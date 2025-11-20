グローブ・トロッター アジアパシフィック株式会社

グローブ・トロッターは２０２５年１１月１９日（水）、コミック誕生75周年を迎えたPEANUTSを祝して、全世界７５個限定の特別なコレクションを発表しました。

キャリーオンキャリーオンパイロットケースパイロットケース

ストレージボックスストレージボックスミニチュアケースミニチュアケース

軽やかなパステルブルーに、落ち着いたネイビーレザーのコーナーとクロムカラーのメタルパーツをあしらった外装。そこに、友情・創造性・希望の象徴である“記念の木”の下に集う、愛らしいピーナッツの仲間たちがプリントされています。

スーツケースミニチュアケースストレージボックス

内装には、スヌーピー（フライング・エース）とウッドストックが世界の上空を飛び交う姿を描いた特別仕様のプリントライニングを採用。二人が繰り広げる旅の物語が、スーツケースを開くたびに広がります。

各ハードケースに付属するシリアルナンバーレザーパッチ

各ケースには、世界75台限定の証としてシリアルナンバー入りのレザーパッチを内装に配置しています。コレクターズアイテムとしても価値の高い一品です。

ラゲッジタグラゲッジタグ

また、グローブ・トロッター定番のトラベルアクセサリー、ラゲッジタグも７５周年記念特別バージョンが用意されます※ラゲッジタグは個数限定はございません。シリアルナンバーも刻印されません。

GLOBE-TROTTER x PEANUTS 75周年 記念コレクションは英国のクラフツマンシップと、シュルツが描くユーモアあふれるピーナッツの世界観が融合した、遊び心と品格を兼ね備えたコレクションです。

GLOBE-TROTTER x PEANUTS 75周年 記念コレクション

キャリーオン ４ホイール 世界限定75個｜473,000円（税込）

パイロットケース ４ホイール 世界限定75個｜451,000円（税込）

ミニチュアケース 世界限定75個｜269,500円（税込）

ストレージボックス 世界限定75個｜247,500円（税込）

ラゲッジタグ｜34,100円（税込）

発売日｜２０２５年１１月１９日（水）

販売店舗｜

グローブ・トロッター 銀座

グローブ・トロッター 阪急うめだ

グローブ・トロッター 新宿伊勢丹メンズ館

グローブ・トロッター 銀座三越

グローブ・トロッター 日本橋三越

グローブ・トロッター 福岡岩田屋

グローブ・トロッター 名古屋松坂屋

グローブ・トロッター 青山

グローブ・トロッター札幌大丸店（POP UP）

グローブ・トロッター福屋八丁堀本店（POP UP）

グローブ・トロッター オンラインストア

https://jp.globe-trotter.com/collections/peanuts-75th-anniversary