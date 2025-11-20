『ブレイクマイケース』 から「交渉部」「特務部」の全7キャラクターの録り下ろしボイスを搭載した コラボレーションイヤホンを期間限定で受注販売
オンキヨー株式会社（所在地：大阪府大阪市、代表取締役社長：大朏 宗徳）は、完全ワイヤレスイヤホン「CP-TWS01E」と株式会社colyが運営する今年5月にリリース1周年を迎えたスマートフォンアプリ「ブレイクマイケース※1」とのボイス入りコラボレーションモデルを受注販売いたします。
本機種「CP-TWS01E」は、Qualcomｍ（R）社製のSoC「QCC3072」を採用しています。一般的なSBCやAACに加え、最新オーディオコーデックであるQualcomm（R） aptXTM Adaptiveにも対応しており、対応する最新のAndroid端末と組み合わせることで、従来のQualcomm （R） aptXTMに比べて高音質・低遅延・高い接続維持性能を実現します。
さらに、iPhoneやAndroid端末、音楽プレーヤーとの高品位な左右同時接続を実現する「Qualcomm（R） TrueWireless Mirroring」を搭載しています。片方のイヤホンを親機として接続し、もう片方のイヤホンに左右反対側の信号をミラーリングしながら送り出す技術で、オーディオ信号の伝送ロスが発生しないよう、随時ロールスワッピングを行うことによって音の途切れやノイズを抑え、バッテリーの片減りを防止します。また、ANC（アクティブノイズキャンセリング）機能、外音取り込み（アンビエントモード）機能、低遅延モード（ゲームモード）機能を搭載しております。さらに、防水機能（IPX4）を備えているため、運動時の汗や急な雨でも安心して使用できます（充電ケースは除く）。
本モデルは、第3弾として「交渉部」より在間樹帆（CV：佐藤拓也）、祠堂恭耶（CV：福山潤）、立科吏来（CV：小西克幸）、「特務部」より恩田灯世（CV：小林裕介）、新名有（CV：坂田将吾）、神家（CV：仲村宗悟）、麻波麗（CV：吉野裕行）の録り下ろし音声ガイダンス（各モデル全13ワード）を搭載。また、充電ケースには作品タイトルとキャラクター名を、イヤホン本体にはキャラクター名の頭文字と所属マークをあしらい、日常使いしやすいおしゃれで洗練されたデザインに仕上げました。また、特典で各所属部のオリジナル巾着が付きます。
弊社秋葉原店舗「ONKYO DIRECT ANIME STORE -Lifestyle-（音アニ2号店）」にて11月21日（金）15:00より実機展示を実施いたします。音質や音声の確認が可能です。
また、同時にワイヤレス充電器を通常販売いたします。通販サイト「ONKYO DIRECT」および秋葉原店舗「音アニ2号店」にて、11月21日（金）15:00より販売開始いたします。
※1 『ブレイクマイケース』とは
「代行します、その難題」
優秀だけれどどこか“外れた“従業員達が揃ったその店、Aporia（アポリア）には２つの顔がある。
ごく普通のカフェとしての営業を終えたあと、限られた顧客だけに提供されるのは、寛ぎの時間と特別なサービス。
＜自分の代わり、他人の代わり、それ以外の代わり。生きた人間に代わりが務まることなら、どんなことでも＞あらゆるものが飽和した街で、「足りない」に応える――マルチ代行。何にでも成り代わる、不確かでしたたかな彼らとの日々が始まる。
サウンドが彩る新しいマッチパズル「グルーヴマッチパズル」やAporiaスタッフの秘密がわかる「SNAP’N SPIN」、そしてフルボイスと美麗なLive2Dで描かれるメインストーリー。colyが贈る新作スマートフォン向けゲームアプリ、好評配信中。
