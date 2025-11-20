Flasher BitStreamerでFlasherがFPGAとCPLDに対応し、SVF/STAPLを用いたJTAG書込みを一体化し、生産から開発まで幅広く支援する新ソリューション販売開始
2025年11月20日、東京都渋谷区 - ポジティブワン株式会社は、ポジティブワン株式会社（（本社：ドイツ・ノルトライン＝ヴェストファーレン州モンハイム・アム・ラインにあるSEGGER Microcontroller GmbH正規VAR代理店）は、Segger社のIn-System Programmer（ISP）製品群「Flasher」シリーズを大幅に拡張する新ソフトウェア 「Flasher BitStreamer」 を発表しました。この新ソリューションにより、Flasherは従来の マイコン や （Q）SPIフラッシュ の書き込みに加え、ついに FPGA および CPLD のプログラミングにも対応しました。
◆Flasher BitStreamer の特長 - FPGA構成ファイルを数秒で“Flasher用パッケージ”へ変換
従来、FPGAのコンフィギュレーションにはメーカーごとの専用ツールや専用書き込み装置が必要でした。
Flasher BitStreamerはこの課題を解消し、SVF（Serial Vector Format） と STAPL 形式のファイルを、Flasherが直接実行可能なパッケージへ変換できます。
・ 数秒で変換：SVF／STAPL → Flasherパッケージ
・ スクリプト不要：複雑な手順なし
・ ZIP出力も可能：そのまま製造ラインに展開
・ 全Flasherモデル対応：Portable、Pro、Compact、Hub-4/12、ATE2 すべてで動作
これにより、マイコン／外部メモリ／FPGA を単一のFlasherで一括対応することが可能となりました。
◆SEGGER コメント
「Flasher BitStreamer は FPGA のインシステム書き込みを大幅に簡素化します。これによりFlasherは SoC、マイコン、外部メモリ、FPGA と、あらゆるプログラミング作業に対応する“オールインワンISP”となりました。」
- Dirk Akemann, Head of Technical Marketing, SEGGER
◆ 対応範囲とライセンス
・ JTAG経由でSVF／STAPLプログラミングに対応する すべてのFPGA／CPLDをサポート
（例：Intel/Altera、Lattice、Microchip/Microsemi、Xilinx/AMD など）
・ 追加ライセンス費用なし
・ SEGGER製品に共通する「ランタイムロイヤリティなし」に準拠
製造ライン・開発・検証環境において、高信頼かつ継続可能な構成が可能です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334756&id=bodyimage1】
【SEGGER Microcontroller GmbHについて】
SEGGER Microcontroller GmbHは、組み込みシステム向けのソフトウェア、ハードウェア、および開発ツールのフルレンジを提供するサプライヤーです。同社は、柔軟で使いやすいツールとコンポーネントを通じて、開発プロセス全体をサポートしています。また、IoTやエッジコンピューティングの成長に伴い、セキュアな通信とデータ保護のための包括的なセキュリティソリューションを提供し、業界のニーズに応えています。1992年の設立以来、SEGGERは組み込みシステムの分野で確固たる地位を築いています。本社はドイツ・モンハイムに位置しています。
【ポジティブワン株式会社について】
社名 ポジティブワン株式会社（POSITIVE ONE CORPORATION）
〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1-12-1 渋谷マークシティ・ウエスト22F
ＵＲＬ http://www.positive-one.com
SoM製品関係：https://www.chinchillasmart.com
ポジティブワン株式会社は、最先端技術と時代を先読みしたエンベデッドソリューションをご提供します。そのために海外の有力な最先端技術会社と提携し、多様化する仕様に対応できるＯＥＭハードウエアや世界標準ＩＳＯなどに準拠する品質向上のためのツールをご提供します。さらに、システムコンサルティング、エンベデッドからＰＣ、スマートフォン、サーバーを含んだハードウエアからソフトウエアまでのシステム受託開発など、皆様のプロジェクト成功のためのご支援をいたします。
【本件に関するお問い合わせ先】
ポジティブワン株式会社
メールアドレス：poc_sales@positive-one.com
ＴＥＬ：03-3256-3933 ＦＡＸ：03-4360-5301
配信元企業：ポジティブワン株式会社
◆Flasher BitStreamer の特長 - FPGA構成ファイルを数秒で“Flasher用パッケージ”へ変換
従来、FPGAのコンフィギュレーションにはメーカーごとの専用ツールや専用書き込み装置が必要でした。
Flasher BitStreamerはこの課題を解消し、SVF（Serial Vector Format） と STAPL 形式のファイルを、Flasherが直接実行可能なパッケージへ変換できます。
・ 数秒で変換：SVF／STAPL → Flasherパッケージ
・ スクリプト不要：複雑な手順なし
・ ZIP出力も可能：そのまま製造ラインに展開
・ 全Flasherモデル対応：Portable、Pro、Compact、Hub-4/12、ATE2 すべてで動作
これにより、マイコン／外部メモリ／FPGA を単一のFlasherで一括対応することが可能となりました。
◆SEGGER コメント
「Flasher BitStreamer は FPGA のインシステム書き込みを大幅に簡素化します。これによりFlasherは SoC、マイコン、外部メモリ、FPGA と、あらゆるプログラミング作業に対応する“オールインワンISP”となりました。」
- Dirk Akemann, Head of Technical Marketing, SEGGER
◆ 対応範囲とライセンス
・ JTAG経由でSVF／STAPLプログラミングに対応する すべてのFPGA／CPLDをサポート
（例：Intel/Altera、Lattice、Microchip/Microsemi、Xilinx/AMD など）
・ 追加ライセンス費用なし
・ SEGGER製品に共通する「ランタイムロイヤリティなし」に準拠
製造ライン・開発・検証環境において、高信頼かつ継続可能な構成が可能です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334756&id=bodyimage1】
【SEGGER Microcontroller GmbHについて】
SEGGER Microcontroller GmbHは、組み込みシステム向けのソフトウェア、ハードウェア、および開発ツールのフルレンジを提供するサプライヤーです。同社は、柔軟で使いやすいツールとコンポーネントを通じて、開発プロセス全体をサポートしています。また、IoTやエッジコンピューティングの成長に伴い、セキュアな通信とデータ保護のための包括的なセキュリティソリューションを提供し、業界のニーズに応えています。1992年の設立以来、SEGGERは組み込みシステムの分野で確固たる地位を築いています。本社はドイツ・モンハイムに位置しています。
【ポジティブワン株式会社について】
社名 ポジティブワン株式会社（POSITIVE ONE CORPORATION）
〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1-12-1 渋谷マークシティ・ウエスト22F
ＵＲＬ http://www.positive-one.com
SoM製品関係：https://www.chinchillasmart.com
ポジティブワン株式会社は、最先端技術と時代を先読みしたエンベデッドソリューションをご提供します。そのために海外の有力な最先端技術会社と提携し、多様化する仕様に対応できるＯＥＭハードウエアや世界標準ＩＳＯなどに準拠する品質向上のためのツールをご提供します。さらに、システムコンサルティング、エンベデッドからＰＣ、スマートフォン、サーバーを含んだハードウエアからソフトウエアまでのシステム受託開発など、皆様のプロジェクト成功のためのご支援をいたします。
【本件に関するお問い合わせ先】
ポジティブワン株式会社
メールアドレス：poc_sales@positive-one.com
ＴＥＬ：03-3256-3933 ＦＡＸ：03-4360-5301
配信元企業：ポジティブワン株式会社
プレスリリース詳細へ