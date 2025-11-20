こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
ぬくもりの冬、カフェで味わう季節のブレッド＆サンド 「GGCo.」に冬の味わいを包み込んだ新作が登場 2025年12月1日（月）から期間限定販売
森トラスト・ホテルズ＆リゾーツ株式会社（本社所在地：東京都品川区、代表取締役社長：伊達美和子）が運営する、神谷町、御殿山など都内に4店舗を展開するアーバンテイストなカフェ「GGCo.」では、2025年12月1日（月）から2026年2月28日（土）まで、冬にぴったりの味わいを揃えた季節限定ブレッド＆サンド4品と、新たに定番メニューとして加わるブレッド2品を販売いたします。
写真左「野菜とベーコンのフォカッチャ」、右「海老グラタンパイ」イメージ
「GGCo.」は、こだわりの深煎り豆を丁寧にドリップするコーヒーが自慢のカフェです。季節やトレンドをブレッドで表現するメニューコンセプト「カフェ de 歳時記」を展開し、見た目でも味でもお楽しみいただける商品をご提供しています。
2025年冬のテーマは「ぬくもりのある味わいで、寒い季節をやさしく包み込むブレッド＆サンド」。海老やきのこ、根菜など冬の素材を組み合わせたセイボリーアイテムに加え、日常に寄り添う定番ブレッドとして「プレミアム塩パン」と「くるみ香る あんバターサンド」も登場します。
冷たい空気の中に香ばしい香りが広がる、GGCo.の冬メニューをお楽しみください。
◆「カフェ de 歳時記」冬商品概要
販売期間：2025年12月1日（月）〜2026年2月28日（土）
・海老グラタンパイ 550円
サクッとしたデニッシュ生地に、海老とベーコン、じゃがいも、ブロッコリーを包み込んだ濃厚グラタン。
クリーミーなソースと香ばしい生地の組み合わせが、冬らしい満足感をもたらします。
・野菜とベーコンのフォカッチャ 380円
きのこペーストにトリュフの香りをまとわせ、まいたけ、ベーコン、れんこん、さつまいもをトッピング。
野菜の旨みと食感を楽しめる、冬限定のごちそうフォカッチャです。
・ポークジンジャーサンド 680円
ジューシーな豚肉に生姜の風味を効かせた、身体を温める冬のサンドイッチ。
シャキシャキのキャベツが加わり、食べ応えのある一品です。
・タンドリーチキンサンド 680円
スパイスに漬け込んだ鶏肉をじっくり焼き上げ、香り高く仕上げました。
スパイシーな香りが食欲を誘う、寒い日にうれしいサンド。
◆新定番ブレッド
・プレミアム塩パン 250円
外は香ばしく、中はじゅわっとバターが広がるリッチな塩パン。シンプルながら素材の味わいをしっかり感じられる、毎日食べたくなる一品です。
・くるみ香る あんバターサンド 350円
香ばしいくるみを練り込んだ生地に、甘さ控えめのあんとバターを合わせました。コーヒーと一緒に楽しみたい、やさしい甘みのブレッドです。
◆復刻商品
・いちごデニッシュ 520円（1月〜販売）
毎年人気の定番。サクサク、ほろっとくちどけが良く、バターの風味が豊かなパイ生地に、上品な甘さのカスタードクリームを絞って焼き上げ、さらにカスタードクリーム、フレッシュのいちごをのせた王道デニッシュ。
※すべて税込
◆ GGCo. (ジージーコー)とは
日常の何気ないシーンの傍らに、上質なコーヒーと香り高いパン、こぼれる笑顔。
どの瞬間も心を躍らせポジティブに過ごしていただきたい…そんな思いをブランドカラーのオレンジに込めました。
豆のクオリティや焙煎法にこだわった淹れたてコーヒー、季節のコンセプト「カフェ de 歳時記」で展開される季節のドリンクやブレッド、アーバンテイストなインテリアで毎日通いたくなるカフェです。
WEBサイト：https://www.mt-restaurant.com/ggco/
◆ 店舗情報
Café & Deli GGCo. 城山
所在地：東京都港区虎ノ門4-3-1城山トラストタワー1F
営業時間：8:00〜19:00
定休日：土日祝日
席数：100
Pastry & Bakery GGCo. 東京マリオットホテル
所在地：東京都品川区北品川4-7-36東京マリオットホテル1F
営業時間：10:00〜20:00
定休日：なし
席数：イートインエリアなし
Café & Bakery GGCo. コートヤード・バイ・マリオット東京ステーション
所在地：東京都中央区京橋2-1-3
コートヤード・バイ・マリオット東京ステーション1F
営業時間：平日 8:00〜18:00 土曜10:00〜18:00
定休日：日祝日
席数：80
Café & Bakery GGCo. 神谷町
所在地：東京都港区虎ノ門4-1-1神谷町トラストタワー1F
営業時間：8:00〜19:00
定休日：土日祝日
席数：61
本件に関するお問合わせ先
【本件に関する報道関係のお問い合わせ先】
森トラスト・ホテルズ＆リゾーツ株式会社
セールス&マーケティング部
マーケティング・広報担当：神事（じんじ）
TEL：03-6409-2805 / E-mail：pr@mt-restaurant.com
関連リンク
GGCo.
https://www.mt-restaurant.com/ggco/
GGCo. Instagram
https://www.instagram.com/ggco.official/
