今年一年の頑張りに、ちょっといいご褒美を。KISOCAREこだわりのスキンケアアイテムを詰め込んだホリデーコフレボックスが12月1日(月)より期間限定販売。

株式会社基礎化粧品研究所

「高品質・高配合・適正価格」をモットーに化粧品の製造・販売を行う株式会社基礎化粧品研究所(本社：大阪市西区)が、製造から販売まで行うスキンケアブランド「KISOCARE」から、初のホリデーボックスが登場。

この冬だけの特別なKISOCAREコフレボックス。細部のデザインまでこだわった限定仕様のボックスに、肌も心も満たすこだわりのスキンケアを詰め込んだ贅沢なギフトセット。一年を締めくくるご褒美にふさわしい一箱をお届けします。

主な販売サイト

楽天市場:https://item.rakuten.co.jp/kiso/kiso-coffretset/

※商品ページは12月1日～公開

KISOCARE ホリデーコフレボックス

KISOCARE 限定コフレボックス 5,480円(税込) 総額17,169円相当

乾燥するこの季節に、化粧水からクリームまで一箱で完結し、まつ毛美容液やフェイスマスク5枚などのスペシャルケアも詰め込んだお得なセット。

ネイビーを基調としたボックスは、ゴールドのロゴをかたどり高級感あふれるデザインに。クリスマスギフトとしてもおすすめの一箱です。

雪が降り積もる情景をイメージしたオリジナルボックス。ゴールドにきらめく文字にもこだわりました。中身は厳選したスキンケアアイテムを。

商品概要

KISOCARE クリスマスコフレ2025

価格：5,480円(税込)

販売期間：2025年12月1日(月)～25日(水)

※各モールにて数量限定で販売

<セット内容>

○まつ毛美容液 キソ ミバエルアイラッシュセラムCA 8g

キャピキシル※を10％配合、7種のまつ毛ケア成分を贅沢に配合したまつ毛美容液。

さらに3つの目元キープ成分がうるおいを守り、ハリ・コシのある美まつ毛へ導きます。

自分史上最高のまつ毛を目指したい方におすすめの一本です。

○化粧水 キソ REショットローション 120ml

純粋レチノール※2やヒアルロン酸※2など、肌のために選び抜いた成分を配合した化粧水。

すっとなじみやすいテクスチャーながら、ハリのある肌へ導きます。

さらに韓国でも話題の成分、マデカッソシド※2やCICA※2なども加わり、肌を健やかに保ちます。

○美容液 キソ ナイアミドエッセンスNA 30ml

更に肌の水分と油分のバランスを整え、ハリツヤのある肌へと導くナイアシンアミド※2を20％配合した美容液。

さらに5種の植物幹細胞培養液エキスと4種のヒアルロン酸※2をバランスよく配合。

乾燥やくすみ※3が気になる肌にも使いやすい1本です。

○クリーム キソ ホワイトクリームVC 30g

安定型ビタミンC誘導体※4を配合し、肌をすこやかに整えるフェイスクリーム。

さらに、敏感肌の方でも使いやすいアルファアルブチン※2も配合。

軽い使い心地ながら冬の乾燥に負けず肌にうるおいを与える仕上げのクリームです。

○スペシャルクリーム キソ ハイドロクリームPHQ-5 20g

純ハイドロキノン※2を5％配合したスペシャルクリーム。

夜のみ、気になる部分への使用でツヤと透明感のある肌印象へ導きます。

繊細で安定的な処方化を実現した、KISOCARE自慢のハイドロクリームをぜひご使用ください。

※1 水、BG、デキストラン、アセチルテトラペプチド-3、アカツメクサ花エキス

※2 整肌成分

※3 乾燥による

※4 アスコルビルリン酸Na(整肌成分)

「KISO CARE」について

長くご愛用いただくには、品質はもちろん、続けやすい価格も大切だと思っております。

KISO CARE は、高品質、高配合、適正価格を信念に、自社工場にて商品開発から配送業務まで一貫して行っております。

日本国内に自社工場を設け、直接販売を行う事で、中間マージンが一切不要になる為、低価格で高品質な製品開発を実現しました。

シンプルなパッケージを採用し、高額な広告を使用せずに、お求めやすい価格を維持する努力をしております。

お客様一人一人の肌悩みに寄り添えるよう、今後も商品開発から、お客様のお手元に届くまでのすべての工程に、何一つ惜しむことなく努力して参ります。

株式会社基礎化粧品研究所 「 KISO CARE 」

会社概要

本社所在地：〒550-0014

大阪府大阪市西区北堀江4-14-1

代表取締役：三好聡

事業内容：化粧品の製造販売

設立：2016年2月16日

HP：https://corporate.kisocare.co.jp/

【製品に関するお問い合わせ】

基礎化粧品研究所 カスタマーセンター

TEL：0120-689-493 (ビジネスのお問い合わせはメールにて承っております)

※上記番号はお客様用番号のため、企業様のお問い合わせは「ビジネスに関する問い合わせ」のメールアドレスにご連絡ください。上記お電話番号ではビジネスのお問い合わせには対応いたしかねますので、ご了承ください。

製品に関する問い合わせ

kisocustomer@kisocare.co.jp

ビジネスに関する問い合わせ

contact@kisocare.co.jp

各種SNSでは、お得な情報やスキンケアに関することなど発信しております。

KISOcare公式サイト：https://corporate.kisocare.co.jp/

Instagram：https://www.instagram.com/kisocare/

X：https://twitter.com/kisocare

販売サイト

KISO公式：https://kisocare.co.jp/

ヤフー：https://store.shopping.yahoo.co.jp/kisocare/index.html

楽天：https://www.rakuten.co.jp/kiso/index.html

Amazon：https://x.gd/Qeupw

Qoo10：https://www.qoo10.jp/shop/kisocare

TikTokshop：https://www.tiktok.com/@kiso_skincare