ナノリットル液体処理ワークステーションの世界市場2025年、グローバル市場規模（超音波方式、インクジェット方式）・分析レポートを発表
2025年11月20日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「ナノリットル液体処理ワークステーションの世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、ナノリットル液体処理ワークステーションのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
世界のナノリットル液体処理ワークステーション市場概要
本レポートによると、世界のナノリットル液体処理ワークステーション市場は2024年に約1億800万米ドルと評価され、2031年には約1億5,000万米ドルに達すると予測されています。予測期間中の年平均成長率（CAGR）は5.0％です。バイオテクノロジー、創薬、ライフサイエンス研究などの分野で微量液体を高精度に取り扱う需要が高まっており、市場拡大の主な要因となっています。
特に遺伝子解析、タンパク質研究、創薬スクリーニング分野において、ナノリットルレベルの液体分注が必要とされる場面が増加しています。これにより、研究効率を大幅に向上させる自動化装置への投資が世界的に進んでいます。
________________________________________
製品の特徴と技術概要
ナノリットル液体処理ワークステーションは、ナノリットル単位（1リットルの10億分の1）という極めて微量な液体を正確かつ再現性高く操作するための自動化実験装置です。この装置は主にゲノミクス、プロテオミクス、医薬品探索、ハイスループットスクリーニングなどで活用されています。
装置は高度な液体制御技術を搭載しており、超音波やインクジェット技術を用いて液体を非接触で分注します。これにより、汚染リスクを低減し、サンプルの使用量を最小限に抑えることが可能です。また、自動化されたプラットフォームは作業者の操作を減らし、誤差を最小化することで実験精度を向上させます。
これらの特性から、医薬品企業、大学研究機関、公的機関などで導入が拡大しています。
________________________________________
政策・経済的要因と市場環境
本レポートでは、米国の関税政策や国際的な研究支援政策が市場に与える影響についても分析しています。米国や欧州では、バイオ医薬品研究や感染症対策のための公的資金投入が進み、精密研究機器の需要が急増しています。
一方、アジア太平洋地域では、中国、日本、韓国、インドなどがバイオテクノロジー分野の成長を加速させており、ナノリットル液体ハンドリング技術の導入が進んでいます。これにより、グローバルな研究開発拠点間での技術競争が活発化しています。また、サプライチェーンの最適化と自動化設備の内製化も進み、製造コスト削減が市場拡大を後押ししています。
________________________________________
市場構造と競争環境
市場は高精度自動分注技術を持つグローバルメーカーによって構成されており、精度・再現性・速度・柔軟性の高さを競争軸としています。主要企業には、Beckman Coulter、Revvity, Inc.、Dispendix、SPT Labtech、Tecan、Hamilton、Agilent Technologiesなどが含まれます。
Beckman Coulterはライフサイエンス分野における自動化機器のリーディングカンパニーとして知られ、高精度分注システムで高い評価を得ています。Revvity, Inc.は薬剤スクリーニング分野に特化した装置を提供し、研究効率を最大化する製品ラインを展開しています。TecanやHamiltonは多用途対応型ワークステーションを開発しており、研究環境に応じたカスタマイズ性が強みです。Agilent Technologiesは分析・検査装置の世界的リーダーとして、バイオ研究用自動化技術の統合を進めています。
