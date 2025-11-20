【株式会社ロードマップ】運営メディア「未来共創」にて、紀凛株式会社 代表・小本紀子氏の半生と独自の「エコ経営」哲学を公開
要旨
株式会社ロードマップ（本社：東京都、代表取締役：石川真実）は、この度、運営するNoteアカウント「未来共創」にて、紀凛株式会社（代表取締役：小本紀子）の代表ストーリー「紀凛株式会社 小本紀子：公認心理師として経営者の心をサポートする軌跡」を公開したことをお知らせいたします。
本記事は、薬剤師と公認心理師という異色の国家資格を持ち、自身の壮絶な苦難（AC克服、家族の借金問題、激しいストレス）を乗り越えた小本氏が、いかにして「無理なく楽に継続できる経営＝エコ経営」を提唱し、孤独な経営者の心のブレーキを解放するサポートに尽力しているのか、その全貌を深く掘り下げています。
記事掲載の背景： VUCA時代に求められる「心の資本」
現代社会では、経営環境の不確実性が高まる中で、経営者の精神的なプレッシャーが増大しています。「未来共創」は、この時代において、個人の経験や哲学に基づいた実践的な知恵が多くのビジネスパーソンや経営者の指針となると考え、紀凛株式会社の代表・小本紀子氏への取材を実施しました。
医療（薬剤師）と心理（公認心理師）の両面から人をサポートできる小本氏の独自の視点と、自身の人生を懸けた克服体験は、単なるビジネスノウハウではなく、「心の資本」の重要性を伝える貴重なコンテンツであると判断し、公開に至りました。
記事「紀凛株式会社 小本紀子：公認心理師として経営者の心をサポートする軌跡」の主なポイント
【掲載プラットフォーム】 Noteアカウント「未来共創」（運営：株式会社ロードマップ）
「心のブレーキ」の解放を支援する独自の経歴
30年以上の薬剤師経験と公認心理師の専門性を融合。薬局長時代の激しいストレスや、バブル崩壊による家族の借金苦、46歳で結婚するまでの「恋愛劣等生」としてのAC克服体験が、すべてのクライアントを深く理解する源泉となっています。
経営者のための「エコ経営」哲学
根性論を排し、経営者自身の心の健康を保ちながら無理なく事業を成長させる「エコ経営」を提唱。潜在意識（心の95%を占める）にアプローチすることで、無意識のブレーキを外し、コロナ禍においても事業拡大を達成しています。
AC克服を通じた希望のメッセージ
自身の苦悩を赤裸々に語ることで、同じ悩みを抱える人々に寄り添い、「生きているだけでカウンセラー」として、「何歳からでも人生は変えられる」という力強いメッセージを伝えています。
公開記事URL： https://note.com/miraikyoso/n/n6b0b8a73f078
株式会社ロードマップの今後の展望
株式会社ロードマップは、今後も「未来共創」を通じて、不確実な時代を生き抜くための本質的な知恵や、個人のパーソナルなストーリーに裏付けられた事業哲学を積極的に発信してまいります。社会の課題解決に貢献する個人・企業の想いや挑戦を深く掘り下げ、読者の皆様の成長と協創を支援するメディア運営を目指します。
紀凛株式会社について
会社名:紀凛株式会社
設立：2014年8月21日
所在地：東京都港区赤坂
代表者：代表取締役 小本紀子
資本金：100万円
事業内容：カウンセリング・セミナー・コンサルティング
URL
http://norirink.com/ （公式サイト）
https://note.com/norikabu0821 （紀凛【のりりん】note）
株式会社ロードマップについて
会社名：株式会社ロードマップ
所在地：東京都中央区日本橋本町3-2-14 山一大野ビル5階
代表者：代表取締役 石川 真実
設立：2012年8月1日
事業内容：SEO対策、誹謗中傷対策、経営者マッチングプラットフォーム運営
URL
https://www.roadmap.co.jp/ （公式サイト）
https://note.com/miraikyoso （未来共創note）
