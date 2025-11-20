¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚJICAÃæ¹ñ¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¡ÛÊ¡»³½é³«ºÅ¡ª¹Åç¤ÇÀ¤³¦¤ÎÊ¿ÏÂ¤ò¹Í¤¨¤ë¡¿HIROSHIMA ¥Ô¡¼¥¹¥È¡¼¥¯¡¡¥«¥á¥ë¡¼¥ó½Ð⾝¤ÎJICA Î±³Ø⽣¤È»Ô⺠¤È¤ÎÂÐÏÃ
¡¡JICA Ãæ¹ñ¤Ç¤Ï¡¢ÆâÀï¡¦Ê¶Áè¤Î·Ð¸³¹ñ½Ð⾝¤ÎJICA ¸¦½¤°÷(¡ö)¤¬¡¢⾃¹ñ¤Î²áµî¤Î½ÐÍè»ö¤È¸½ºß¤ÎÍÍ⼦¡¢Ê¿ÏÂ¤ä¹Åç¤ËÂÐ¤¹¤ë»×¤¤¤Ê¤É¤ò¾Ò²ð¤·¡¢»Ô⺠¤È¸ì¤ê¹ç¤¦¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢³«È¯ÅÓ¾å¹ñ¡¦ÃÏ°è¤Ë¤ª¤±¤ëÊ¿ÏÂ¤äÉü¶½⽀±ç¤Ë´Ø¤¹¤ëÍý²ò¡¦´Ø⼼¤ò⾼¤á¤ë¤³¤È¤ò⽬Åª¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¸¦½¤°÷¤È»Ô⺠¤È¤Î¸òÎ®¡Ê¥Ô¡¼¥¹¥È¡¼¥¯¡Ë¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÈïÇú80 Ç¯¤ò·Þ¤¨¤¿2025 Ç¯Âè2 ²ó⽬¤Î¥Ô¡¼¥¹¥È¡¼¥¯¤Ï¡¢½é¤á¤ÆÊ¡⼭»Ô¤Î²ñ¾ì¤Ç¡¢¥«¥á¥ë¡¼¥ó½Ð⾝¤Î¸¦½¤°÷¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î·Ð¸³¤ò¤â¤È¤Ë¡¢Ê¶Áè¤ÎÎò»Ë¤ä⾃⾝¤ÎÂÎ¸³¡¢Ê¿ÏÂ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¸½ºß¡¢»²²Ã¤¹¤ë»Ô⺠¤òÊç½¸Ãæ¤Ç¤¹¡ª¤¼¤Ò¡¢»²²Ã¤ò¤´¸¡Æ¤¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ö¸¦½¤°÷¤È¤Ï¡§JICA ¤Ç¤Ï¡¢³«È¯ÅÓ¾å¹ñ¤Î¹ñ¤Å¤¯¤ê¤ÎÃæ³Ë¤È¤Ê¤ë⼈ºà¤ò°éÀ®¤¹¤ë⽬Åª¤Ç¡¢ËèÇ¯¤ª¤è¤½150 ¤«¹ñ¤«¤é1 Ëü⼈¤òÄ¶¤¨¤ëµ»½Ñ¼Ô¤ä⾏À¯´±¤Ê¤É¤ò¡¢³Æ¹ñÀ¯ÉÜ¤«¤é¤ÎÍ×ÀÁ¤Ë´ð¤Å¤¸¦½¤°÷¤È¤·¤Æ¼õ¤±⼊¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£⽇ »þ¡§ 2025 Ç¯11 ⽉29 ⽇¡Ê⼟ÍË⽇¡Ë10 »þ¡Á11 »þ30 Ê¬
¢£¾ì ½ê¡§ ³Ø¤Ó¤Î´Û ¥í¡¼¥º¥³¥à¡ÊÊ¡⼭»Ô⽣³¶³Ø½¬¥×¥é¥¶¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÊÊ¡⼭»Ô²âÄ®⼀Ãú⽬10-1 ÅÅÏÃ084-932-7265¡Ë
¢£»²²Ã¸¦½¤°÷¡§ NGANSOP NONO Frederic Christol ¤µ¤ó¡Ê¥«¥á¥ë¡¼¥ó¡Ë
¢¨ ⻑´ü¸¦½¤°÷¤È¤·¤ÆJICA ¤¬¼õ¤±⼊¤ì¡¢¹Åç⼤³Ø¤Î⼤³Ø±¡¤Ç³Ø¤ó¤Ç¤¤¤ëÎ±³Ø⽣¤Ç¤¹¡£
¢£ÆâÍÆ¡ÊÍ½Äê¡Ë
¡¡¡¡10¡§00 ³«»Ï
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥«¥á¥ë¡¼¥ó¤Î¾Ò²ð
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥¢¥ó¥°¥í¥Õ¥©¥ó´íµ¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡¡¡10¡§45 ¥°¥ë¡¼¥×¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó
¡¡¡¡11¡§05 ¤Þ¤È¤á¡¢¼Áµ¿±þÅú
¡¡¡¡11¡§30 ½ªÎ»
¡¡¡¡¢¨ ÆâÍÆ¤ÏÊÑ¹¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£»²²ÃÈñ¡§ ÌµÎÁ
¢£Äê °÷¡§ 20 Ì¾¡ÊÀèÃå½ç¡Ë¡¡⽇±ÑÄÌÌõ¤¬ÉÕ¤¤Þ¤¹¡£
¢£»öÁ°¿½¹þ¡§ ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î±¿±Ä¤Ï¡Ê¸øºâ¡Ë¤Ò¤í¤·¤Þ¹ñºÝ¥»¥ó¥¿¡¼ ¸¦½¤Éô¤¬¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£²¼µÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¤Ë¤´Ï¢Íí¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¡Ê¸øºâ¡Ë¤Ò¤í¤·¤Þ¹ñºÝ¥»¥ó¥¿¡¼¡¡¸¦½¤Éô¡¡Ã´Åö¡§²Ï¸¶
ÅÅÏÃ¡§082-421-5900¡¡¥á¡¼¥ë¡§ hicc26@hiroshima-ic.or.jp
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
JICAÃæ¹ñ¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó
https://www.jica.go.jp/domestic/chugoku/information/event/2025_s76.html
JICAÃæ¹ñ¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹
https://www.jica.go.jp/domestic/chugoku/information/press/index.html
JICAÃæ¹ñ
https://www.jica.go.jp/domestic/chugoku/index.html
