【昭和医科大学】臨床試験の結果をわかりやすく 乳がん治療研究で日本語プレーン・ランゲージ・サマリーを公開
昭和医科大学（東京都品川区／学長：上條由美）の酒井瞳准教授（先端がん治療研究所）と鶴谷純司教授（同）らの研究チームは、乳がん治療薬トラスツズマブ デルクステカンによる吐き気・嘔吐の予防に関する臨床試験結果について、平易な言葉を用いて分かり易く要約したプレーン・ランゲージ・サマリー（Plain Language Summary、以下PLS）を作成しました。PLSは、2025年10月24日付で『Future Oncology』に掲載されました。
臨床試験の内容や結果は医学論文として公表されますが、医療従事者など専門家に向けた情報であるために、患者さん、ご家族、一般の方々にとっては必ずしも読みやすいものではありません。こうした課題を解決する方法として、誰もが容易に理解できるようにまとめたプレーン・ランゲージ・サマリー（PLS）が活用されています。PLSの出版は近年増加しておりますが、その多くは英語で作成されています。
今回、酒井瞳准教授（先端がん治療研究所）と鶴谷純司教授（同）らの研究チームは、臨床試験の結果をまとめたPLSの英語版および日本語版を作成し、『Future Oncology』に掲載されました。今後も、患者さん、ご家族、一般の方々に最新で正しい医学情報をわかりやすく届ける方法を検討していきます。
＜論文の背景＞
●本PLSは、トラスツズマブ デルクステカンの治療を受ける乳がんの患者を対象とした第2相試験（ERICA試験／WJOG14320B）についてまとめたものです。
●試験の結果は、欧州臨床腫瘍学会（European Society for Medical Oncology：ESMO）の学術集会（2024年9月14日：スペイン・バルセロナ）で報告され、『Annals of Oncology』に同時掲載されました。
＜論文のポイント＞
●トラスツズマブ デルクステカン治療を受ける乳がんの患者さんが、標準的な予防的な吐き気止めに加えて、オランザピン5mgを6日間内服することで、吐き気・嘔吐が軽減されました。
●トラスツズマブ デルクステカン治療を受ける乳がんの患者さんが、長く続く吐き気を経験している実態を明らかにし、そのような症状にオランザピンが有効である可能性を示しました。
【論文情報】
・雑誌名： Future Oncology
・論文名： Olanzapine for nausea and vomiting in people with breast cancer treated with trastuzumab deruxtecan: plain language summary of the ERICA study （トラスツズマブ デルクステカン治療を受けた乳がん患者さんの吐き気および嘔吐に対するオランザピンの投与︓平易な言葉によるERICA試験の要約）
・著者名： Hitomi Sakai, Junji Tsurutani, Yukinori Ozaki, Hiroshi Ishiguro, Kazuki Nozawa, Takashi Yamanaka, Kenjiro Aogi, Koji Matsumoto, Tsutomu Iwasa, M. Tokiwa, Mariko Tsuneizumi, Yasuo Miyoshi, Chiyoe Kitazawa, Mitsugu Yamamoto, Yuko Takano, Chiyo. K. Imamura, Yasutaka Chiba, Daisuke Takiguchi, Takayuki Ezumi, Toshimi Takano
・掲載日： 2025年10月24日
・DOI： 10.1080/14796694.2025.2566329
・掲載URL：https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14796694.2025.2566329
【参 考】
・昭和大学の研究チームが、抗体薬物複合体による遷延する吐き気・嘔吐にオランザピンの有効性を報告（2024.09.17）
https://www.u-presscenter.jp/article/post-54282.html
▼本件に関する問い合わせ先
昭和医科大学先端がん治療研究所 所長 鶴谷純司
TEL： 03-3784-8145
E-mail： tsurutaj@med.showa-u.ac.jp
▼本件リリース元
学校法人 昭和医科大学 総務部 総務課 大学広報係
TEL： 03-3784-8059
E-mail： press@ofc.showa-u.ac.jp
