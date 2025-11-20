¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÅì¼Ç¥Ç¥Ð¥¤¥¹¡õ¥¹¥È¥ì¡¼¥¸¡Û¡Ö¿å½Û´ÄACTIVE´ë¶È¡×¤Ë¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥»¥ß¥³¥ó¥À¥¯¥¿¡¼¤¬¿·¤¿¤ËÇ§¾Ú¡¢É±Ï©È¾Æ³ÂÎ¹©¾ì¤ª¤è¤Ó²Ã²ìÅì¼Ç¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥¯¥¹¤â2Ç¯Ï¢Â³Ç§¾Ú
£²£°£²£µ¡Ý£±£±¡Ý£²£°
Åì¼Ç¥Ç¥Ð¥¤¥¹¡õ¥¹¥È¥ì¡¼¥¸³ô¼°²ñ¼Ò
³ô¼°²ñ¼Ò¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥»¥ß¥³¥ó¥À¥¯¥¿¡¼
²Ã²ìÅì¼Ç¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥¯¥¹³ô¼°²ñ¼Ò
Åì¼Ç¥Ç¥Ð¥¤¥¹¡õ¥¹¥È¥ì¡¼¥¸³ô¼°²ñ¼Ò
³ô¼°²ñ¼Ò¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥»¥ß¥³¥ó¥À¥¯¥¿¡¼
²Ã²ìÅì¼Ç¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥¯¥¹³ô¼°²ñ¼Ò
¡Ö¿å½Û´ÄACTIVE´ë¶È¡×¤Ë¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥»¥ß¥³¥ó¥À¥¯¥¿¡¼¤¬¿·¤¿¤ËÇ§¾Ú¡¢
É±Ï©È¾Æ³ÂÎ¹©¾ì¤ª¤è¤Ó²Ã²ìÅì¼Ç¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥¯¥¹¤â2Ç¯Ï¢Â³Ç§¾Ú
É±Ï©È¾Æ³ÂÎ¹©¾ì¤ª¤è¤Ó²Ã²ìÅì¼Ç¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥¯¥¹¤â2Ç¯Ï¢Â³Ç§¾Ú
¡¡Åì¼Ç¥Ç¥Ð¥¤¥¹¡õ¥¹¥È¥ì¡¼¥¸³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê°Ê²¼¡¢Åì¼Ç¥Ç¥Ð¥¤¥¹¡õ¥¹¥È¥ì¡¼¥¸¡Ë¤ÎÀ½Â¤¥°¥ë¡¼¥×²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥»¥ß¥³¥ó¥À¥¯¥¿¡¼¡Ê°Ê²¼¡¢¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥»¥ß¥³¥ó¥À¥¯¥¿¡¼¡Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¤¿¤ÓÆâ³Õ´±Ë¼¿å½Û´ÄÀ¯ºöËÜÉô»öÌ³¶É¤ÎÎáÏÂ7Ç¯ÅÙ¡Ö¿å½Û´Ä´ë¶ÈÅÐÏ¿¡¦Ç§¾ÚÀ©ÅÙ¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡Ö¿å½Û´ÄACTIVE´ë¶È¡×¡Ø¿åÎÌ¿å¼Á¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¡Ù¤ËÇ§¾Ú¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Åì¼Ç¥Ç¥Ð¥¤¥¹¡õ¥¹¥È¥ì¡¼¥¸¤ª¤è¤ÓÀ½Â¤¥°¥ë¡¼¥×²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë²Ã²ìÅì¼Ç¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥¯¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê°Ê²¼¡¢²Ã²ìÅì¼Ç¡Ë¤âºòÇ¯¤ËÂ³¤¤¤Æ2Ç¯Ï¢Â³¤ÇÇ§¾Ú¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿Ãí¡£
¡¡ËÜÀ©ÅÙ¤Ï¡¢´ë¶È¤Ë¤è¤ëÂ¿ÍÍ¤Ê¿å½Û´Ä¤Ë»ñ¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤òÀÑ¶ËÅª¤ËÅÐÏ¿¡¦Ç§¾Ú¤·¡¢´ë¶È¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò°ìÁØÂ¥¿Ê¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¡¢ Æâ³Õ´±Ë¼¿å½Û´ÄÀ¯ºöËÜÉô»öÌ³¶É¤Ë¤è¤Ã¤Æ2024Ç¯7·î¤ËÁÏÀß¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ñ¥ï¡¼È¾Æ³ÂÎ¤äMCU¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿È¾Æ³ÂÎÀ½ÉÊ¤ÎÀ½Â¤¤Ë¤Ï¡¢ÁõÃÖ¤ÎÎäµÑ¡¢ÌôÉÊ¤Î´õ¼á¤ä¥¦¥¨¥Ï¡¼¤ÎÀö¾ô¤Ê¤É¤ËÂ¿¤¯¤Î¿å¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£Åì¼Ç¥Ç¥Ð¥¤¥¹¡õ¥¹¥È¥ì¡¼¥¸¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤Ï¡¢¹©¶ÈÍÑ¿å¤ä°æ¸Í¿å¤Î»ÈÍÑÎÌ¤òÍÞÀ©¤·¤Ä¤Ä¡¢¿å¤Î²ó¼ý¤äºÆ»ÈÍÑ¡¢¸·³Ê¤ÊÇÓ¿å´ÉÍý¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¡¢¿å»ñ¸»¤ÎÊÝÁ´¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â¡¢¿å½Û´Ä¤Ë»ñ¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò·ÑÂ³¡¦³È½¼¤µ¤»¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Åì¼Ç¥Ç¥Ð¥¤¥¹¡õ¥¹¥È¥ì¡¼¥¸¤Î´Ä¶¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é
https://toshiba.semicon-storage.com/jp/company/about/environment.html
¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥»¥ß¥³¥ó¥À¥¯¥¿¡¼¤Î¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é
https://www.jsemicon.co.jp/csr/csr_works.htm
²Ã²ìÅì¼Ç¤Î¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é
https://www.toshiba-kaga.co.jp/sustainability/index.html
¢£ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ëÀ¸»ºµòÅÀ
Åì¼Ç¥Ç¥Ð¥¤¥¹¡õ¥¹¥È¥ì¡¼¥¸³ô¼°²ñ¼Ò¡¡É±Ï©È¾Æ³ÂÎ¹©¾ì
½êºßÃÏ¡§Ê¼¸Ë¸©Í¬ÊÝ·´ÂÀ»ÒÄ®ó£300
ÀßÎ©¡§1982Ç¯4·î
ÂåÉ½¼Ô¡§¹©¾ìÄ¹¡¡¹âÌî ¾´É×
½¾¶È°÷¿ô¡§Ìó1,450Ì¾¡Ê2025Ç¯3·î»þÅÀ¡Ë
À¸»ºÉÊÌÜ¡§¥Ç¥£¥¹¥¯¥ê¡¼¥ÈÈ¾Æ³ÂÎ¡Ê¥Ñ¥ï¡¼È¾Æ³ÂÎ¡¢¾®¿®¹æ¥Ç¥Ð¥¤¥¹¡Ë
³ô¼°²ñ¼Ò¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥»¥ß¥³¥ó¥À¥¯¥¿¡¼¡Ê´ä¼ê»ö¶È½ê¡¦ÂçÊ¬»ö¶È½ê¡Ë
ËÜ¼Ò¡¦´ä¼ê»ö¶È½ê½êºßÃÏ¡§´ä¼ê¸©ËÌ¾å»ÔËÌ¹©¶ÈÃÄÃÏ6ÈÖ6¹æ
ÂçÊ¬»ö¶È½ê½êºßÃÏ¡§ÂçÊ¬¸©ÂçÊ¬»ÔÂç»ú¾¾²¬3500ÈÖÃÏ
ÀßÎ©¡§2016Ç¯4·î¡Êµì¡¦´ä¼êÅì¼Ç¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥¯¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤Èµì¡¦³ô¼°²ñ¼ÒÅì¼ÇÂçÊ¬¹©¾ì¤¬Åý¹ç¡Ë
ÂåÉ½¼Ô¡§¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡¿û¸¶µ£
½¾¶È°÷¿ô¡§Ìó1,840Ì¾¡Ê2025Ç¯3·îËö»þÅÀ¡Ë
À¸»ºÉÊÌÜ¡§MCU¡¢ASIC¡¢¥¢¥Ê¥í¥°IC¡¢¥ê¥Ë¥¢¡¼¥¤¥á¡¼¥¸¥»¥ó¥µ¡¼¡¢¥Ç¥£¥¹¥¯¥ê¡¼¥ÈÈ¾Æ³ÂÎ¡Ê¥Ñ¥ï¡¼È¾Æ³ÂÎ¡Ë
¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¡§https://www.jsemicon.co.jp/index_j.htm
²Ã²ìÅì¼Ç¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥¯¥¹³ô¼°²ñ¼Ò
½êºßÃÏ¡§ÀÐÀî¸©Ç½Èþ»Ô´äÆâÄ®1ÈÖÃÏ1
ÀßÎ©¡§1984Ç¯12·î
ÂåÉ½¼Ô¡§¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡ÁêÅÄ Áï
½¾¶È°÷¿ô¡§Ìó1,150Ì¾¡Ê2025Ç¯3·î»þÅÀ¡Ë
À¸»ºÉÊÌÜ¡§¥Ç¥£¥¹¥¯¥ê¡¼¥ÈÈ¾Æ³ÂÎ¡Ê¥Ñ¥ï¡¼È¾Æ³ÂÎ¡¢¾®¿®¹æ¥Ç¥Ð¥¤¥¹¡¢¥ª¥×¥È¥Ç¥Ð¥¤¥¹¡Ë
¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¡§https://www.toshiba-kaga.co.jp/
¢£Æâ³Õ´±Ë¼È¯É½»ñÎÁhttps://www.kantei.go.jp/jp/singi/mizu_junkan/r71028mizu_active.html
Ãí¡¡¿å½Û´Ä´ë¶ÈÅÐÏ¿¡¦Ç§¾ÚÀ©ÅÙ¡Ö¿å½Û´ÄACTIVE´ë¶È¡×¤ËÇ§¾Ú¡Ê2024Ç¯11·î5Æü¡Ëhttps://toshiba.semicon-storage.com/jp/company/news/news-topics/2024/11/corporate-20241105-1.html
* ¼ÒÌ¾¡¦¾¦ÉÊÌ¾¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹Ì¾¤Ê¤É¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì³Æ¼Ò¤¬¾¦É¸¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
* ËÜ»ñÎÁ¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ðÊó¡ÊÀ½ÉÊ¤Î²Á³Ê¡¿»ÅÍÍ¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÆâÍÆµÚ¤Ó¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¤Ê¤É¡Ë¤Ï¡¢È¯É½Æü¸½ºß¤Î¾ðÊó¤Ç¤¹¡£Í½¹ð¤Ê¤·¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
* Åì¼Ç¥Ç¥Ð¥¤¥¹¡õ¥¹¥È¥ì¡¼¥¸³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï³ô¼°²ñ¼ÒÅì¼Ç¤Î100¡ó»Ò²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£
°Ê¡¡¾å