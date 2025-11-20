株式会社ブルボン(本社：新潟県柏崎市、代表取締役社長：吉田 匡慶、以下 当社)は、イオンモール キッズドリーム合同会社(本社：千葉県千葉市、代表職務執行者：末松 央行、以下AMKD)と連携し、AMKDが運営する屋内型仕事体験テーマパーク「カンドゥー大日」に出展いたします。

カンドゥー当社アトラクションエントランス(イメージ)





当社は、「おいしさ、思いやり、いつもいっしょに。」のコーポレートメッセージのもと、食の提供に加え、CSR活動の一環で“心と体の健康づくり”をテーマとして文化・芸術やスポーツの支援、次世代育成の活動に取り組んでいます。

この度のカンドゥー大日への出展では、当社の成り立ちや当社の人気商品「プチシリーズ」がどのように生産されるかを映像を見て学び、オリジナル商品の考案や商品がお客様の手元に届くまでの過程を体験できるアクティビティをご用意いたします。そして仕事体験を通して、モノがつくられる仕組みや仕事への興味、働くことの喜びを知り、子供たちの未来に向けた情操を育む場となることを期待しています。





＜当社アトラクション内ビデオブースイメージ＞

https://www.atpress.ne.jp/releases/556233/img_556233_2.jpg









《カンドゥー大日 概要》

名称 ： カンドゥー大日(Kandu Dainichi)

施設内容 ： 子ども向け仕事体験テーマパーク

開業予定日： 2025年12月20日(土)

所在地 ： 〒570-0016 大阪府守口市大日東町1-18

イオンモール大日 イオン棟3階

※ Osaka Metro谷町線・大阪モノレール「大日駅」すぐ

営業日 ： 不定休

営業時間 ： 第1部、第2部の2部構成で運営予定

公式HP ： https://www.kandu.co.jp/dainichi









【ご参考】

◇カンドゥーについて

カンドゥーは様々な仕事を通じて“なりたい自分になれる街”～ご家族で楽しめる、初めての仕事体験テーマパーク～です。「カンドゥー」という名前には「We Can Do(私たちはできる)」という意味も込められており、お子さまのイマジネーションと未来の可能性を広げる一助となることをめざします。子どもたちはカンドゥーで警察官やモデルなど、30種類以上の仕事にチャレンジしながら、楽しみ・学び・成長することができます。仕事をするとカンドゥー内で使用できる疑似通貨「カッチン」がもらえるなど、社会のしくみをリアルに感じられるのも魅力で、体験を通じて責任感・自立心・協調性・自信などが育まれることを目指しています。

https://www.atpress.ne.jp/releases/556233/img_556233_3.png





◇イオンモール キッズドリーム合同会社について

～今日はどんな自分と出逢えるんだろう？～当社は感動体験の創出：「笑顔が生まれる瞬間、ご家族がお子さまの成長に思いを馳せる瞬間(思い出)をより多く創出する」ことをミッションに掲げ、3歳～15歳のお子さまとその家族を対象とした仕事体験テーマパーク「カンドゥー幕張」「カンドゥー新利府」「カンドゥー大日(2025年12月20日開業予定)」を企画・運営しています。

イオンモール キッズドリームは、DreamsComeTruers.Inc.(本社所在地：フロリダ)からライセンスを受け、3歳～15歳の子どもたちの仕事体験テーマパークの運営をしています。





◇株式会社ブルボンについて

1924年に新潟県柏崎で創業。「品質保証第一主義」に徹し、「ルマンド」や「アルフォート」などのビスケットを中心に、チョコレート、米菓、キャンデーなど多岐にわたるカテゴリの商品を生産しており、安全で安心な実質価値の高い商品やサービスの安定的な提供を通して、皆様の笑顔につながる活動を推進しています。「おいしさ、思いやり、いつもいっしょに。」のコーポレートメッセージのもと事業活動を進め、2024年に創立100周年を迎えました。

https://www.atpress.ne.jp/releases/556233/img_556233_4.jpg









【この件に関するお客様のお問い合わせ先】

株式会社ブルボン お客様相談センター

Tel：0120-28-5605