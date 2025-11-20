株式会社テクノスピーチ(所在地：名古屋市東区、代表取締役：大浦 圭一郎、以下 テクノスピーチ)は、テキスト読み上げソフト『VoiSona Talk』専用の新規トークボイスライブラリ『VoiSona Talk 知声』を本日2025年11月20日(木)正午より販売開始いたしました。





『知声』はテクノスピーチが運営する歌声合成ソフト『VoiSona』に標準搭載されているソングボイスライブラリとして2022年に誕生し、おかげさまで非常に多くのユーザの皆様にご愛用いただいております。





『VoiSona Talk 知声』は、同じくテクノスピーチが運営するテキスト読み上げソフト『VoiSona Talk』専用の、中性的でやや幼めな声が魅力のトークボイスライブラリです。通常、トークボイスライブラリを制作する際は、演者様よりご提供いただいた「喋り声のデータベース」を元にラーニングしますが、『VoiSona Talk 知声』は、知声のソングボイスライブラリのラーニングに用いた、演者様の「歌声のデータベース」を元に制作しており、歌声の声質を活かしつつ自然な発話を再現するトークボイスライブラリとなっております。





パッケージ版にはトークボイスライブラリがもう一種(『VoiSona Talk トモ』)、限定特典として付属いたします。また、パッケージ版およびダウンロード版(買切プランのみ)ともに購入特典として、知声MMDモデルデータ(本製品ビジュアルver)が付属します。





【製品紹介ムービー】

https://youtu.be/Tg1QQ3Bn8gA









【製品概要｜VoiSona Talk 知声】

対応言語 ： 日本語

スタイル ： Normal, Happy, Angry, Bashful, Sad

キャラクターデザイン・イラスト： チェリ子

企画・制作 ： テクノスピーチ

製品ページ ： https://voisona.com/talk/artist/chis-a_ja_JP/

発売日 ： 11月20日(木)正午

ダウンロード版

価格：9,900円(買切プラン)／4,950円(年間プラン)／660円(月間プラン)

パッケージ版

販売ページ： https://techno-speech.booth.pm/items/7440786

価格 ： 11,000円 ※ダウンロード版(買切プラン)と

同等のライセンスコードに、各種特典が付属します。

詳細は販売ページをご参照ください。









【購入特典｜知声MMDモデルデータ】





※パッケージ版およびダウンロード版(買切プランのみ)の購入特典となります。

※ダウンロード版の月間プラン・年間プランには付属いたしません。









【製品概要｜VoiSona Talk】

最新技術で人間の喋り声をリアルに再現するテキスト読み上げソフトです。

公式サイト： https://voisona.com/talk/

開発・運営： テクノスピーチ

形態 ： ダウンロード

価格 ： 無料(ボイスライブラリ『田中傘』標準搭載)









【会社概要】

テクノスピーチは、下記のようなエンタメ・教育・医療等の様々な分野において音声関連の研究開発の成果を投入することにより、総じて人々の暮らしをより豊かにする一助となることを目指しております。





●業務用の音声合成・歌声合成プラットフォームの展開

●オンライン授業・オンデマンド授業の電子教材の作成補助

●アーティスト(故人を含む)の歌声の再現

●ゲーム・アプリ・ウェブサービスへの応用

●バーチャルユーチューバーによるオンラインコンサート

●バーチャルアクターによるアフレコシステム

●人工知能や音声対話システムの発声モジュールへの導入

●外国語教育・歌唱教育における柔軟な参照音声の生成

●ALS・喉頭がん等の患者様が用いる発声デバイス

●介護施設用デジタルサイネージ





商号 ： 株式会社テクノスピーチ

代表 ： 代表取締役 大浦 圭一郎

所在地 ： 〒461-0004 名古屋市東区葵1-14-13アーク新栄ビルディング

事業内容： マルチメディアに関連したソフトウェアの研究開発

URL ： https://www.techno-speech.com/