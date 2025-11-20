AZUL BY MOUSSY（アズール バイ マウジー）が「RVCA（ルー カ）」との冬のコラボレーションアイテムを12月8日(月)より発売開始！

株式会社バロックジャパンリミテッド

株式会社バロックジャパンリミテッド（本社：東京都目黒区、代表取締役社長：村井博之）が展開する「AZUL BY MOUSSY（アズール バイ マウジー）」は、アート、スケートボード、サーフィン、格闘技という4つのカルチャーをルーツに持つカリフォルニア発ブランド「RVCA（ルーカ）」とのコラボレーションアイテムを、12月8日(月)よりAZUL BY MOUSSY店舗 (※一部店舗除く)およびAZUL BY MOUSSYオフィシャルサイト（https://azul-m.com/）、SHEL'TTER WEBSTORE（https://www.ec-store.net/sws/r/rSAZUL/）にて発売いたします。


また、ECサイトでは11月28日(金)12:00より予約受付を開始いたします。









本コラボレーションでは、AZUL BY MOUSSYが持つ都会的で洗練されたスタイルに、RVCAのストリートスピリットを融合。ブランドロゴを引き立てるグラフィックデザインが印象的で、ユニセックスで楽しめるスタイルに仕上がっています。

軽量で動きやすいパファージャケットや、防風・撥水機能を備えたセットアップ、リバーシブル仕様のロングスリーブなど、全6型をラインナップ。RVCAの人気アイテムをベースに、コラボレーション限定のカモフラージュ柄やダブルネームタグを採用し、他にはない存在感を放つコレクションに。


ホワイト、ブラック、グレーを基調としたミニマルなカラーパレットが、洗練されたストリートスタイルを引き立てます。


ビジュアルには、The BONEZのギタリストとしても知られるKOKIを起用。ブランドが持つカルチャー性と自由な表現力を象徴的に体現しています。




【発売・商品詳細】



■2025年11月28日(金)予約受付


AZUL BY MOUSSY 公式サイト（https://azul-m.com/）


SHEL'TTER WEBSTORE（ https://www.ec-store.net/sws/r/rSAZUL/）


■2025年12月8日(月)発売


AZUL BY MOUSSY全国店舗 (一部店舗除く)





RVCA×AZUL PUFFER JK









RVCA×AZUL PUFFER JK


PRICE：\24,200(tax in)


COLOR：BLK,柄KHA,WHT


SIZE：M,L







RVCA×AZUL REVERSIBLE ZIP HD









RVCA×AZUL REVERSIBLE ZIP HD


PRICE：\18,700(tax in)


COLOR：BLK,柄KHA


SIZE：FREE







RVCA×AZUL REVERSIBLE CR　｜　RVCA×AZUL REVERSIBLE PT









RVCA×AZUL REVERSIBLE CR


PRICE：\16,500(tax in)


COLOR：BLK,柄KHA


SIZE：FREE



















RVCA×AZUL REVERSIBLE PT


PRICE：\15,950(tax in)


COLOR：BLK,柄KHA


SIZE：FREE







RVCA×AZUL NEW BOX WRWB HD　｜　RVCA×AZUL NEW BOX WRWB PT



RVCA×AZUL NEW BOX WRWB HD


PRICE：\15,950(tax in)


COLOR：WHT,BLK


SIZE：FREE







RVCA×AZUL NEW BOX WRWB PT


PRICE：\14,300(tax in)


COLOR：WHT,BLK


SIZE：FREE







“AZUL BY MOUSSY”BRAND CONCEPT


「OUR NU STANDARD」


いつまでも古きを知り、新しいスタンダードを創ることをコンセプトに、AZUL BY MOUSSYの心豊かになる価値観を提案。メンズ&ウィメンズのアパレル・デニム・アクセサリーのみならず、クールなライフスタイルを創造し提供している。



■AZUL BY MOUSSY 公式通販サイト


https://azul-m.com/


■AZUL BY MOUSSY INSTAGRAM


https://www.instagram.com/azulbymoussy_official/


■AZUL BY MOUSSY X


https://twitter.com/azul_by_moussy


■AZUL BY MOUSSY Facebook


https://www.facebook.com/azul.official/




＜会社概要＞


・ 名称：株式会社バロックジャパンリミテッド（東証プライム・証券コード 3548）


・ 創業： 2000 年 3 月


・ 代表者： 代表取締役社長　兼　最高経営責任者　村井 博之


・ 所在地： 〒153-0042　東京都目黒区青葉台4-7-7　青葉台ヒルズ


（企業サイト）：https://www.baroque...