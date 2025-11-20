AZUL BY MOUSSY（アズール バイ マウジー）が「RVCA（ルー カ）」との冬のコラボレーションアイテムを12月8日(月)より発売開始！

株式会社バロックジャパンリミテッド

株式会社バロックジャパンリミテッド（本社：東京都目黒区、代表取締役社長：村井博之）が展開する「AZUL BY MOUSSY（アズール バイ マウジー）」は、アート、スケートボード、サーフィン、格闘技という4つのカルチャーをルーツに持つカリフォルニア発ブランド「RVCA（ルーカ）」とのコラボレーションアイテムを、12月8日(月)よりAZUL BY MOUSSY店舗 (※一部店舗除く)およびAZUL BY MOUSSYオフィシャルサイト（https://azul-m.com/）、SHEL'TTER WEBSTORE（https://www.ec-store.net/sws/r/rSAZUL/）にて発売いたします。

また、ECサイトでは11月28日(金)12:00より予約受付を開始いたします。

本コラボレーションでは、AZUL BY MOUSSYが持つ都会的で洗練されたスタイルに、RVCAのストリートスピリットを融合。ブランドロゴを引き立てるグラフィックデザインが印象的で、ユニセックスで楽しめるスタイルに仕上がっています。



軽量で動きやすいパファージャケットや、防風・撥水機能を備えたセットアップ、リバーシブル仕様のロングスリーブなど、全6型をラインナップ。RVCAの人気アイテムをベースに、コラボレーション限定のカモフラージュ柄やダブルネームタグを採用し、他にはない存在感を放つコレクションに。

ホワイト、ブラック、グレーを基調としたミニマルなカラーパレットが、洗練されたストリートスタイルを引き立てます。

ビジュアルには、The BONEZのギタリストとしても知られるKOKIを起用。ブランドが持つカルチャー性と自由な表現力を象徴的に体現しています。

【発売・商品詳細】

■2025年11月28日(金)予約受付

AZUL BY MOUSSY 公式サイト（https://azul-m.com/）

SHEL'TTER WEBSTORE（ https://www.ec-store.net/sws/r/rSAZUL/）

■2025年12月8日(月)発売

AZUL BY MOUSSY全国店舗 (一部店舗除く)

RVCA×AZUL PUFFER JK

RVCA×AZUL PUFFER JK

PRICE：\24,200(tax in)

COLOR：BLK,柄KHA,WHT

SIZE：M,L

RVCA×AZUL REVERSIBLE ZIP HD

RVCA×AZUL REVERSIBLE ZIP HD

PRICE：\18,700(tax in)

COLOR：BLK,柄KHA

SIZE：FREE

RVCA×AZUL REVERSIBLE CR ｜ RVCA×AZUL REVERSIBLE PT

RVCA×AZUL REVERSIBLE CR

PRICE：\16,500(tax in)

COLOR：BLK,柄KHA

SIZE：FREE

RVCA×AZUL REVERSIBLE PT

PRICE：\15,950(tax in)

COLOR：BLK,柄KHA

SIZE：FREE

RVCA×AZUL NEW BOX WRWB HD ｜ RVCA×AZUL NEW BOX WRWB PT

RVCA×AZUL NEW BOX WRWB HD

PRICE：\15,950(tax in)

COLOR：WHT,BLK

SIZE：FREE

RVCA×AZUL NEW BOX WRWB PT

PRICE：\14,300(tax in)

COLOR：WHT,BLK

SIZE：FREE

“AZUL BY MOUSSY”BRAND CONCEPT

「OUR NU STANDARD」

いつまでも古きを知り、新しいスタンダードを創ることをコンセプトに、AZUL BY MOUSSYの心豊かになる価値観を提案。メンズ&ウィメンズのアパレル・デニム・アクセサリーのみならず、クールなライフスタイルを創造し提供している。

