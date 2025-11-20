同志社女子大学×京果食品×梅小路ポテル京都 同志社女子大学「食品開発プロジェクト」で学生が開発。冷凍野菜を使った完全調理品がポテルの「ごはんがおいしくなる朝食」ブッフェメニューに登場！POP作成やアンケート分析まで学生が実施！

