【枚方T-SITE】全国のプリンが楽しめるイベント「ニッポンのプリン」を12/4(木)より開催

https://store.tsite.jp/hirakata/event/t-site/51080-1634041109.html


枚方T-SITE（大阪府枚方市）は2025年12月4日（木）から9日（火）まで、全国のプリンが楽しめるイベント「ニッポンのプリン」を開催します。5回目となる今回は、毎回人気の「砂プリン」をはじめとするおなじみのプリンから、福井県より初登場の「恐竜発掘プリン」まで、40種類以上のプリンが集まります。会期の前半と後半で品揃えが変わるので、ぜひ様々なプリンを食べ比べながらお楽しみください。



商品紹介（★は初登場）


【全期間】12/4(木)～12/9(火)

■鳥取県　


砂プリン（粉末カラメル付）　※1日100個限定



鳥取砂丘をコンセプトにした新感覚のプリン。カラメルを粉末にした付属の“砂”をかけて、お召し上がりください。ジャリっとした食感が癖になります。





■福井県


恐竜発掘プリン　★　※1日50個限定



1億年前の化石をイメージして“恐竜チョコ”が隠された、わくわく楽しいプリン。恐竜チョコは全11種類のうちのいずれか1種類が入っています。





【前半】12/4(木)～12/6(土)　



■北海道　


・贅沢ぷりん（駒ケ岳ぷりん/みるくde苺 ★）


・のぼりべつ　とろ～りプリン


・おたる牛乳プリン/おたる生クリームプリン


・侍のプリン



■青森県


・あおもりプリン（プレーン/りんご）





■岩手県


・黄のプリン（カスタード）/白のプリン（牛乳）/魅惑のプリン（チーズ）/カフェラテプリン ★


・多田慎太郎　プレミアムプリン　



■宮城県


・卵皇（らおう）のプリン ★



■福島県


・湯庵プリン（プレーン/はちみつ）



■茨城県


・和栗ぷりん ★ /ショコラ・ヴィノ・プディング/さしま茶ぷりん


・Dessert Flan カスタードプリン





■埼玉県


・朝採りたまごの焼きプリン



■東京都


・八丈島ジャージープリン ★



■長野県


・濃厚たまごプリン/名古屋コーチンプリン



■富山県


・アルパカプリン（コーヒー） ★



【後半】12/7(日)～12/9(火)



■静岡県


・玉華堂の極ぷりん（プレーン/和栗 ★）


・たまご屋さんの昔懐かしい手作りプリン（カラメルソース付）★



■三重県


・糀ぷりん（プレーン/抹茶ラテ/マロン）


・山村プリン ★





■滋賀県


・彦根イイプリン（プレーン）★



■京都府


・むらちゃプリン（抹茶/ほうじ茶）


・はなぞのプリン ★



■兵庫県


・太陽のプリン（カラメルソース付）/大地のプリン（黒糖ソース付）





■岡山県


・匠のあんぷりん



■佐賀県


・佐賀の人妻プリン（真由美のカスタード/真由美の昭和ビンテージ/みな子のとろりんバニラ/リミーのイタリアンプリン/百恵のシルキーカスタード ★）



■熊本県


・ルチョ　マーブルプリン



■宮崎県


・漢（おとこ）のプリン



イベント概要


ニッポンのプリン5


日程　2025年12月4日（木）～9日（火）


時間　10:00～19:00


場所　枚方T-SITE１階 催事区画


主催　枚方T-SITE


お問い合わせ先　Tel.072-861-5700


URL　https://store.tsite.jp/hirakata/event/t-site/51080-1634041109.html



※なくなり次第終了します。売り切れの際はご容赦ください。


※予告なく商品が変更になることがございます。



店舗情報







枚方T-SITE


枚方 蔦屋書店を中心に、楽しい日常を提案する文化商業施設。昼と夜で姿を変える建造物と、7ｍの本棚は撮影スポットとして人気。多彩なフェアやイベントを開催し、訪れる人に常に新しい発見を提供しています。



住所　大阪府枚方市岡東町12-2


電話番号　072-861-5700


営業時間　7:00～23:00（店舗により異なる）


ホームページ　https://store.tsite.jp/hirakata/


Facebook　https://www.facebook.com/hirakatatsite/


Ｘ　https://x.com/hirakata_tsite


Instagram　https://www.instagram.com/hirakata_tsite/


オンラインストア　https://store.shopping.yahoo.co.jp/hkt-tsutayabooks/