【2025年12月5日開催】TPC×KTR『ヘルスケアと環境に配慮したリアル（体験型）セミナーと交流会』
リサ・リューション事業を展開するTPCマーケティングリサーチ株式会社（代表取締役社長：松本 竜馬）は、2025年12月5日（金）に有限会社カワサキテクノリサーチ様主催、TPCマーケティングリサーチ株式会社協賛によるリアルセミナー「ヘルスケアと環境に配慮したリアル（体験型）セミナーと交流会」を開催いたします。
弊社からは『免疫・睡眠だけじゃない、乳酸菌ビジネスが描くニュートレンド』と題して佐藤照穂が登壇。
脳機能やフェムケア、美容、ペットフードなど、多様化するニーズに対応する「プロバイオ・ソリューション」の最新動向と将来の市場可能性を、具体的な研究・製品事例を交えて解説します。
【開催概要】
○ 開催日時：2025年12月5日（金） 13:00～16:45
○ 開催場所：大阪市立中央公会堂 大会議室（B1F）
京阪電車：『なにわ橋』1番出口から徒歩約1分、『淀屋橋』1番出口から徒歩約5分
地下鉄 ：御堂筋線『淀屋橋』1番出口から徒歩約5分、堺筋線『北浜』26番出口から徒歩約10分
【プログラム】
12:30：開場、受付
13:00-13:10：主催者挨拶 本企画の狙いと開催の経緯
13:10-14:00：コーヒーと科学（化学）の接点-プロセスから廃棄物利用、健康まで-
LACOET 山本一成 様
14:00-14:15：バイオマスプラの近況～コーヒー・カカオ等の食品残渣活用等～
（有）カワサキテクノリサーチ 畠田聡子 様
14:15-14:45：～コーヒーブレイクと歓談～
14:45-15:35：創業110年の化学会社が提案する新しい乳酸菌
（株）大阪ソーダ 井戸垣秀聡 様
15:35-16:20：免疫・睡眠だけじゃない、乳酸菌ビジネスが描くニュートレンド
-”プロバイオ・ソリューション”の最前線-
TPCマーケティングリサーチ（株） 佐藤照穂
16:20-16:40：ペロブスカイト電池とPFAS（第2弾）資料集の狙い
（有）カワサキテクノリサーチ 福島功太郎 様
16:40：閉会の挨拶
詳細は下記HPよりご確認ください。
https://www.tpc-cop.co.jp/topics/6400/
【会社概要】
会社名：TPCマーケティングリサーチ株式会社
設立：1991年8月
所在地：大阪市西区新町2-4-2 なにわ筋SIAビル
事業内容：マーケティングリサーチおよび調査レポートの出版
コーポレートサイト：https://www.tpc-cop.co.jp/
オンラインショップ「TPCビブリオテック」：http://www.tpc-osaka.com/
ISO27001認証書番号：IS598110
【本件に関するお問い合わせ】
電話番号：06-6538-5358
メールアドレス：webmarke@tpc-osaka.com
配信元企業：TPCマーケティングリサーチ株式会社
