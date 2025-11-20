全てのRPGファンに贈る、レトロテイスト満載の8bit風本格ダンジョンクロウルRPG！ 『Crescent Tower ～クレセント・タワー～』 Nintendo SwitchTM版、本日発売！
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334767&id=bodyimage1】
『Crescent Tower ～クレセント・タワー～』は、8bitゲーム機世代、そして全てのRPGファンに贈る、レトロテイスト満載の8bit風本格ダンジョンクロウルRPGです。インディーゲーム開発者「かれーころっけ」が開発し、2025年8月20日よりSteam版を正式配信。レトロ風2DダンジョンRPGとして話題を呼びました。そしてこの度、『Crescent Tower ～クレセント・タワー～』を、より多くの方に遊んでいただけるよう、11月20日に、Nintendo SwitchTM版の配信を開始しました。また、PlayStationTM5版、Xbox Series X|S版についても、11月27日配信を予定しており、本日ストアページをオープンいたしました。
◆Nintendo e-Shop
https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000106552
◆PlayStationTM Store
https://store.playstation.com/concept/10016041
◆Microsoft Store
https://www.microsoft.com/store/apps/9NHLB0M7K04S
◆ローンチトレーラー（Nintendo SwitchTM）
https://youtu.be/s2HEHjBZJys
■『Crescent Tower ～クレセント・タワー～』とは
―それは、勇気を紡ぐ物語―
懐かしさと新しさが融合！
8bitゲーム機世代、そして全てのRPGファンに贈る、レトロテイスト満載の8bit風本格ダンジョンクロウルRPG！
■ストーリー
50年に一度、「王都マリダム」現れるという前人未到のダンジョン「ミカヅキの塔」。
誰も知らない塔の頂上、ある者は願いを叶える宝石があると、またある者は不老不死の薬があると噂した。
そんな不思議な塔のてっぺんに何があるか確かめるため、「マリダム」に集う名もなき冒険者たち…。
あなたも、そんな「ミカヅキの塔」の踏破を目指す勇者のひとりでした。
■ゲームシステム
・シンプルなコマンドバトル
シンプルながら戦略性の高いコマンドバトル。サイドビューの戦闘画面で、ドット絵で描かれたキャラクター達が戦うぞ！
・3種族×9クラスでのキャラメイク
冒険者ギルドで、3つの種族×9つのクラス（職業）から自由なキャラクターを作成!覚えたスキルを引き継ぎながら転職を繰り返していくことで、キャラクターはどんどん強くなる。
・全10階層のダンジョンは、2D見下ろし
全10階層のダンジョンは、2Dの見下ろし視点で探索することとなる。松明で明かりを灯し、視界を確保しながら探索範囲を広げていく。
・ダンジョンには罠と謎が…マッピングして進もう
全10階層のダンジョンには、様々な罠が施されている。少しずつマッピングしながら進むのが攻略のカギとなる。
■『Crescent Tower ～クレセント・タワー～』ゲーム概要
タイトル：Crescent Tower ～クレセント・タワー～
ジャンル：8bit風本格ダンジョンクロウルRPG
対応機種：Nintendo SwitchTM 、PlayStationTM5、Xbox Series X|S
配信ストア： Nintendo eShop、PlayStationTM Store、Microsoft Store
プレイ人数：1人
オンラインモード：非対応
対応言語：日本語、英語、中国語（簡体字）、中国語（繁体字）、韓国語、ドイツ語、フランス語
価格：1,280円（税込）～（ストア・地域により価格が異なる場合があります。）
発売日：Nintendo SwitchTM、2025年11月20日
PlayStationTM5、Xbox Series X|S、11月27日
開発：かれーころっけ
配信：あまた株式会社
公式サイト（AMATA Games）：https://amata.games/game/crescent-tower
著作権表記：（C）Curry Croquette Licensed to and published by AMATA Games
配信元企業：あまた株式会社
