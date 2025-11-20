こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
「うたの☆プリンスさまっ♪」オリジナルカラーレンズ11種が受注開始！
株式会社ブロッコリー（本社：東京都練馬区 社長：鈴木 恵喜）は、「うたの☆プリンスさまっ♪」オリジナルカラーレンズの受注を開始したことをおしらせします。
シャイニング事務所のアイドル11人、それぞれの魅力がキラキラと輝くオリジナルカラーレンズが誕生しました。
ST☆RISHは「GLOWING STAR」。
QUARTET NIGHTは「SPARKLE DIAMOND」。
アイドルごとのカラーに、グループごとに異なる星やダイヤの煌めきをあしらった特別なデザインです。
カラフルなカラーを瞳に宿して、最高の時間を過ごしましょう！
現在ご予約受付中。有楽町マルイ・新宿マルイアネックスにてサンプル展示も実施しております。
アイテムの詳細は特設サイトをご確認ください。
https://voi.0101.co.jp/voi/webshop/ecevent/utapri-colored-contact-lens/index.html
【商品概要】
ST☆RISH MODEL GLOWING STAR（全7種）
ブラウンベースのサークルが輪郭を優しく強調し、内に向けてグラデーションのカラーが目元を印象付けます。星モチーフがレンズの中にさりげなくあしらわれ、ハイライトのように瞳に輝きを与えます。
QUARTET NIGHT MODEL SPARKLE DIAMOND（全4種）
グレーベースのサークルが輪郭をクールに強調し、内に向けてグラデーションのカラーが目元を印象付けます。ダイヤモチーフがレンズの中にさりげなくあしらわれ、ハイライトのように瞳に輝きを与えます。
価格：各2,640円（税込）
購入特典：ギャランティカード
商品詳細は特設サイトをご確認ください。
【購入方法】
購入サイト：マルイウェブチャネル
https://search-voi.0101.co.jp/webshop/P06410/
受注期間 ：2025年11月20日（木）12:00〜11月30日（日）23:59
発送 ：2026年3月下旬〜4月中旬ごろ予定
©SAOTOME GAKUEN Illust.Frontier Works Inc.
本件に関するお問合わせ先
株式会社ブロッコリー
マーケティンググループ 宣伝チーム
TEL: 03-5946-2811（代）
