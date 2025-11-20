【’47（フォーティーセブン）】ウールとコーデュロイで仕立てた、「CLEAN UP」の冬の新作が登場

ニューエラジャパン合同会社

1947年に米国ボストンでスタートしたカジュアルライフスタイルブランドである’47（フォーティーセブン）は、ブランドを代表する定番シルエット「CLEAN UP（クリーンナップ）」に、50/50ウールと6ウェルコーデュロイを用いた冬の新作コレクションを、公式オンラインストア(https://47brand.co.jp/)、'47長野(https://47brand.co.jp/pages/store-list)をはじめ全国の’47取扱店舗にて発売いたしました。

「CLEAN UP」は、柔らかいクラウンとカーブしたバイザーによるナチュラルなフォルムが特徴のアジャスタブルキャップ。サイズ調整が可能なストラップと快適なかぶり心地で、誰にでも自然にフィットします。

今季はウールやコーデュロイなど冬素材のCLEAN UPがバリエーション豊かに登場。ニューヨーク・ヤンキースやロサンゼルス・ドジャースなどのMLB球団ロゴを配したデザインをラインナップし、冬素材とロゴの表情が織りなす多彩なデザインで、自分らしいスタイルを楽しめます。

【CORDUROY COLLECTION】

程よい厚みの6ウェル（太畝）コーデュロイ素材を採用。立体感のある畝が生み出す豊かな表情とあたたかみのある質感が特徴で、やさしいトーンのカラーリングが冬の装いにぬくもりをもたらします。

[’47 CLEAN UP] 各 4,840 円（税込）

コレクション一覧はこちら：

https://47brand.co.jp/collections/corduroy

【WOOL COLLECTION】

ウールとポリエステルを50/50でブレンドした軽やかなウール素材を使用。クラシックなピンストライプ柄が印象的で、冬の装いに品のある奥行きを与えます。

[’47 CLEAN UP] 各5,500 円（税込）

コレクション一覧はこちら：

https://47brand.co.jp/collections/wool-collection

【’47オフィシャルサイト / SNS】

公式オンラインストア 47brand.co.jp(https://47brand.co.jp/)

Instagram 47japan(https://www.instagram.com/47japan/)

X 47japan_1947(https://x.com/47japan_1947)

TikTok 47japan(https://www.tiktok.com/@47japan)