¼ÏÂ100¼þÇ¯¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤È¤È¤â¤ËÀ§Èó¤´´®Ç½¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö¾¼ÏÂ100Ç¯µÇ°¡×ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡¡https://columbia.jp/showa100/
¡Ø¾¼ÏÂ¥Æ¥ì¥Ó¤Þ¤ó¤¬¡¡Ì¾¶ÊÂç»öÅµ100¡Ù
È¯ÇäÆü2025Ç¯12·î24Æü¡Ê¿å¡Ë
»ÅÍÍCD4ËçÁÈ
¼ýÏ¿¶Ê¿ôÁ´100¶Ê
²Á³Ê¡ï10,000¡ÜÀÇ
ÉÊÈÖCOCX-42555¡Á8
¡Ø¾¼ÏÂ¥Æ¥ì¥Ó¤Þ¤ó¤¬¡¡Ì¾¶ÊÂç»öÅµ100¡Ù¡¡https://columbia.jp/prod-info/COCX-42555-8/
¢£¼ýÏ¿¶Ê°ìÍ÷¡Ê¼ýÏ¿¶Ê Á´100¶Ê Ìó167Ê¬¡Ë
DISC-1¡ÊºîÉÊÌ¾¡¡¶ÊÌ¾¡¡²Î¾§¼Ô¡Ë
1¡ÖÅ´ÏÓ¥¢¥È¥à¡×¡¡¡ØÅ´ÏÓ¥¢¥È¥à¼çÂê²Î¡Ù¡¡¾å¹âÅÄ¾¯Ç¯¹ç¾§ÃÄ
2¡ÖÅ´¿Í£²£¸¹æ¡×¡¡¡ØÅ´¿Í£²£¸¹æ¤Î²Î¡Ù¡¡¥Ç¥å¡¼¥¯¡¦¥¨¥¤¥»¥¹
3¡Ö¥ª¥Ð¥±¤ÎQÂÀÏº¡×¡¡¡Ø¥ª¥Ð¥±¤ÎQÂÀÏº¡Ù¡¡ÀÐÀî ¿Ê
4¡Ö¥¸¥ã¥ó¥°¥ëÂçÄë¡×¡¡¡Ø¥ì¥ª¤Î¤¦¤¿¡Ù¡¡¹°ÅÄ»°»Þ»Ò¡¢¥³¥í¥à¥Ó¥¢½÷À¼¹ç¾§ÃÄ
5¡ÖËâË¡»È¤¤¥µ¥ê¡¼¡×¡¡¡ØËâË¡»È¤¤¥µ¥ê¡¼¡Ù¡¡¥¹¥ê¡¼¡¦¥°¥ì¥¤¥»¥¹
6¡Ö¥ê¥Ü¥ó¤Îµ³»Î¡×¡¡¡Ø¥ê¥Ü¥ó¤Îµ³»Î¡Ù¡¡Á°ÀîÍÛ»Ò
7¡Ö¥Ñ¡¼¥Þ¥ó¡×¡¡¡Ø¤Ü¤¯¤é¤Î¥Ñ¡¼¥Þ¥ó¡Ù¡¡ÀÐÀî ¿Ê¡¢»°ÎØ¾¡·Ã
8¡Ö¥²¥²¥²¤Îµ´ÂÀÏº¡×¡¡¡Ø¥²¥²¥²¤Îµ´ÂÀÏº¡Ù¡¡·§ÁÒ°ìÍº
9¡Öµð¿Í¤ÎÀ±¡×¡¡¡Ø¤æ¤±¤æ¤±ÈôÍºÇÏ¡Ù¡¡¥¢¥ó¥µ¥ó¥Ö¥ë¡¦¥Ü¥Ã¥«
10¡ÖÍÅ²ø¿Í´Ö¥Ù¥à¡×¡¡¡ØÍÅ²ø¿Í´Ö¥Ù¥à¡Ù¡¡¥Ï¥Ë¡¼¡¦¥Ê¥¤¥Ä
11¡Ö¤Ò¤ß¤Ä¤Î¥¢¥Ã¥³¤Á¤ã¤ó¡×¡¡¡Ø¤Ò¤ß¤Ä¤Î¥¢¥Ã¥³¤Á¤ã¤ó¡Ù¡¡²¬ÅÄ¶³»Ò
12¡Ö¹È»°»ÍÏº¡×¡¡¡Ø¹È»°»ÍÏº¡Ù¡¡ËÙ¹¾ÈþÅÔ»Ò
13¡Ö¥¿¥¤¥¬¡¼¥Þ¥¹¥¯¡×¡¡¡Ø¥¿¥¤¥¬¡¼¥Þ¥¹¥¯¡Ù¡¡¿·ÅÄ ÍÎ
14¡Ö¥µ¥¶¥¨¤µ¤ó¡×¡¡¡Ø¥µ¥¶¥¨¤µ¤ó¡Ù¡¡±§Ìî¤æ¤¦»Ò
15¡Ö¥Ï¥¯¥·¥ç¥óÂçËâ²¦¡×¡¡¡Ø¥Ï¥¯¥·¥ç¥óÂçËâ²¦¤Î¤¦¤¿¡Ù¡¡ÅèºêÍ³Íý
16¡Ö¥¢¥¿¥Ã¥¯No.1¡×¡¡¡Ø¥¢¥¿¥Ã¥¯No.1¡Ù¡¡Âç¿ùµ×Èþ»Ò
17¡Ö¤¢¤·¤¿¤Î¥¸¥ç¡¼¡×¡¡¡Ø¤¢¤·¤¿¤Î¥¸¥ç¡¼¡Ù¡¡ÈøÆ£¥¤¥µ¥ª
18¡Öº«ÃîÊª¸ì¤ß¤Ê¤·¤´¥Ï¥Ã¥Á¡×¡¡¡Ø¤ß¤Ê¤·¤´¥Ï¥Ã¥Á¡Ù¡¡¤·¤Þ¤¶¤Í³Íý
19¡ÖÅ·ºÍ¥Ð¥«¥Ü¥ó¡×¡¡¡ØÅ·ºÍ¥Ð¥«¥Ü¥ó¡Ù¡Ê¥ì¥³¡¼¥É¡¦¥µ¥¤¥º¡Ë¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¡¦¥Õ¥©¡¼
20¡Ö¥à¡¼¥ß¥ó¡×¡¡¡Ø¤Í¤¨!¥à¡¼¥ß¥ó¡Ù¡¡Æ£ÅÄ½Ê»Ò
21¡Ö·î¸÷²¾ÌÌ¡×¡¡¡Ø·î¸÷²¾ÌÌ¡Ù¡¡¥Ü¥Ë¡¼¥¸¥ã¥Ã¥¯¥¹¡¢¤Ò¤Ð¤ê»ùÆ¸¹ç¾§ÃÄ
22¡Ö³¤¤Î¥È¥ê¥È¥ó¡×¡¡¡Ø³¤¤Î¥È¥ê¥È¥ó¡ÊGO! GO! ¥È¥ê¥È¥ó¡Ë¡Ù¡¡¥Ò¥ÇÍ¼¼ù¡¢¿ùÊÂ»ùÆ¸¹ç¾§ÃÄ
23¡Ö¥Ç¥Ó¥ë¥Þ¥ó¡×¡¡¡Ø¥Ç¥Ó¥ë¥Þ¥ó¤Î¤¦¤¿¡Ù¡¡½½ÅÄ·É»°¡¢¥Ü¡¼¥«¥ë¡¦¥·¥ç¥Ã¥×
24¡Ö²Ê³ØÇ¦¼ÔÂâ¥¬¥Ã¥Á¥ã¥Þ¥ó¡×¡¡¡Ø¥¬¥Ã¥Á¥ã¥Þ¥ó¤Î²Î¡Ù¡¡»ÒÌç¿¿¿Í
25¡Ö¤Éº¬À¥¬¥¨¥ë¡×¡¡¡Ø¤Éº¬À¥¬¥¨¥ë¡Ù¡¡ÀÐÀî ¿Ê
26¡Ö¥Þ¥¸¥ó¥¬¡¼Z¡×¡¡¡Ø¥Þ¥¸¥ó¥¬¡¼Z¡Ù¡¡¿åÌÚ°ìÏº
27¡Ö¥Ð¥Ó¥ë2À¤¡×¡¡¡Ø¥Ð¥Ó¥ë2À¤¡Ù¡¡¿åÌÚ°ìÏº
28¡Ö»³¤Í¤º¤ß¥í¥Ã¥¡¼¥Á¥ã¥Ã¥¯¡×¡¡¡ØÎÐ¤ÎÍÛ¤À¤Þ¤ê¡Ù¡¡¥ß¥Ã¥Á¡¼¤È¥Á¥ã¥¿¥é¡¼¥º
DISC£²¡ÊºîÉÊÌ¾¡¡¶ÊÌ¾¡¡²Î¾§¼Ô¡Ë
1¡Ö¥¨¡¼¥¹¤ò¤Í¤é¤¨!¡×¡¡¡Ø¥¨¡¼¥¹¤ò¤Í¤é¤¨!¡Ù¡¡Âç¿ùµ×Èþ»Ò
2¡Ö¥¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¥Ï¥Ë¡¼¡×¡¡¡Ø¥¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¥Ï¥Ë¡¼¡Ù¡¡Á°ÀîÍÛ»Ò
3¡Ö¥¢¥ë¥×¥¹¤Î¾¯½÷¥Ï¥¤¥¸¡×¡¡¡Ø¤ª¤·¤¨¤Æ¡Ù¡¡°Ë½¸²ÃÂå»Ò
4¡ÖËâ½÷¤Ã»Ò¥á¥°¤Á¤ã¤ó¡×¡¡¡ØËâ½÷¤Ã»Ò¥á¥°¤Á¤ã¤ó¡Ù¡¡Á°ÀîÍÛ»Ò
5¡Ö¥²¥Ã¥¿¡¼¥í¥Ü¡×¡¡¡Ø¥²¥Ã¥¿¡¼¥í¥Ü!¡Ù¡¡¤µ¤µ¤¤¤¤µ¤ª
6¡Ö¥°¥ì¡¼¥È¥Þ¥¸¥ó¥¬¡¼¡×¡¡¡Ø¤ª¤ì¤Ï¥°¥ì¡¼¥È¥Þ¥¸¥ó¥¬¡¼¡Ù¡¡¿åÌÚ°ìÏº
7¡Ö±§ÃèÀï´Ï¥ä¥Þ¥È¡×¡¡¡Ø±§ÃèÀï´Ï¥ä¥Þ¥È¡Ù¡¡¤µ¤µ¤¤¤¤µ¤ª
8¡Ö¥Õ¥é¥ó¥À¡¼¥¹¤Î¸¤¡×¡¡¡Ø¤è¤¢¤±¤Î¤ß¤Á¡Ù¡¡Âç¿ùµ×Èþ»Ò¡¢¥¢¥ó¥È¥ï¡¼¥×¡¦¥Á¥ë¥É¥ì¥ó¡¦¥³¡¼¥é¥¹
9¡ÖÍ¦¼Ô¥é¥¤¥Ç¥£¡¼¥ó¡×¡¡¡ØÍ¦¼Ô¥é¥¤¥Ç¥£¡¼¥ó¡Ù¡¡»ÒÌç¿¿¿Í
10¡Ö¥¿¥¤¥à¥Ü¥«¥ó¡×¡¡¡Ø¥¿¥¤¥à¥Ü¥«¥ó¡Ù¡¡»³ËÜ¤Þ¤µ¤æ¤¡¢¥µ¥«¥â¥È»ùÆ¸¹ç¾§ÃÄ
11¡Ö°ìµÙ¤µ¤ó¡×¡¡¡Ø¤È¤ó¤Á¤ó¤«¤ó¤Á¤ó°ìµÙ¤µ¤ó¡Ù¡¡ÁêÆâ ·Ã¡¢¥ä¥ó¥°¡¦¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å
12¡ÖÊì¤ò¤¿¤º¤Í¤Æ»°ÀéÎ¤¡×¡¡¡ØÁð¸¶¤Î¥Þ¥ë¥³¡Ù¡¡Âç¿ùµ×Èþ»Ò
13¡ÖÄ¶ÅÅ¼§¥í¥Ü ¥³¥ó¡¦¥Ð¥È¥é¡¼V¡×¡¡¡Ø¥³¥ó¡¦¥Ð¥È¥é¡¼V¤Î¥Æ¡¼¥Þ¡Ù¡¡¿åÌÚ°ìÏº
14¡Ö¥¥ã¥ó¥Ç¥£♥¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡×¡¡¡Ø¥¥ã¥ó¥Ç¥£ ¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡Ù¡¡ËÙ¹¾ÈþÅÔ»Ò
15¡Ö¥É¥«¥Ù¥ó¡×¡¡¡Ø¤¬¤ó¤Ð¤ì¥É¥«¥Ù¥ó¡Ù¡¡¤³¤ª¤í¤®'73
16¡Ö¥¿¥¤¥à¥Ü¥«¥ó¥·¥ê¡¼¥º ¥ä¥Ã¥¿¡¼¥Þ¥ó¡×¡¡¡Ø¥ä¥Ã¥¿¡¼¥Þ¥ó¤Î²Î¡Ù¡¡»³ËÜÀµÇ·¡¢¾¯Ç¯¾¯½÷¹ç¾§ÃÄ¤ß¤º¤¦¤ß
17¡Ö¤¢¤é¤¤¤°¤Þ¥é¥¹¥«¥ë¡×¡¡¡Ø¥í¥Ã¥¯¥ê¥Ð¡¼¤Ø¡Ù¡¡Âç¿ùµ×Èþ»Ò
18¡ÖÄ¶ÅÅ¼§¥Þ¥·¡¼¥ó ¥Ü¥ë¥Æ¥¹¹¡×¡¡¡Ø¥Ü¥ë¥Æ¥¹¹¤Î²Î¡Ù¡¡ËÙ¹¾ÈþÅÔ»Ò
19¡Ö¥Ú¥ê¡¼¥ÌÊª¸ì¡×¡¡¡Ø¥Ú¥ê¡¼¥Ì¤â¤Î¤¬¤¿¤ê¡Ù¡¡Âç¿ùµ×Èþ»Ò
20¡Ö±§Ãè³¤Â±¥¥ã¥×¥Æ¥ó¥Ï¡¼¥í¥Ã¥¯¡×¡¡¡Ø¥¥ã¥×¥Æ¥ó¥Ï¡¼¥í¥Ã¥¯¡Ù¡¡¿åÌÚ°ìÏº
21¡ÖÆ®¾¥À¥¤¥â¥¹¡×¡¡¡ØÎ©¤Æ!Æ®¾¥À¥¤¥â¥¹¡Ù¡¡¤µ¤µ¤¤¤¤µ¤ª
22¡ÖÌ¤Íè¾¯Ç¯¥³¥Ê¥ó¡×¡¡¡Øº£¡¢ÃÏµå¤¬¤á¤¶¤á¤ë¡Ù¡¡³ùÅÄÄ¾½ã¡¢»³Ï©¤æ¤¦»Ò
23¡Ö¤Ï¤¤¤«¤é¤µ¤ó¤¬ÄÌ¤ë¡×¡¡¡Ø¤Ï¤¤¤«¤é¤µ¤ó¤¬ÄÌ¤ë¡Ù¡¡´ØÅÄ¾º²ð
24¡Ö¶ä²ÏÅ´Æ»999¡×¡¡¡Ø¶ä²ÏÅ´Æ»999¡Ù¡¡¤µ¤µ¤¤¤¤µ¤ª
25¡Ö¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡¦¥Õ¥å¡¼¥Á¥ã¡¼¡×¡¡¡ØÌ´¤Î½®¾è¤ê¡Ù¡¡¥Ò¥ÇÍ¼¼ù
26¡ÖÀÖÌÓ¤Î¥¢¥ó¡×¡¡¡Ø¤¤³¤¨¤ë¤«¤·¤é¡Ù¡¡ÂçÏÂÅÄ¤ê¤Ä¤³
DISC3¡ÊºîÉÊÌ¾¡¡¶ÊÌ¾¡¡²Î¾§¼Ô¡Ë
1¡Ö²Ö¤Î»Ò¥ë¥ó¥ë¥ó¡×¡¡¡Ø²Ö¤Î»Ò¥ë¥ó¥ë¥ó¡Ù¡¡ËÙ¹¾ÈþÅÔ»Ò
2¡Ö¥µ¥¤¥Ü¡¼¥°009¡×¡¡¡ØÃ¯¤¬¤¿¤á¤Ë¡Ù¡¡À®ÅÄ ¸
3¡Ö¥É¥é¤¨¤â¤ó¡×¡¡¡Ø¥É¥é¤¨¤â¤ó¤Î¤¦¤¿¡Ù¡¡Âç¿ùµ×Èþ»Ò¡¢¥É¥é¤¨¤â¤ó(CV¡§Âç»³¤Î¤ÖÂå)
4¡Öµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à¡×¡¡¡ØæÆ¤Ù¡ª¥¬¥ó¥À¥à¡Ù¡¡ÃÓÅÄ ¹ã
5¡¡·à¾ìÈÇ¡Ö¶ä²ÏÅ´Æ»999¡×¡¡¡Ø¶ä²ÏÅ´Æ»999 (THE GALAXY EXPRESS 999)¡Ù¡¡²Î¡¦±éÁÕ¡§¥´¥À¥¤¥´
6¡Ö¥Ù¥ë¥µ¥¤¥æ¤Î¤Ð¤é¡×¡¡¡Øé¬é¯¤ÏÈþ¤·¤¯»¶¤ë¡Ù¡¡ÎëÌÚ¹¨»Ò
7¡Ö¥È¥à¡¦¥½¡¼¥ä¡¼¤ÎËÁ¸±¡×¡¡¡ØÃ¯¤è¤ê¤â±ó¤¯¤Ø¡Ù¡¡Æü²¼¤Þ¤í¤ó
8¡ÖËâË¡¾¯½÷¥é¥é¥Ù¥ë¡×¡¡¡Ø¥Ï¥í¡¼¥é¥é¥Ù¥ë¡Ù¡¡ËÙ¹¾ÈþÅÔ»Ò
9¡ÖÄà¤ê¥¥Á»°Ê¿¡×¡¡¡Ø¼ã¤Î¹¿Í¡Ù¡¡MOJO
10¡Ö¤¬¤ó¤Ð¤ì¸µµ¤¡×¡¡¡ØÉ÷¤Ë¤Ê¤ì¡ª¡Ù¡¡ËÙ ¶ÕÌé¡¢¤³¤ª¤í¤®'73¡¢¥¶¡¦¥Á¥ã¡¼¥×¥¹
11¡Ö²øÊª¤¯¤ó¡×¡¡¡Ø¥æ¥«¥¤¥Ä¡¼¥«¥¤²øÊª¤¯¤ó¡Ù¡¡ÌîÂô²í»Ò
12¡Ö¤ª¤¸¤ã¤Þ¤ó¤¬»³ÅÄ¤¯¤ó¡×¡¡¡Ø¤ª¤¸¤ã¤Þ¤ó¤¬»³ÅÄ¤¯¤ó¡Ù¡¡¤³¤ª¤í¤®'73
13¡Ö¥Ï¥í¡¼!¥µ¥ó¥Ç¥£¥Ù¥ë¡×¡¡¡Ø¥Ï¥í¡¼!¥µ¥ó¥Ç¥£¥Ù¥ë¡Ù¡¡ËÙ¹¾ÈþÅÔ»Ò
14¡ÖÌ¾¸¤¥¸¥ç¥ê¥£¡×¡¡¡ØÁö¤ì¡ª¥¸¥ç¥ê¥£¡Ù¡¡ËÙ¹¾ÈþÅÔ»Ò¡¢¥Æ¥£¥Æ¥£¡¼¥Í&¥Á¥ë¥É¥ì¥ó¥³¡¼¥é¥¹
15¡ÖDr.¥¹¥é¥ó¥× ¥¢¥é¥ì¤Á¤ã¤ó¡×¡¡¡Ø¥ï¥¤¥ï¥¤¥ï¡¼¥ë¥É¡Ù¡¡¿å¿¹°¡ÅÚ
16¡ÖÇ¦¼Ô¥Ï¥Ã¥È¥ê¤¯¤ó¡×¡¡¡ØÇ¦¼Ô¥Ï¥Ã¥È¥ê¤¯¤ó¡Ù¡¡ËÙ °¼»Ò
17¡Ö¤¸¤ã¤ê¥ó»Ò¥Á¥¨¡×¡¡¡Ø¥Ð¥±¥Ä¤Î¤ª¤Ò¤µ¤ó¤Ä¤«¤Þ¤¨¤¿¡Ù¡¡Ãæ»³Àé²Æ¡¢ÂçÌî ¿Ê
18¡Ö¤¦¤ëÀ±¤ä¤Ä¤é¡×¡¡¡Ø¥é¥à¤Î¥é¥Ö¥½¥ó¥°¡Ù¡¡¾¾Ã«Í´»Ò
19¡Ö¤¢¤µ¤ê¤Á¤ã¤ó¡×¡¡¡Ø¤¢¤Î»Ò¤Ï¤¢¤µ¤ê¤Á¤ã¤ó¡Ù¡¡Á°ÀîÍÛ»Ò
20¡Ö¥Ñ¥¿¥ê¥í¡ª¡×¡¡¡Ø¥Ñ¥¿¥ê¥í¡ª¡Ù¡¡Æ£ËÜË¼»Ò
21¡ÖÂÀÍÛ¤Î»Ò¥¨¥¹¥Æ¥Ð¥ó¡×¡¡¡ØËÁ¸±¼Ô¤¿¤Á¡Ù¡¡¥Ñ¥ë
22¡ÖThe♥¤«¤Ü¤Á¤ã¥ï¥¤¥ó¡×¡¡¡Ø£Ì¤Ï¥é¥Ö¥ê¡¼¡Ù¡¡¤«¤ª¤ê¤¯¤ß¤³
23¡Ö¥¹¥Ú¡¼¥¹¥³¥Ö¥é¡×¡¡¡Ø¥³¥Ö¥é¡Ù¡¡Á°ÌîÍË»Ò
24¡Ö¤µ¤¹¤¬¤Î±îÈô¡×¡¡¡ØÎø¤Î¼öÊ¸¤Ï¥¹¥¥È¥¥á¥¥È¥¥¹¡Ù¡¡°ËÆ£¤µ¤ä¤«
25¡ÖÌ¤Íè·Ù»¡¥¦¥é¥·¥Þ¥ó¡×¡¡¡Ø¥ß¥Ã¥É¥Ê¥¤¥È¡¦¥µ¥Ö¥Þ¥ê¥ó¡Ù¡¡HARRY
DISC4¡ÊºîÉÊÌ¾¡¡¶ÊÌ¾¡¡²Î¾§¼Ô¡Ë
1¡Ö¥¥ã¥×¥Æ¥óÍã¡×¡¡¡ØÇ³¤¨¤Æ¥Ò¡¼¥í¡¼¡Ù¡¡²ÅÄ¹ÀÇ·
2¡Ö¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡×¡¡¡Ø·¯¤Ï¤Ê¤Ë¤«¤¬¤Ç¤¤ë¡Ù¡¡99Harmony
3¡Ö°¦¤·¤Æ¥Ê¥¤¥È¡×¡¡¡ØÎø¤ÏÆÍÁ³¡Ù¡¡ËÙ¹¾ÈþÅÔ»Ò
4¡Ö¤ß¤æ¤¡×¡¡¡Ø10%¤Î±«Í½Êó¡Ù¡¡H₂O
5¡Ö¥¥óÆù¥Þ¥ó¡×¡¡¡Ø¥¥óÆù¥Þ¥ó Go Fight!¡Ù¡¡¶úÅÄ¥¢¥¥é
6¡ÖËâË¡¤ÎÅ·»È¥¯¥ê¥£¥ß¡¼¥Þ¥ß¡×¡¡¡Ø¥Ç¥ê¥±¡¼¥È¤Ë¹¥¤¤·¤Æ¡Ù¡¡ÂÀÅÄµ®»Ò
7¡ÖCAT¡ÇS♡EYE¡×¡¡¡ØCAT¡ÇS EYE¡Ù¡¡°ÉÎ¤
8¡ÖÌ´Àï»Î¥¦¥¤¥ó¥°¥Þ¥ó¡×¡¡¡Ø°Û¼¡¸µ¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡Ù¡¡¥Ý¥×¥é
9¡Ö¤È¤ó¤¬¤êË¹»Ò¤Î¥á¥â¥ë¡×¡¡¡Ø¤È¤ó¤¬¤êË¹»Ò¤Î¥á¥â¥ë¡Ù¡¡»³Ìî¤µ¤È»Ò
10¡Ö¥¬¥é¥¹¤Î²¾ÌÌ¡×¡¡¡Ø¥¬¥é¥¹¤Î²¾ÌÌ¡Ù¡¡°²Éô¿¿Íü»Ò
11¡Ö¤è¤í¤·¤¯¥á¥«¥É¥Ã¥¯¡×¡¡¡Ø¤è¤í¤·¤¯¥Á¥å¡¼¥Ë¥ó¥°¡Ù¡¡STR!X
12¡ÖËÌÅÍ¤Î·ý¡×¡¡¡Ø°¦¤ò¤È¤ê¤â¤É¤»!!¡Ù¡¡¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¥¥ó¥°
13¡Ö¥Ï¥¤¥¹¥¯¡¼¥ë¡ª´ñÌÌÁÈ¡×¡¡¡Ø¤¦¤·¤í¤æ¤Ó¤µ¤µ¤ìÁÈ¡Ù¡¡¤¦¤·¤í¤æ¤Ó¤µ¤µ¤ìÁÈ
14¡Ö¥¿¥Ã¥Á¡×¡¡¡Ø¥¿¥Ã¥Á¡Ù¡¡´äºêÎÉÈþ
15¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥Ü¡¼¥ë¡×¡¡¡ØËâëÅÉÔ»×µÄ¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼!¡Ù¡¡¹â¶¶ÍÎ¼ù
16¡Ö¤á¤¾¤ó°ì¹ï¡×¡¡¡ØÈá¤·¤ß¤è¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡Ù¡¡ÀÆÆ£Í³µ®
17¡ÖÀ»Æ®»ÎÀ±Ìð¡×¡¡¡Ø¥Ú¥¬¥µ¥¹¸¸ÁÛ -PEGASUS FANTASY-¡Ù¡¡²Î¡¦±éÁÕ¡§MAKE-UP
18¡Ö¥·¥Æ¥£¡¼¥Ï¥ó¥¿¡¼¡×¡¡¡ØGet Wild¡Ù¡¡TM NETWORK
19¡Ö¥Ó¥Ã¥¯¥ê¥Þ¥ó¡×¡¡¡Ø¥É¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¡¦A¡¦Go-Go¡Ù¡¡¾®¶¶ÆóÏº
20¡Ö¤ª¤½¾¾¤¯¤ó¡×¡¡¡ØÀµÄ´ ¤ª¤½¾¾Àá¡Ù¡¡ºÙÀî¤¿¤«¤·
21¡Ö¥¥Æ¥ì¥ÄÂçÉ´²Ê¡×¡¡¡Ø¤ª²Ç¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¢¤²¤Ê¤¤¥¾¡Ù¡¡¼éÃ« ¹á
¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
ÆüËÜ¥³¥í¥à¥Ó¥¢¥°¥ë¡¼¥×³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¥°¥ë¡¼¥×·Ð±ÄËÜÉô¡¡·Ð±Ä´ë²èÉô
TEL 03-6855-7811 FAX 03-5464-7634¡¡MAIL¡§ncg-corp-contact@columbia.co.jp
