「めんトリ」でお馴染み「面倒だがトリあえず返信」のスピンオフシリーズ最新作！「なにか伝えたいペンギン12」が全世界で一斉配信を開始！
株式会社インクルーズ（東京都渋谷区、代表取締役社長 山粼 健司）は、LINEヤフー株式会社が運営するコミュニケーションアプリ「LINE」内のスタンプショップにて、「なにか伝えたいペンギン12」を2025年11月20日（木）に全世界で一斉に配信を開始致しました。
「面倒だがトリあえず返信」シリーズのスピンオフ作品として配信され、衝撃の全世界デビューを果たした「ぺんぐいん」の「スピンオフシリーズ」第12弾が新登場！言っていることは全く理解できないが、何とも言えない表情や仕草から何かを伝えようとしていることがなんとなく伝わるスタンプです。是非、販売中のLINEスタンプとLINE着せかえやLINE絵文字と合わせて「めんトリ」シリーズの世界観をお楽しみください。
今後もLINEスタンプだけでなく、LINE着せかえやLINE絵文字に加え、「カワセル」及び「カワセルくじ」及び「インクルーズプリント」でのフィジカルグッズ化など幅広く展開しますので、「面倒だがトリあえず返信」から生まれた「めんトリ」をトリあえず応援の程、宜しくお願い致します。
■商品概要
【タイトル】なにか伝えたいペンギン12
【販売URL】https://line.me/S/sticker/32077996
【利用料金】250円（税込）または、100LINEコイン
■「面倒だがトリあえず返信」の「めんトリ」とは
「面倒だがトリあえず返信」の「めんトリ」とは 全世界のLINEクリエイターズマーケットだけで333万ダウンロードを突破し、 日本国内で開催された LINE Creators Stamp AWARDで2年連続TOP20にノミネートされた株式会社インクルーズの大人気スタンプと、そのスタンプ発の大人気キャラクターです。 大手アニメーション製作会社Production I.Gでのアニメ化、Nintendo Switchを含む12作品でのゲーム化、日本国内の大手アミューズメント施設での25シリーズ100種類を超えるプライズ化を皮切りに、その人気は日本だけに留まらず、台湾ファミリーマート全3,122店での40日間に及ぶ大規模キャンペーンキャラクターへの大抜擢や、 2019年夏に5周年を記念して、台湾の台北駅前の大型百貨店「新光三越」のワンフロアにて2ヶ月半開催し、約1,000円の入場料にも関わらず5万人以上を集客した「MENTORI特展」や中国でのぬいぐるみ・クッション・リュックサックなどの大量のプライズ化など「めんトリ」の商品化実績は日本だけでなく、台湾・中国も併せると2,000種類を数え、 LINEスタンプの枠を超えた大人気キャラクターとして全世界で活躍しています。
■「面倒だがトリあえず返信」
＜LINEスタンプ一覧＞※（日本語版のみ掲載）
http://mendotori.jp/stamp-list.php?ca=12&cs=13
＜着せかえ関連コンテンツ＞
http://mendotori.jp/stamp-list.php?ca=12&cs=14
＜めんトリ公式HP＞
http://mendotori.jp/
＜めんトリ公式X（旧：Twitter）＞
https://x.com/mendo_tori
＜めんトリ公式Instagram＞
https://www.instagram.com/mentori_imouto_official/
＜めんトリ公式Tiktok＞
https://www.tiktok.com/@mentori_official
＜めんトリLINE公式アカウント＞
https://line.me/ti/p/%40mendo_tori
株式会社インクルーズ実績
LINE着せかえコンテンツ一覧
https://store.line.me/themeshop/author/93873
LINEスタンプコンテンツ一覧（日本語版のみ掲載）
http://line.me/S/shop/sticker/author/14474
■本リリースに関するお問い合わせ
株式会社インクルーズ
広報担当 河野 文香
TEL：03-6447-2157 FAX：03-6447-2158
e-mail：press@increws.co.jp
■株式会社インクルーズ概要
社名 株式会社インクルーズ
HP http://www.increws.co.jp/
所在地 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-15-10 北参道ヒルズ1F
TEL：03-6447-2157 FAX：03-6447-2158
代表取締役社長 山粼 健司
事業内容：コンテンツデザイン事業、グッズデザイン事業、ゲームデザイン事業、キャラクター事業
＊記載されている会社名及び商品名／サービス名は、各社の商標または登録商標です。
