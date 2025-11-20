一風堂が鹿児島県に初進出！12月に2店舗連続OPEN！

株式会社力の源ホールディングス（本社：福岡市中央区、代表取締役社長：山根 智之）傘下の「力の源カンパニー」が運営する博多発祥のラーメン店「一風堂」が鹿児島県に初進出し、2025年12月中に県内の商業施設に計2店舗連続でオープンします。2025年12月5日（金）には鹿児島市中央町に「一風堂 アミュプラザ鹿児島店」、そして12月20日（土）には鹿児島市東開町に「一風堂 イオンモール鹿児島店」がオープンいたします。両店は鹿児島市内で人気の大型商業施設のレストラン街にそれぞれオープンします。両店ともにカウンター席、テーブル席があり、複数人でもひとりでも気軽に利用しやすい店内です。注文方法は各席に設置されたタブレットから。替玉などの追加注文も、お客様のタイミングで手軽にご注文いただけます。地元のお客様を中心とした幅広い世代のお客様に、ショッピングの合間などにご利用いただけることに期待しています。メニューは、定番ラーメン「白丸元味」「赤丸新味」「からか麺」や、サイドメニューの「博多チャーハン」「博多ひとくち餃子」「明太子ごはん」などをラインアップします。「一風堂 アミュプラザ鹿児島店」では、鹿児島初進出を記念し、一杯の中に鹿児島の魅力をぎゅっと詰め込んだラーメン「鹿児島黒とんこつ」が店舗限定で初登場。「一風堂 イオンモール鹿児島店」では、親子連れでのご利用を見越し、お菓子パック付きの「お子さまラーメンセット」をご用意します。また、両店ではオープン記念施策として「一風堂公式アプリ」でのポイントアップキャンペーンも実施予定です。スタッフ一同、新たなエリアのお客様に一風堂や博多のラーメン文化の魅力を伝えていくため、気軽にお立ち寄りいただけるあたたかい雰囲気の店舗を目指してまいります。今後一風堂では、地方エリアやインバウンド需要に対応した店舗展開、商圏の変化に応じた柔軟な店舗戦略を進めてまいります。力の源グループは、常に変化する食のニーズに応えながら、新たな地域・商圏へのチャレンジと商品・サービスの最適化を図り、「食べる喜び」の発信に努めてまいります。