未経験から”選ばれる人材”へ Wannabe Academy（ワナビーアカデミー）、オーリーズ採用責任者と対談イベントを開催 ～「企業が求めるWebマーケター像」を採用・育成両面から紐解くセッション～
Webマーケティングスクール「Wannabe Academy（ワナビーアカデミー）」を運営する株式会社Shareway（シェアウェイ）（東京都杉並区：代表取締役 森田吏）は、2025年11月、株式会社オーリーズ 採用責任者・松下氏との特別対談イベントを開催いたします。
本イベントでは、未経験からWebマーケターを目指す方々に向けて、「どのようなスキルが採用で評価されるのか」「どんな姿勢が現場で求められるのか」といった疑問に対し、採用する側と育成する側のリアルな視点から答えを探ります。
【採用の”本音”と育成の”リアル”を届ける60分】
登壇するのは、デジタルマーケティング支援を通じて多数の人材を採用・育成してきた株式会社オーリーズ採用責任者・松下氏と、未経験者のキャリア支援に特化した教育機関「Wannabe Academy（ワナビーアカデミー）」代表・森田。
現場視点で語られる”企業が今、本当に欲している人材像”や、選考を突破するためのポートフォリオ・アウトプットの見せ方、入社後の活躍・つまずきの分岐点までを、具体例を交えて解説。後半では、オーリーズ社による採用会社説明会も実施し、応募検討者に向けた企業理解・選考情報の提供も行います。
就職・転職を本格化させたい方にとって、他では得られない現場直結型の貴重なインサイトを得られる機会です。
【イベント概要】
＜イベント名＞
未経験から”選ばれる人材”へーオーリーズ×Wannabe Academy（ワナビーアカデミー）が語るWeb転職のリアル＋採用会社説明会
＜開催形式＞
オンライン開催（Zoom予定）
＜開催日＞
2025年12月11日19:00開始
＜対象者＞
事前のお申し込みでどなたでもご参加いただけます。
ご興味のある方は以下のフォームより、お申し込みください。
https://form.run/@wannabeacademy-setsumeikai2
＜登壇者＞
・株式会社オーリーズ採用責任者 松下氏
・株式会社Shareway代表取締役 / Wannabe Academy（ワナビーアカデミー）代表 森田吏
＜構成＞
・特別対談（約20分）
・採用会社説明会+質疑応答（約40分）
＜対談アジェンダ＞
・Part1: 採用現場から見る、いま企業が求めるWebマーケター像
実務企業が重視するスキル・姿勢・ポテンシャルとは？
・Part2: 未経験者が差をつける”アウトプット”の見せ方
ポートフォリオやSNS発信など、選考で印象に残る実例を紹介
・Part3: 現場で活躍する人・つまずく人の違い
採用後のギャップや、初期で成果を出すためのマインドセット
・Part4: 採用担当と教育担当が語る、これからのマーケターキャリアの可能性
キャリアの初期に意識すべき”市場価値のつくり方”
【登壇者コメント】
株式会社オーリーズ採用責任者 松下氏
「マーケティングの現場では、スキルだけでなく『思考の質』や『自走力』が問われます。本対談では、採用目線でのリアルをお話ししながら、受講生の皆さまが次の一歩を踏み出すヒントになればと考えています。」
株式会社Shareway代表取締役 森田吏
「未経験からのキャリア形成において、”現場とのギャップ”を知ることは非常に重要です。この機会が、自分自身の強みや課題を再確認し、成長への第一歩を踏み出すきっかけとなれば嬉しく思います。」
