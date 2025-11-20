AI英語学習アプリ「TORAbit」に“迷わない英語学習”を実現する新機能「コース」登場！【ビジネス英会話 基礎】【日常英会話 基礎】で初心者も確実にステップアップ
1年で英語が話せるコーチングスクール「TORAIZ（トライズ）」を運営するトライズ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：三木雄信）は、AI英語学習アプリ「TORAbit（トラビット）」に新機能の「コース」を追加し、第一弾として「ビジネス英会話 基礎」と「日常英会話 基礎」を11月20日より提供開始しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334865&id=bodyimage1】
TORAbitは、瞬間英作文やシャドーイングといったアウトプット中心のトレーニングに、AIによる発話分析を掛け合わせ、忙しいビジネスパーソンでも効率よく続けられる英語学習体験を提供しています。
■効率的な英語学習を実現する新機能「コース」
新機能の「コース」は、英語の文法・語順・構文を段階的に身につけられるよう、体系的なステップで構成された学習機能です。第一弾として、「ビジネス英会話 基礎」と「日常英会話 基礎」の2コースを開発。ユーザーはアプリに提示されるステップに沿って学習を進めるだけでよく、多忙なビジネスパーソンでもスキマ時間で効率的に学べます。また、英語初心者でも迷わず取り組めるよう、シンプルで分かりやすい構成になっています。これまでの「教材を自由に選ぶ」学習スタイルに加え、新機能では、英語習得に必要な順序や負荷をアプリが自動で最適化。無理なくレベルアップできる体系型の学習形式を提供することで、短期間でも英語力の伸びを実感できる学習体験を目指しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334865&id=bodyimage2】
▲TORAbit「ビジネス英会話 基礎」と「日常英会話 基礎」イメージ
■体系的に学べるコースのメリット
●学ぶ順序が整理され、次に取り組む内容が明確になる
●成長を段階的に積み重ねられるため、短時間の学習でも効果を実感できる
●自分のレベルや目的に合わせて、柔軟に学習スタイルを選べる
■今後の展望
TORAbitは、これまでに累計ユーザー数は1万人、AIシャドーイング採点は20万回を突破し、多くの方の英語学習を支援しています。今回の「ビジネス英会話 基礎」と「日常英会話 基礎」コースは、TORAbitにおける新しい学び方の第一歩です。今後は、ユーザーの利用データや学習傾向をもとに、ニーズに合わせてコースの種類を順次拡充していく予定です。学ぶ目的やレベルに合わせた柔軟な学習パスを整備することで、それぞれのユーザーが「自分に合った成長の道筋」を見つけられる環境づくりを目指します。TORAbitは、コース機能を中心に、続けやすく・効果を実感しやすい学習体験を今後も提供してまいります。
■ TORAbit サービス概要
アプリ名称：TORAbit（トラビット）
提供形態：iOS / Android / Web
公式サイト：https://torabit.net/
利用実績：ユーザー数1万人突破／AIシャドーイング採点20万回超
料金プラン：
1ヶ月プラン：3,436円【3,780円（税込）】
6ヶ月プラン：2,270円【2,497円（税込）】／一括 14,980円（税込）
12ヶ月プラン：1,970円【2,167円（税込）】／一括 26,000円（税込）
※全てのプランで7日間の無料体験を利用可能
※法人プランは個別見積もり
アプリダウンロード：
Apple App Store：https://apple.co/3Y9NjXu
Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=net.torabit.TORAbit&hl=ja
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334865&id=bodyimage1】
