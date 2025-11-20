一般社団法人日本フレスコボール協会が、12月13日と14日に宮古島で「Ocean Fun Fest 2025 宮古島」とのコラボレーションイベント『沖縄フレスコボールキャンプ2025 in 宮古島』を開催すると発表しました。





このイベントは、宮古島みらい製作委員会が主催する「Ocean Fun Fest 2025 宮古島」の一環として開催され、同協会がフレスコボールのローカル大会を実施するものです。会場となる与那覇前浜では、ビーチバレーやビーチサッカー大会なども同時に行われる予定です。





同協会は2023年にも宮古島で同様のイベントを開催しており、地元企業による沖縄産材を使用したラケットブランドが展開されるなど、地域との連携を深めてきたと説明しています。今回の大会を通じて、島内で活動する「宮古島フレスコボールクラブ」のJFBA公認地域クラブ化を目指すとしています。大会には国内ツアーで上位に入賞した招待選手も参加し、技術を披露する予定です。また、選手交流会や音楽ライブ、フードトラックの出店も計画されており、スポーツを通じた地域活性化が期待されます。









『沖縄フレスコボールキャンプ2025 in 宮古島』の概要

・イベント名: 沖縄フレスコボールキャンプ2025 in 宮古島

・日程: 2025年12月13日(土)～14日(日)

・場所: 与那覇前浜

・エントリーURL: https://frescoballmiyako2025.peatix.com

・関連URL: https://www.instagram.com/oceanfunfest/ （Ocean Fun Fest 2025 宮古島）

・主な特徴:

・13日にチャレンジマッチ（男子／女子／ミックス）、14日にトリンカマッチ（男子／女子／ミックス）を実施。

・ルールは「FRESCOBALL JAPAN TOUR 2025」2nd Div.ルールに準拠。

・JFBAにてペアの組み合わせを決定し、団体戦も並行して実施される。

・エントリー費:

・各日参加（2試合保証）で1人2,000円。



※この記事はライブドア社のAIライターにより自動生成されたものです。オリジナル記事はこちら。