AI英語学習アプリ「TORAbit」に“迷わない英語学習”を実現する新機能「コース」登場！【ビジネス英会話 基礎】【日常英会話 基礎】で初心者も確実にステップアップ

AI英語学習アプリ「TORAbit」に“迷わない英語学習”を実現する新機能「コース」登場！【ビジネス英会話 基礎】【日常英会話 基礎】で初心者も確実にステップアップ