ITスキル不問で生成AI導入を成功に導く「5つのステップ」を解説する無料オンラインセミナーを12月12日開催
法人向け生成AIチャットサービス「ナレフルチャット」を提供するCLINKS株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：河原浩介）は、生成AI導入を検討する企業の経営者・人事担当者向けに、オンラインセミナー「【5つのステップで!】ITに詳しくなくてもできる生成AI活用」を2025年12月12日（金）に開催いたします。本セミナーでは、ITスキルに関係なく誰でも実践できる具体的な導入手順を解説し、リスキリング助成金を活用した研修プランもご紹介します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334895&id=bodyimage1】
■セミナーの概要
「生成AIをどのように導入したらいいかわからない」「ITに詳しくない社員が多く、思うように導入が進まない」--多くの企業がこうした課題を抱えています。生成AIの可能性は理解していても、具体的な導入プロセスやルール設計、効果測定の方法が不明確なため、導入に踏み切れない企業が少なくありません。
本セミナーは、こうした企業の課題解決を支援するため、実践的な「5つのステップ」に沿って生成AI導入を成功に導く方法を解説します。
■このセミナーで得られる3つの成果
１．導入の進め方：生成AIの導入に必要な具体的な手順がわかる
２．効果の測り方：AIによる業務効率化の成果を数値化する方法がわかる
３．定着させるヒント：生成AIを社内で定着化させるためのコツを学べる
さらに、リスキリング助成金を活用した「ナレフルチャットの研修プラン」もご紹介し、コストを抑えた導入方法を提案します。
■こんな方におすすめ
・ ITに詳しくない社員が多く、生成AI導入に不安がある企業の経営者・管理職
・ 生成AI導入の進め方や必要なルール設計がわからない人事・企画担当者
・ 助成金を活用して、コストを抑えて研修を実施したい担当者
■スピーカー紹介
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334895&id=bodyimage2】
中口 剛（CLINKS株式会社）
2008年、エンジニア未経験で同社に入社後、インフラエンジニアとして経験を積む。研修部署異動後は新人育成・社内技術研修部署の管理者を務める。2024年、同社が「AI DRIVEN COMPANY」として生成AI導入を本格化したことを機にAI分野に注力。現在はインフラに加え、生成AIリスキリング研修や生成AIパスポート講座の作成にも携わる。
■セミナー詳細
タイトル： 【5つのステップで!】ITに詳しくなくてもできる生成AI活用
日時： 12月12日（金） 12：10～12：50（12：00開場）
形式： オンライン開催
参加費： 無料
URL： https://www.knowleful.ai/seminar/251212/
【会社概要】
■会社名：CLINKS株式会社
■代表者：代表取締役 河原浩介
■設立：2002年12月
■所在地：東京都中央区八丁堀1-10-7 TMG八丁堀ビル10F
■URL：https://www.clinks.jp
■主な事業内容：
1. ITアウトソーシング事業
2. システム開発事業
3. AIサービス事業
4. 教育訓練事業
