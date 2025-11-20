一風堂が鹿児島県に初進出！12月に2店舗連続OPEN！

12/5(金)アミュプラザ鹿児島店、12/20(土)イオンモール鹿児島店がオープンします！















































株式会社力の源ホールディングス（本社：福岡市中央区、代表取締役社長：山根 智之）傘下の「力の源カンパニー」が運営する博多発祥のラーメン店「一風堂」が鹿児島県に初進出し、2025年12月中に県内の商業施設に計2店舗連続でオープンします。2025年12月5日（金）には鹿児島市中央町に「一風堂 アミュプラザ鹿児島店」、そして12月20日（土）には鹿児島市東開町に「一風堂 イオンモール鹿児島店」がオープンいたします。

両店は鹿児島市内で人気の大型商業施設のレストラン街にそれぞれオープンします。両店ともにカウンター席、テーブル席があり、複数人でもひとりでも気軽に利用しやすい店内です。注文方法は各席に設置されたタブレットから。替玉などの追加注文も、お客様のタイミングで手軽にご注文いただけます。地元のお客様を中心とした幅広い世代のお客様に、ショッピングの合間などにご利用いただけることに期待しています。

メニューは、定番ラーメン「白丸元味」「赤丸新味」「からか麺」や、サイドメニューの「博多チャーハン」「博多ひとくち餃子」「明太子ごはん」などをラインアップします。「一風堂 アミュプラザ鹿児島店」では、鹿児島初進出を記念し、一杯の中に鹿児島の魅力をぎゅっと詰め込んだラーメン「鹿児島黒とんこつ」が店舗限定で初登場。「一風堂 イオンモール鹿児島店」では、親子連れでのご利用を見越し、お菓子パック付きの「お子さまラーメンセット」をご用意します。また、両店ではオープン記念施策として「一風堂公式アプリ」でのポイントアップキャンペーンも実施予定です。

スタッフ一同、新たなエリアのお客様に一風堂や博多のラーメン文化の魅力を伝えていくため、気軽にお立ち寄りいただけるあたたかい雰囲気の店舗を目指してまいります。今後一風堂では、地方エリアやインバウンド需要に対応した店舗展開、商圏の変化に応じた柔軟な店舗戦略を進めてまいります。力の源グループは、常に変化する食のニーズに応えながら、新たな地域・商圏へのチャレンジと商品・サービスの最適化を図り、「食べる喜び」の発信に努めてまいります。





































■店舗概要

一風堂 アミュプラザ鹿児島店

















「一風堂 アミュプラザ鹿児島店」外観イメージ








「一風堂 アミュプラザ鹿児島店」内観イメージ













店名　　：一風堂 アミュプラザ鹿児島店（イップウドウ アミュプラザカゴシマテン）

開業日　：2025年12月5日（金）

住所　　：〒890-0053　鹿児島県鹿児島市中央町1番地1 アミュプラザ鹿児島 本館5F

営業時間：11:00〜22:00（21:30 L.O.）

席数　　：43席

駐車場　：施設の駐車場を利用

店舗ページURL：https://stores.ippudo.com/1167

施設ページURL：https://www.jrkagoshimacity.com/

アミュプラザ鹿児島店 限定ラーメン

鹿児島黒とんこつ








※画像はイメージです

当商品は、鹿児島の食材をふんだんに使った、特製の香味油が香る“黒いとんこつラーメン”です。スープは一風堂のまろやかなとんこつスープに、鹿児島産の麦味噌や醤油を合わせ、特製香味油で濃厚かつ香ばしい味わいに仕上げています。さらに、仕上げの黒胡椒がほどよいパンチを加えます。麺はスープとの相性を追求した特製中太麺。トッピングには、香ばしく炙った鹿児島産黒豚チャーシュー、玉ねぎ、青ねぎに加え、鹿児島産黒酢と醤油香る特製だれに漬け込んだ“黒い半熟玉子”を贅沢にのせました。また、辛みそを途中でスープに溶かすことで、最後まで飽きずにお楽しみいただけます。白ごはんとも相性抜群の、食べ応えのある一杯です。












一風堂 イオンモール鹿児島店







「一風堂 イオンモール鹿児島店」外観イメージ




















「一風堂 イオンモール鹿児島店」内観イメージ

店名　　：一風堂 イオンモール鹿児島店（イップウドウ イオンモールカゴシマテン）

開業日　：2025年12月20日（土）

住所　　：〒891-0115　鹿児島県鹿児島市東開町7 1F

営業時間：11:00〜22:00（21:30 L.O.）

席数　　：32席

駐車場　：施設の駐車場を利用

店舗ページURL：https://stores.ippudo.com/1168

施設ページURL：https://tenpo.aeon-kyushu.info/aeonmall/detail/kagoshima-aeonmall/



イオンモール鹿児島店 ほか数店舗限定

選べるお子さまセット







※画像はすべてイメージです



これまでとんこつラーメン（白丸）セットのみだった「お子さまラーメンセット」に、香油と辛みそを追加した赤丸セットと、ハーフサイズの博多チャーハンセットが新登場（一部店舗限定）。大人に分けてもらうのではなく、自分で選んだ一杯をひとりで食べたいお子さまに大好評です。持ち帰って楽しめるお菓子パック付き。





■両店の主なメニュー　※画像はすべてイメージです


























株式会社力の源ホールディングスについて


ラーメン店「一風堂」を中心に、国内外の飲食店舗の運営や、商品開発に関するコンサルティング、食品工場の運営、など食全般にまつわる事業を行うグループです。グループ全体で計308店舗（国内167店舗、海外141店舗）を展開しています（国内：2025年9月末、海外：2025年6月末現在）。「一風堂」は、1985年に福岡の大名で創業し、現在世界16ヵ国・地域に展開。臭みが無くなめらかな豚骨スープと、歯切れの良い細麺の豚骨ラーメンで人気を博しています。子どもたちに食べる喜びを伝える料理体験教室「Child Kitchen」を実施するなど、食育活動にも取り組んできました。キッチンカーを用いた日本各地での「子ども食堂」参加に加え、環境負荷の少ない100%植物由来のラーメンを開発するなど、持続可能な社会の実現に向けて積極的に行動しています。





会社名　　： 株式会社力の源（チカラノモト）ホールディングス　（東証プライム　証券コード：3561）

設立　　　： 1986年

所在地　　： 〒810-0041　福岡市中央区大名1-13-14 4F

代表者　　： 代表取締役社長　山根 智之

URL 　　　：http://www.chikaranomoto.com


本件に関するお問合わせ先

広報担当 小栗（Mail：pr@chikaranomoto.com）

