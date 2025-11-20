アニメ『交響詩篇エウレカセブン』より、 テレビアニメ放送開始20周年を記念して、ボイス搭載ワイヤレスイヤホンが登場 全２種類の完全受注生産で販売決定！11月21日（金）15：00から受注開始
オンキヨー株式会社（所在地：大阪府大阪市、代表取締役社長：大朏 宗徳）は、完全ワイヤレスイヤホン「ANIMA AOW04」とアニメ『交響詩篇エウレカセブン』※1から「レントン・サーストン」と「エウレカ」の録り下ろしボイスを搭載したコラボレーションボイスガイダンス搭載ワイヤレスイヤホンを11月21日（金）15：00から受注販売いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334788&id=bodyimage1】
本機種「ANIMA AOW04」は、サブカルチャーとHi-Fiイヤホンのミックスで独自の世界観を展開するANIMAとオンキヨーのダブルネームにより実現したモデルです。Bluetooth5.3、防水規格IPX4、AACコーデック対応、MEMS型マイク搭載、外音取り込み機能搭載といった基本SPECに加え、ワイヤレス（無線）充電にも対応し、音質はオンキヨー監修、高評価をいただいているCoClear振動板を本機でも採用しています。
本コラボレーションモデルは、「レントン・サーストン」と「エウレカ」の2モデルで、左右のハウジングと充電ケースには各キャラクターの象徴やモチーフを装飾し、作品ならではの世界観を本体に落とし込んだ商品となっております。
また、パッケージには今回のコラボモデルのために描き下ろされたイラストとなり、本作品のキャラクターデザインを手掛ける、吉田健一氏（@gallo44_yoshida）による描き下ろしイラストデザインとなります。
音声ガイダンスは「レントン・サーストン （CV：三瓶由布子）」、「エウレカ（CV：名塚佳織）」の録り下ろしボイスを搭載。電源オンやオフ、ペアリング時やタップ音等、各モデル全11ワードの豪華内容となっております。
弊社秋葉原店舗「ONKYO DIRECT ANIME STORE（以下、音アニ）」では11月21日（金）15:00から実機展示を実施いたします。本モデルに搭載される各ボイスや音質の確認ができ、店頭設置の専用QRコードにて受注予約も可能です。
また、本ワイヤレスイヤホンの販売を記念して、描き下ろしイラストを使用した「A4クリアファイル」と「アクリルスタンド」の販売も行います。「A4クリアファイル」と「アクリルスタンド」は、通販サイト「ONKYO DIRECT」および秋葉原店舗「音アニ」にて、11月21日（金）15:00より販売開始いたします。
※1＜『交響詩篇エウレカセブン』＞とは
「交響詩篇エウレカセブン」は2005年4月よりMBS・TBS系で放送された。例をみないSF設定、斬新なロボットアクション、そしてストレートなボーイミーツガールを描き、随所にサブカルチャーや音楽をフィーチャーした作風で、アニメーションの枠を超えて広く話題を呼んだ。
■公式サイト: https://eurekaseven.jp/
■公式X（@EUREKASEVEN_PJT）
【セット内容／録り下ろし音声ガイダンス】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334788&id=bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334788&id=bodyimage3】
【ワイヤレスイヤホン受注販売詳細】
■受注販売（1）：通販サイト 「ONKYO DIRECT」 でのご注文
https://onkyodirect.jp/shop/pages/eurekaseven.aspx
■受注販売（2）：秋葉原店舗 「ONKYO DIRECT ANIME STORE（音アニ1号店）」 でのご注文
https://onkyoanime.com/ ※店舗設置専用QRコードにてご注文
■受注期間：2025年11月21日（金）15:00～12月26日（金）15:00
■製品発送：2026年2月下旬から3月上旬にかけて順次発送予定
