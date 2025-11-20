【枚方T-SITE】全国のプリンが楽しめるイベント「ニッポンのプリン」を12/4(木)より開催
https://store.tsite.jp/hirakata/event/t-site/51080-1634041109.html
枚方T-SITE（大阪府枚方市）は2025年12月4日（木）から9日（火）まで、全国のプリンが楽しめるイベント「ニッポンのプリン」を開催します。5回目となる今回は、毎回人気の「砂プリン」をはじめとするおなじみのプリンから、福井県より初登場の「恐竜発掘プリン」まで、40種類以上のプリンが集まります。会期の前半と後半で品揃えが変わるので、ぜひ様々なプリンを食べ比べながらお楽しみください。
商品紹介（★は初登場）
【全期間】12/4(木)～12/9(火)
■鳥取県
砂プリン（粉末カラメル付） ※1日100個限定
鳥取砂丘をコンセプトにした新感覚のプリン。カラメルを粉末にした付属の“砂”をかけて、お召し上がりください。ジャリっとした食感が癖になります。
■福井県
恐竜発掘プリン ★ ※1日50個限定
1億年前の化石をイメージして“恐竜チョコ”が隠された、わくわく楽しいプリン。恐竜チョコは全11種類のうちのいずれか1種類が入っています。
【前半】12/4(木)～12/6(土)
■北海道
・贅沢ぷりん（駒ケ岳ぷりん/みるくde苺 ★）
・のぼりべつ とろ～りプリン
・おたる牛乳プリン/おたる生クリームプリン
・侍のプリン
■青森県
・あおもりプリン（プレーン/りんご）
■岩手県
・黄のプリン（カスタード）/白のプリン（牛乳）/魅惑のプリン（チーズ）/カフェラテプリン ★
・多田慎太郎 プレミアムプリン
■宮城県
・卵皇（らおう）のプリン ★
■福島県
・湯庵プリン（プレーン/はちみつ）
■茨城県
・和栗ぷりん ★ /ショコラ・ヴィノ・プディング/さしま茶ぷりん
・Dessert Flan カスタードプリン
■埼玉県
・朝採りたまごの焼きプリン
■東京都
・八丈島ジャージープリン ★
■長野県
・濃厚たまごプリン/名古屋コーチンプリン
■富山県
・アルパカプリン（コーヒー） ★
【後半】12/7(日)～12/9(火)
■静岡県
・玉華堂の極ぷりん（プレーン/和栗 ★）
・たまご屋さんの昔懐かしい手作りプリン（カラメルソース付）★
■三重県
・糀ぷりん（プレーン/抹茶ラテ/マロン）
・山村プリン ★
■滋賀県
・彦根イイプリン（プレーン）★
■京都府
・むらちゃプリン（抹茶/ほうじ茶）
・はなぞのプリン ★
■兵庫県
・太陽のプリン（カラメルソース付）/大地のプリン（黒糖ソース付）
■岡山県
・匠のあんぷりん
■佐賀県
・佐賀の人妻プリン（真由美のカスタード/真由美の昭和ビンテージ/みな子のとろりんバニラ/リミーのイタリアンプリン/百恵のシルキーカスタード ★）
■熊本県
・ルチョ マーブルプリン
■宮崎県
・漢（おとこ）のプリン
イベント概要
ニッポンのプリン5
日程 2025年12月4日（木）～9日（火）
時間 10:00～19:00
場所 枚方T-SITE１階 催事区画
主催 枚方T-SITE
お問い合わせ先 Tel.072-861-5700
※なくなり次第終了します。売り切れの際はご容赦ください。
※予告なく商品が変更になることがございます。
店舗情報
枚方T-SITE
枚方 蔦屋書店を中心に、楽しい日常を提案する文化商業施設。昼と夜で姿を変える建造物と、7ｍの本棚は撮影スポットとして人気。多彩なフェアやイベントを開催し、訪れる人に常に新しい発見を提供しています。
住所 大阪府枚方市岡東町12-2
電話番号 072-861-5700
営業時間 7:00～23:00（店舗により異なる）
ホームページ https://store.tsite.jp/hirakata/
Facebook https://www.facebook.com/hirakatatsite/
Ｘ https://x.com/hirakata_tsite
Instagram https://www.instagram.com/hirakata_tsite/
オンラインストア https://store.shopping.yahoo.co.jp/hkt-tsutayabooks/