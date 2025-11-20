【枚方T-SITE】全国のプリンが楽しめるイベント「ニッポンのプリン」を12/4(木)より開催

カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社詳細情報 :https://store.tsite.jp/hirakata/event/t-site/51080-1634041109.html

枚方T-SITE（大阪府枚方市）は2025年12月4日（木）から9日（火）まで、全国のプリンが楽しめるイベント「ニッポンのプリン」を開催します。5回目となる今回は、毎回人気の「砂プリン」をはじめとするおなじみのプリンから、福井県より初登場の「恐竜発掘プリン」まで、40種類以上のプリンが集まります。会期の前半と後半で品揃えが変わるので、ぜひ様々なプリンを食べ比べながらお楽しみください。

商品紹介（★は初登場）

【全期間】12/4(木)～12/9(火)

■鳥取県

砂プリン（粉末カラメル付） ※1日100個限定

鳥取砂丘をコンセプトにした新感覚のプリン。カラメルを粉末にした付属の“砂”をかけて、お召し上がりください。ジャリっとした食感が癖になります。

■福井県

恐竜発掘プリン ★ ※1日50個限定

1億年前の化石をイメージして“恐竜チョコ”が隠された、わくわく楽しいプリン。恐竜チョコは全11種類のうちのいずれか1種類が入っています。

【前半】12/4(木)～12/6(土)

■北海道

・贅沢ぷりん（駒ケ岳ぷりん/みるくde苺 ★）

・のぼりべつ とろ～りプリン

・おたる牛乳プリン/おたる生クリームプリン

・侍のプリン

■青森県

・あおもりプリン（プレーン/りんご）

■岩手県

・黄のプリン（カスタード）/白のプリン（牛乳）/魅惑のプリン（チーズ）/カフェラテプリン ★

・多田慎太郎 プレミアムプリン

■宮城県

・卵皇（らおう）のプリン ★

■福島県

・湯庵プリン（プレーン/はちみつ）

■茨城県

・和栗ぷりん ★ /ショコラ・ヴィノ・プディング/さしま茶ぷりん

・Dessert Flan カスタードプリン

■埼玉県

・朝採りたまごの焼きプリン

■東京都

・八丈島ジャージープリン ★

■長野県

・濃厚たまごプリン/名古屋コーチンプリン

■富山県

・アルパカプリン（コーヒー） ★

【後半】12/7(日)～12/9(火)

■静岡県

・玉華堂の極ぷりん（プレーン/和栗 ★）

・たまご屋さんの昔懐かしい手作りプリン（カラメルソース付）★

■三重県

・糀ぷりん（プレーン/抹茶ラテ/マロン）

・山村プリン ★

■滋賀県

・彦根イイプリン（プレーン）★

■京都府

・むらちゃプリン（抹茶/ほうじ茶）

・はなぞのプリン ★

■兵庫県

・太陽のプリン（カラメルソース付）/大地のプリン（黒糖ソース付）

■岡山県

・匠のあんぷりん

■佐賀県

・佐賀の人妻プリン（真由美のカスタード/真由美の昭和ビンテージ/みな子のとろりんバニラ/リミーのイタリアンプリン/百恵のシルキーカスタード ★）

■熊本県

・ルチョ マーブルプリン

■宮崎県

・漢（おとこ）のプリン

イベント概要

ニッポンのプリン5

日程 2025年12月4日（木）～9日（火）

時間 10:00～19:00

場所 枚方T-SITE１階 催事区画

主催 枚方T-SITE

お問い合わせ先 Tel.072-861-5700

URL https://store.tsite.jp/hirakata/event/t-site/51080-1634041109.html

※なくなり次第終了します。売り切れの際はご容赦ください。

※予告なく商品が変更になることがございます。

店舗情報

枚方T-SITE

枚方 蔦屋書店を中心に、楽しい日常を提案する文化商業施設。昼と夜で姿を変える建造物と、7ｍの本棚は撮影スポットとして人気。多彩なフェアやイベントを開催し、訪れる人に常に新しい発見を提供しています。

住所 大阪府枚方市岡東町12-2

電話番号 072-861-5700

営業時間 7:00～23:00（店舗により異なる）

ホームページ https://store.tsite.jp/hirakata/

Facebook https://www.facebook.com/hirakatatsite/

Ｘ https://x.com/hirakata_tsite

Instagram https://www.instagram.com/hirakata_tsite/

オンラインストア https://store.shopping.yahoo.co.jp/hkt-tsutayabooks/