台湾ケアテック連盟、高齢者向けスマート介護ソリューションで日本のシルバー市場をターゲットに
台北、台湾 -Media OutReach Newswire- 2025年11月20日 - 台湾のスマート支援技術中小企業であるNetown株式会社は、急速に高齢化が進む日本市場での機会をとらえるため、台湾の優れた介護技術中小企業9社と提携し、台湾ケアテック連盟（英語名称「Taiwan CareTech Alliance」）を設立しました。同連盟はこのブランドのもとで、日本で成長するシルバー経済への進出を目指し、台湾の高齢者向けスマート介護ソリューションの能力をアピールします。
台湾ケアテック連盟は、より包括的な長期介護技術エコシステムの構築を目的として、2つの革新的な統合製品、「スマート看護ベッド」と「スマートグループトレーナー」を発表しました。これらの製品は、AI駆動型の健康モニタリング機能、サポート機能およびインタラクティブ機能を組み合わせており、インテリジェント高齢者介護の新時代を切り開くものです。
また台湾ケアテック連盟は、国際的な認知度を向上させるため、プロモーション用の短い動画シリーズを公開、公式ウェブサイトやマルチプラットフォームのソーシャルメディアアカウント（LinkedInやX（旧Twitter）など）を開設し、統合されたスマート支援技術における台湾の強みを強調しました。同連盟は、大阪で開催された「Japan Health Expo」と東京で開催された「メディカル ジャパン 東京 2025」という日本の主要な展示会にも出展しています。展示会では、日本の短期および長期介護施設や医療機器販売業者をはじめとする3,000人以上の来場者に、新しい統合製品を紹介しました。
さらに同連盟は、九州医療機器団体連合会や海外医療機器技術協力会と積極的に連携して、日本の団体からの高い評価と強力な支援を得ました。台湾政府からの支援のもと、台湾ケアテック連盟は、スマート高齢者ケアや高齢化対策のソリューションを展開するとともに、日本をはじめとする国際市場における、MIT（台湾製）支援機器の国際的な認知度の向上とビジネスの可能性の拡大を図っています。
