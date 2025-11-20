株式会社エンベックスエデュケーションは、今年の夏にスタートした【IT研修×採用支援】が好評につき、第2弾を始動します。

今回の『emTech Career(エンテックキャリア)』では、「学び」の部分を“空いた時間に学習できるオンデマンド講座”に変更し、より一層ITエンジニア分野への道のハードルが下がりました。IT業界での経験を問わず就職、転職を目指す方に向けて朗報です！





エンテックキャリア





■『emTech Career(エンテックキャリア)』とは

ITエンジニアの育成研修を15年以上にわたり全国で開催している実績と、研修受講企業様との信頼から『emTech Career(エンテックキャリア)』が生まれました。

「IT企業への就職に興味はあるけど自信がない」「とりあえずITの基礎を学んでみたい」など、そんな初心者の方々が、なかなか踏み出せない最初の1歩を、学びとキャリアの両面からサポートいたします。





【講座内容】

空いた時間に「ITパスポート試験対策e-learning」という、5時間余りの動画によるe-learningを完全無料で学ぶことができます。

章ごとに確認テストがあるので、理解度を測りながら進めることが可能です。





【採用支援】

一人ひとりの就職先の希望を伺い、条件が合致した当社研修の受講企業を中心に、ご紹介をさせていただきます。

IT業界未経験の方々の採用、育成に積極的な企業なので、安心して企業選考いただけます。

また、お取引のある企業は全国にわたるため、希望の地域で就職できる可能性があります。









■『emTech Career(エンテックキャリア)』のご紹介サイト

https://etcareer.embex-edu.com/









【会社情報】

運営会社：株式会社エンテックス

株式会社エンベックスエデュケーション

所在地 ：〒102-0083 東京都千代田区麹町5-3 麹町中田ビル5F

事業内容：ITにおける人材育成事業、ソフトウエア事業





※本事業について

emTech Career(エンテックキャリア)は、株式会社エンテックス、株式会社エンベックスエデュケーションが提供する【IT研修×採用支援】のサービスです。