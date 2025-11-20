鳴神温泉 ななのゆ 「いい風呂の日」は負けるが勝ち!？ ジャンケンに負けて七山みかん、サイコロゲームでプレゼントゲット
株式会社鳴神温泉（佐賀県唐津市 代表取締役 鬼塚 晃）が佐賀県唐津市七山地区で運営する日帰り温泉施設「ななのゆ」は、11月26日の「いい風呂の日」に来館イベントを実施します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334839&id=bodyimage1】
11月26日は日本浴用剤工業会が「いい風呂の日」として制定し、一般社団法人日本記念日協会により認定・登録されています。「ななのゆ」でも「いい風呂の日」として、来館のお客様にゆっくり楽しんでいただける空間作りとプレゼントが当たるゲームをご用意してお待ちします。
また、七山地区の紅葉も色付き始めました。「ななのゆ」周辺には美しい紅葉が点在しています。清流のせせらぎに包まれながら、色とりどりの紅葉の下での散策をお楽しみください。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334839&id=bodyimage2】
【いい風呂の日】
開催日：2025年11月26日（水）
対 象：お風呂ご利用のお客様、入浴後に参加いただけます。
1、負けるが勝ちゲーム
スタッフとジャンケンで負けた方に七山産みかんプレゼント
※ジャンケンタイム：11時、15時、18時
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334839&id=bodyimage3】
2、サイコロゲームでプレゼント
入浴券やコーヒー券、ポカリスウェットなど、サイコロの目に合わせてプレゼント
※サイコロゲームタイム：13時
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334839&id=bodyimage4】
鳴神温泉 ななのゆ https://www.7noyu.jp/
温泉は、佐賀県内No.1の高アルカリ性単純温泉です。思わず深呼吸したくなる、そんな開放感たっぷりの「ななのゆ」。かぐわしい檜の薫り、こんこんと湧き出るお湯、そして澄んだ空気と雄大な眺望がお出迎え。ゆったりと湯に浸かって心身を解き放ち、ときを忘れておくつろぎください。
【入浴料】
大人（中学生以上） 740円 17時以降 640円
子ども（4歳以上） 370円 17時以降 320円
4歳未満 無料
・大浴場・露天風呂・家族風呂・寝湯・サウナルーム
泉質：アルカリ性単純温泉［pH10.0］
※県内No.1の高アルカリ性単純温泉です。
効能：神経痛、関節痛、慢性消化器病、疲労回復等
※家族風呂は別途使用料がかかります
（当日先着順1,560円/1h、予約2,100円/1h 予約のお客様には
レンタルタオル＆バスタオルそれぞれ２枚が標準装備です）
※サウナは男湯がロウリュサウナ、女湯はミストサウナです。
【その他施設】
・休けい処（はっちょうの間）
・貸室（和室・有料）
・ウッドデッキ／ゆあがり
・マッサージルーム（電動マッサージチェア）
・食事処
・七山特産販売コーナー
・ＲＶパークｓｍａｒｔ（車泊専用スペース 2区画）
24時間ネットで専用サイトから予約が可能 電気（1500w）が利用可能
詳細・予約は https://rvparksmart.jp/rv-smart/7noyu.html
〒847-1106 佐賀県唐津市 七山 滝川1150番地
TEL：0955-70-7070
配信元企業：株式会社 鳴神温泉
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334839&id=bodyimage1】
11月26日は日本浴用剤工業会が「いい風呂の日」として制定し、一般社団法人日本記念日協会により認定・登録されています。「ななのゆ」でも「いい風呂の日」として、来館のお客様にゆっくり楽しんでいただける空間作りとプレゼントが当たるゲームをご用意してお待ちします。
また、七山地区の紅葉も色付き始めました。「ななのゆ」周辺には美しい紅葉が点在しています。清流のせせらぎに包まれながら、色とりどりの紅葉の下での散策をお楽しみください。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334839&id=bodyimage2】
【いい風呂の日】
開催日：2025年11月26日（水）
対 象：お風呂ご利用のお客様、入浴後に参加いただけます。
1、負けるが勝ちゲーム
スタッフとジャンケンで負けた方に七山産みかんプレゼント
※ジャンケンタイム：11時、15時、18時
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334839&id=bodyimage3】
2、サイコロゲームでプレゼント
入浴券やコーヒー券、ポカリスウェットなど、サイコロの目に合わせてプレゼント
※サイコロゲームタイム：13時
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334839&id=bodyimage4】
鳴神温泉 ななのゆ https://www.7noyu.jp/
温泉は、佐賀県内No.1の高アルカリ性単純温泉です。思わず深呼吸したくなる、そんな開放感たっぷりの「ななのゆ」。かぐわしい檜の薫り、こんこんと湧き出るお湯、そして澄んだ空気と雄大な眺望がお出迎え。ゆったりと湯に浸かって心身を解き放ち、ときを忘れておくつろぎください。
【入浴料】
大人（中学生以上） 740円 17時以降 640円
子ども（4歳以上） 370円 17時以降 320円
4歳未満 無料
・大浴場・露天風呂・家族風呂・寝湯・サウナルーム
泉質：アルカリ性単純温泉［pH10.0］
※県内No.1の高アルカリ性単純温泉です。
効能：神経痛、関節痛、慢性消化器病、疲労回復等
※家族風呂は別途使用料がかかります
（当日先着順1,560円/1h、予約2,100円/1h 予約のお客様には
レンタルタオル＆バスタオルそれぞれ２枚が標準装備です）
※サウナは男湯がロウリュサウナ、女湯はミストサウナです。
【その他施設】
・休けい処（はっちょうの間）
・貸室（和室・有料）
・ウッドデッキ／ゆあがり
・マッサージルーム（電動マッサージチェア）
・食事処
・七山特産販売コーナー
・ＲＶパークｓｍａｒｔ（車泊専用スペース 2区画）
24時間ネットで専用サイトから予約が可能 電気（1500w）が利用可能
詳細・予約は https://rvparksmart.jp/rv-smart/7noyu.html
〒847-1106 佐賀県唐津市 七山 滝川1150番地
TEL：0955-70-7070
配信元企業：株式会社 鳴神温泉
プレスリリース詳細へ