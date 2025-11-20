レポートオーシャン株式会社プレスリリース:日本獣医診断市場は高度な動物健康分析技術と堅調な年平均成長率（CAGR）9.33％に支えられ2033年までに10億3770万米ドル規模へ急成長すると予測される
日本獣医診断市場は2024年に約2億5,252万米ドルと評価され、2033年までに10億3,770万米ドルに達すると予測されている。2025年から2033年までの予測期間において、堅調な年平均成長率（CAGR）9.33％を記録する見込みである。獣医診断は、家畜および伴侶動物における疾病、負傷、その他の健康問題の検出、評価、管理を可能にする動物医療の重要な要素であり続けています。これらの診断ソリューションは効果的な治療計画の基盤を形成し、動物が正確かつタイムリーな医療ケアを受けられることを保証します。
市場の原動力：成長を促進する政府の取り組み
日本政府の動物の健康に関する意識を高めるための積極的な措置は、日本獣医診断市場に大きな勢いを提供しています。 動物福祉と責任あるペットの所有権を促進するために、学校や大学全体でさまざまな教育キャンペーンが実施されています。 動物の福祉と管理に関する法律は、動物が苦痛と痛みを経験することを強調し、所有者と組織の明確な責任を概説しています。 同法は、進化する福祉基準との整合性を確保するために、五年ごとに定期的な見直しを受けています。
また、農林水産省は、医薬品医療機器法に基づく獣医学製品の規制を行っており、安全性、有効性、品質を確保しています。 企業は、日本で獣医生物学的製剤を配布する前に、国立獣医アッセイ研究所（NVAL）による評価に続いて省の承認を取得し、認可されたマーケティング保有者からのライセンスを確保する必要があります。 この規制上の監督は、高品質の製品を保証するだけでなく、動物所有者の信頼を強化し、獣医診断の採用をさらに推進します。
市場の制約：熟練した労働力の不足
需要が高まっているにもかかわらず、訓練を受けた獣医医療専門家の不足は、市場の成長にとって顕著な課題を提示します。 現代の獣医診断ツールは、多くの場合、高度に熟練したオペレータを必要とし、有資格者の限られた可用性は、特に農村部や新興地域では、高度なケアへのアク この不足は、動物の病気のタイムリーな診断と治療に影響を与え、その結果、日本における獣医診断ソリューションの全体的な採用を制約します。
市場機会：技術の進歩と革新
技術革新は、日本市場に新たな機会を創造し続けています。 酵素結合免疫吸着アッセイ（ELISA）ベースのテストなどの新しい診断技術の導入は、特にゴールデンレトリバー、ボクサー、ビーグル犬、バーニーズマウンテン犬を含む癌に さらに、2024年6月には、獣医師が遠隔アドバイスを提供できるようにガイドラインを更新し、オンライン獣医相談を正式に承認しました。 これらの開発は獣医の専門家の作業負荷圧力を減らしている間ペット所有者のための便利を高め、より速く、より正確な診断決定を支える。
アプリケーションによる市場セグメンテーション
2024年には、感染症セグメントが市場をリードしました。 重度の鳥インフルエンザ症例などの感染症の発生の急増は、迅速かつ正確な診断ツールの必要性を強調しています。 政府機関や獣医当局は、このような発生を制御するための早期発見と管理戦略にますます焦点を当てており、獣医診断ソリューションの需要を これらの傾向は、広範な病気を予防し、動物と公衆衛生の両方を保護する上で診断の重要な役割を強調しています。
