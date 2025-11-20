リン酸鉄リチウム用噴霧乾燥機の世界市場2025年、グローバル市場規模（遠心式、気流式）・分析レポートを発表
2025年11月20日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「リン酸鉄リチウム用噴霧乾燥機の世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、リン酸鉄リチウム用噴霧乾燥機のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
世界のリン酸鉄リチウム用噴霧乾燥機市場概要
本レポートによると、世界のリン酸鉄リチウム用噴霧乾燥機市場は2024年に約6億900万米ドルと評価され、2031年には約9億3,100万米ドルに達すると予測されています。予測期間中の年平均成長率（CAGR）は6.3％と見込まれています。電気自動車やエネルギー貯蔵システム（ESS）などの成長に伴い、リチウム鉄リン酸電池の正極材料生産が拡大しており、その製造工程で不可欠なスプレードライヤーの需要が急速に高まっています。
________________________________________
製品の特徴と技術概要
リン酸鉄リチウム用噴霧乾燥機は、液体原料を霧状の微細粒子に分散させ、高温空気と瞬時に接触させて乾燥させる装置です。このプロセスにより、水分が短時間で蒸発し、均一な粒径・流動性・純度を持つ粉末を得ることができます。製品は高い粒度均一性と高純度を実現し、リチウムイオン電池の正極材料として求められる品質要件を満たします。
また、装置は温度、湿度、風速などのパラメータを精密に制御できる高度な自動制御システムを搭載しています。これにより、粒径分布、かさ密度、水分含有率などを正確に管理し、一貫した製品品質を確保します。さらに、液体原料を粉体・顆粒状製品に変換する用途に広く適用でき、リチウム鉄リン酸以外の粉体製造にも応用可能です。
________________________________________
政策・経済的背景と市場環境
本レポートでは、米国の関税政策や国際的な産業政策の影響も考慮し、競争構造やサプライチェーンの回復力を分析しています。各国政府は再生可能エネルギーと電動車両の普及を進めており、電池素材産業に対する投資が拡大しています。特にアジア太平洋地域では、中国、日本、韓国、インドなどがリチウム電池製造の中核拠点となっており、製造プロセスの自動化と品質安定化を目的としたスプレードライヤー需要が急増しています。
欧州では環境政策の強化と脱炭素目標の推進により、リチウム鉄リン酸電池の採用が拡大しています。一方、北米ではサプライチェーンの再構築と国産化支援策が市場成長を後押ししています。世界的に見ても、電池原料製造の高効率化と持続可能性の確保が重要なテーマとなっており、高性能スプレードライヤーの採用が今後さらに進むと予測されます。
________________________________________
市場構造と主要企業の動向
世界のリン酸鉄リチウム用噴霧乾燥機市場は、欧州とアジアを中心とした複数の装置メーカーによって構成されています。主要企業には、GEA Group、Büchi Labortechnik、Saka Engineering Systems、Spray Drying Systems、Jiangsu Jianda Drying Engineering、Changzhou Suli Drying Equipment、Changzhou One-Step Drying Equipment、Changzhou Lima Drying Technology、Shandong Tianli Drying Equipment、Jiangsu Bohong Zhongjin Granulating Equipmentなどがあります。
GEA Groupはドイツを代表する産業装置メーカーで、精密な熱制御技術と高い信頼性を備えたスプレードライヤーを提供しています。Büchi Labortechnikはスイスを拠点とし、研究開発向けの高性能小型スプレードライヤーで知られています。Saka Engineering SystemsやSpray Drying Systemsはインドおよび米国市場で高いシェアを有し、産業用大型装置の開発を強化しています。
