【香川オリーブガイナーズ】150名超の児童がプロ選手と交流。プロ野球選手との「給食交流」「硬式球サイン」に熱狂、球団の地域密着教育活動が次世代育成に貢献

「抱っこしてもらった！」 プロ選手とのふれあいに大興奮。間近で触れ合える貴重な体験に笑顔があふれました。

プロ野球独立リーグ・四国アイランドリーグplusの香川オリーブガイナーズは、2025年11月19日（水）にマリア幼稚園（香川県高松市）にて、150名を超える児童を対象とした野球教室とふれあいイベントを実施いたしました。この取り組みは、近年球団が推進する「スポーツの持つ学び・挑戦という価値を通じた次世代育成」の一環として行われ、地域社会の課題解決を目指す球団のミッションを具体化したものです。当日は選手6名が参加し、ストラックアウトや「並びっこベースボール」で野球の楽しさを伝えたほか、児童たちが最も熱狂した「一緒に給食を食べる」「抱っこする」といった特別な交流を提供。さらに、一生の宝物となる硬式球に子ども一人一人の名前とサインを入れてプレゼントし、プロスポーツチームとしての地域貢献価値を最大限に高めました。

▪️イベント概要

- 開催日: 2025年11月19日(水)- 会場: マリア幼稚園（香川県高松市多肥下町１４－３）- 主な企画: ストラックアウト、並びっこベースボール、給食交流、サイン会、リレー対決- 参加選手: 田代 樹、西坂 秀斗、土岐 尚史、山下 馨矢、長嶺 良亮、松尾 翔二朗一生の宝物となる硬式球。 触ったことのないボールに自分の名前とサインを書いてもらい、最高の記念となりました。

▪️当日のハイライト

当日の活動は、子どもたちの感情と学びに直結する「プロ選手との非日常的なふれあい」に焦点を当てて展開されました。

- 野球体験と距離感の解消: 体育館とグラウンドでの野球体験では、子どもたちはガイナーズの選手が間近に来て、直接触れ合えることに大興奮しました。優しく指導する選手に安心感を抱いて寄っていく場面も多く見られ、プロ選手との心の距離を大きく縮めました。- 給食交流と親近感の醸成: 午前の活動後、選手が各クラスに入り園児たちと一緒に給食を囲みました。普段はあまり間近で見られない選手が隣で食事をする姿に、子どもたちの親近感と熱狂は最高潮に達し、プロスポーツ選手を身近なロールモデルとして捉えるきっかけとなりました。- 特別な記念品: お遊戯室でのサイン会では、選手たちが子どもたちの名前とサインを、触ったことのない硬式球に丁寧に書き込みプレゼントしました。この硬式球は、子どもたちにとってプロの「挑戦」の象徴であり、忘れられない宝物となりました。- リレー対決: 最後のグラウンドでのリレー対決では、選手が本気で走る姿に子どもたちから大歓声が上がり、イベントの興奮を締めくくりました。プロの運動能力を間近で体感する貴重な教育機会となりました。初めての「並びっこベースボール」を体験！プロ選手とのふれあいを通じ、子どもたちは野球を好きになるきっかけを掴みました。

▪️コメント

＜土岐尚史選手 コメント＞

「子どもたちの素直な熱狂を肌で感じ、本当に元気をもらいました。特に、無邪気に『抱っこして！』と言ってくれる姿には、自分たちが野球を通じて地域社会に与える影響の大きさを再認識しました。これからも、夢と笑顔を届ける活動を当球団の責務として続けていきます。」

「大好きな選手といただきます！」 普段は見られない給食交流の様子。非日常的なふれあいが、園児たちとの親近感を深めました。

▪️今後の地域貢献と球団のミッション

今回のイベント成功は、香川オリーブガイナーズが推進する「野球を通じた次世代育成」と「社会価値創出」というミッションが、地域に必要とされていることを示します。今後も球団は、地域教育連携、探究学習プログラム、キャリア教育といったCSR活動を積極的に展開し、スポーツをきっかけに社会課題の解決や地域の活性化に寄与してまいります。

▪️香川オリーブガイナーズ球団株式会社

四国アイランドリーグplusに所属し、創設21周年を迎える独立リーグ球団。NPBおよび海外プロリーグへの選手輩出は 29名 とリーグトップクラスを誇る。主なOBに 又吉克樹 など。

近年は、プロスポーツの持つ「学び・挑戦・地域とのつながり」という価値を再定義し、探究学習プログラムや地域教育連携、企業・自治体との協働による次世代育成 を推進。スポーツをきっかけに 社会課題の解決や地域の活性化に寄与する“社会価値創出型の球団” を目指している。

社 名： 香川オリーブガイナーズ球団株式会社

設 立： 2006年3月9日

所在地： 香川県高松市丸亀町6-1 フェスタビル 2階

事 業： 球団運営、教育事業（探究学習・地域連携教育・キャリア教育）

球団HP： https://oliveguyners.com/

