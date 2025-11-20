サンスター文具株式会社(本社：東京都台東区、代表取締役社長：吉松 幸芳)は、バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」( https://p-bandai.jp/?rt=pr )内のショップ「サンスターステーショナリーストア」にて、『ちいかわ メモポン 第三弾 (全6種)』(各2,200円 税込／送料・手数料別途)の販売を2025年11月20日(木)13時に開始いたしました。(発売元：サンスター文具株式会社)





※商品購入ページ： https://p-bandai.jp/item/item-1000239898/?rt=pr





ちいかわ メモポン 第三弾 (全6種)





■商品特長

本商品はお手持ちのふせんやメモにポンと押すだけで、キャラクターの入った可愛い伝言メモにすることができる、シヤチハタ株式会社製の便利なスタンパーです。

イラストの細かい部分まで綺麗に押せて、インキ補充ができるので繰り返し使うことができて経済的です。プレゼントやメッセージのやりとりなど、ご自宅やオフィスでも大活躍するアイテムです！

第三弾も吹き出しや確認＆承認依頼の伝言メモ、お急ぎの時に便利な“至急”や、ToDoリストなど、用途に合わせてこだわって厳選したアートをおり混ぜた全6種で展開。

プレミアムバンダイ他、店頭販売、その他通販サイトなど全国で販売いたします！

本体(ラインナップ)

印面(ラインナップ)

印面キャップをなつ印ガイドとして使用する方法





■商品概要

・商品名 ：ちいかわ メモポン 第三弾 (全6種)

( https://p-bandai.jp/item/item-1000239898/?rt=pr )

・価格 ：各2,200円(税込)(送料・手数料別途)

・対象年齢 ：15才以上

・セット内容：本体1個

・商品サイズ：印面…約H60×W60mm、本体サイズ…約H85×W85×D34mm

・商品素材 ：本体…PP・PE・AS

・生産エリア：日本

・販売ルート：バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」

( https://p-bandai.jp/?rt=pr )、他

・販売開始 ：2025年11月20日(木)13時～ ※準備数に達し次第終了

・発売元 ：サンスター文具株式会社





(C)nagano





※スタンプを押す力や紙の種類によって、印影の見え方は若干変わります。

※最新の情報・詳細は商品販売ページをご確認ください。

※準備数に達した場合、早期に販売を終了させていただくことがあります。

※ページにアクセスした時点で販売が終了している場合があります。

※本ページに掲載された商品写真は、本品と多少異なる場合があります。









■バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」とは

「プレミアムバンダイ」は今ここでしか買えないメーカー公式の限定商品、アニメ・コミックなどに登場する人気キャラクターのグッズを多数取り扱っています。

ガンプラなどのプラモデルやフィギュア、ガシャポン、食玩からファッションまで豊富な品揃えです。

バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」 https://p-bandai.jp/?rt=pr









【一般のお客様からのお問い合わせ先】

サンスター文具株式会社 お客様相談室

TEL ：03-3872-7141

受付時間：9時30分～12時／13時～17時 ※土日・祝日は除く









※プレスリリース情報は、発表日現在のものです。発表後予告なしに内容が変更されることがありますのでご了承ください。