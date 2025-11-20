「著書200冊目刊行記念！ 堂場瞬一電子書籍フェア」開催中
堂場瞬一さんの著書200冊目を記念した出版社横断電子書籍フェア「著書200冊目刊行記念！ 堂場瞬一大量割引フェア」が各ストアで開催中！
最大11社から集まったフェア対象作品には、スポーツの純粋な興奮と躍動を捉えた小説から、人間力溢れる警察小説、映像化された大人気シリーズまで、珠玉の物語が勢揃いです。
150を超える対象作品が最大50％OFFに！
いつでもどこでも、スマホやタブレットで手軽に読める電子書籍。ぜひ対象ストアを覗いて、お気に入りの「堂場瞬一作品」を楽しんでください。
■堂場瞬一さんから読者のみなさまへ
「出版社横断の電子書籍フェアにチャレンジです。この機会に、気になる一冊を是非手に入れて下さい！」
■著書200冊目刊行記念！ 堂場瞬一大量割引フェア
期間：2025年11月13日(木)～11月26日(水)
参加出版社：朝日新聞出版、角川春樹事務所、河出書房新社、講談社、実業之日本社、集英社、小学館、中央公論新社、東京創元社、早川書房、文藝春秋（敬称略）
※ストアによって参加出版社数が異なる場合があります
※フェアの実施状況および対象タイトルの配信状況については、ストアによって異なる場合があります
※以下は文藝春秋作品をフェア対象商品として取り扱っているストアのリストです
＜実施電子書籍ストア＞
Apple Books
Amazon Kindle
auブックパス
紀伊國屋書店Kinoppy
DMMブックス
dブック
ブックライブ
honto
楽天Kobo
Reader Store
■また、Kindle Unlimitedでは、堂場瞬一作品127タイトルが2025年11月～12月末まで読み放題キャンペーン中！
URL：https://www.amazon.co.jp/b?node=213329858051