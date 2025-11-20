世界のリネンビスコース市場は、持続可能なファッションと繊維イノベーションの拡大により、2033年までに388億4000万米ドルに達すると予測されています。

