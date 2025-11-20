【新メニュー】「一心たん助 目黒店」極上牛タン・ヒレ・仙台黒毛和牛を揃えた新コースが登場！食べ放題では味わえない限定メニューが集結した“目黒限定の特別体験”を実現 2025年11月20日より予約開始

株式会社Globridge

株式会社Globridge（グロブリッジ、本社：東京都港区赤坂、代表取締役：大塚 誠）が運営する都内5展開中の人気焼肉店「一心たん助 目黒店」では、2025年11月20日(木)より予約開始いたします。食べ放題では味わえない特別なメニューだけを厳選した新コース『極上牛タン＆ヒレコース』（税込8,078円）を提供開始いたします。

■ 新コース『極上牛タン＆ヒレコース』概要

コース名 :極上牛タン＆ヒレコース

価格 : 税抜 7,344円（税込 8,078円）

予約 : 来店前日20:00まで

※当日のコース変更は不可

※食べ放題をご希望の方は「一本たん助コース」をご予約ください

※飲み放題必須

店舗名 : 一心たん助 目黒店

所在地 : 〒153-0064 東京都目黒区下目黒１丁目１－２ 七幸ビル B1F

営業時間 : 16:30～22:40（20:30最終入店）

定休日 : 年末年始

予約URL : https://booking.resty.jp/webrsv/vacant/s014119901/32333?isfixshop=true&displaynotice=false(https://booking.resty.jp/webrsv/vacant/s014119901/32333?isfixshop=true&displaynotice=false)

公式サイト : https://isshintansuke.tokyo/



■ コースの特徴

- 食べ放題が苦手な方にも“専門店クオリティ”を楽しんでほしい特別コース

「一心たん助に行ってみたいけど、食べ放題だと量が多すぎるのは・・・」

そんな声に応えるために誕生したのが本コース。

元祖“牛タン食べ放題店”として磨き続けてきた仕入れ力と目利きにより、選び抜いた上質な牛タンとヒレを贅沢に盛り込んだ、ワンランク上の特別仕様となっています。

- 食べ放題では味わえない“非公開メニュー”を目黒店限定で提供

「牛タンメニュー」「和牛ユッケ最中」「仙台黒毛和牛ヒレ」などをはじめ、本コースに含まれるすべてのお肉メニューは、5店舗を展開する一心たん助の中で“目黒店だけ”の完全限定ラインナップ。

他店舗では提供していない、目黒店専用に開発した唯一無二の組み合わせとなっており、食べ放題では体験できない“特別な肉の世界”をじっくりとお楽しみいただけます。

- ちょっと特別な日、大切な人との食事にも最適

誕生日、記念日、仕事帰りの贅沢時間、落ち着いてゆっくり味わいたい日など…

「量より質」で肉を楽しみたい方にぴったりの内容に仕上げました。



■ 牛タンラインナップ（5種）

一心たん助ならではの“素材の旨味を最大限に引き出す仕立て”で、厚み・カット・味付けにこだわった牛タンメニューを提供します。

厚切り極上タン/極み上タン塩/上タンロース ねぎ塩レモン/上タンカルビ 味噌/極厚仙台牛タン20mm 霜タン

特に「霜タン」は、20mmという圧倒的な厚みでありながら驚くほど柔らかく、噛むほどにジュワッと旨みがあふれ出す“専門店の真骨頂”。

牛タンの奥深さをダイレクトに感じられる渾身の一品です。



■ 和牛ラインナップ（5種）

和牛のポテンシャルを最大限に引き出すため、異なる5つの調理法で多彩な表情を楽しめる構成となっております。

和牛肉寿司/和牛ユッケ最中/仙台黒毛和牛炙りロースおろしポン酢/仙台黒毛和牛炙りロースすき焼き（濃厚黄身ダレ＋焼肉専用米）/仙台黒毛和牛ヒレ

口の中でとろける脂の甘み、豊かな香り、繊細な旨味。

寿司、ユッケ、炙り、すき焼き、ヒレ--

一皿ごとに“異なる美味しさの世界”が広がる、贅沢な和牛体験をお楽しみいただけます。



■ 一心たん助グループが提供する“牛タンエンターテイメント

牛タン専門店『焼肉 一心たん助』グループは、都内5店舗で連日行列をつくる話題店。そのモットーは「牛タンを通じてお客様に笑顔と幸せをお届けする」こと。ホスピタリティあふれる接客と活気ある店舗運営で、多くのお客様に愛されています。

創業当初から掲げるのは、“仙台牛タンの食べ放題”という新しい焼肉体験。サクッとした歯切れとプリッとした柔らかさが特徴の牛タンはもちろん、上カルビ、特選ハラミ、赤身の希少部位など、素材にこだわり抜いた肉をご提供しています。

さらに、目の前で炙って仕上げる名物「肉寿司」は、SNSでも話題の人気メニュー。単なる焼肉食べ放題ではない、“エンターテイメントとしての焼肉”を提供することが一心たん助の流儀です。

スタッフ一人ひとりの細やかな気配りと、笑顔あふれる接客も、お客様から高い評価をいただいております。



＜ 株式会社Globridge会社概要 ＞

■会社名 ： 株式会社Globridge (グロブリッジ)

■所在地 ： 東京都港区赤坂2丁目14-11 天翔オフィス赤坂701

■代表者 ： 代表取締役 大塚誠

■事業内容 ： 飲食店の経営、コンサルティング、プロデュース

■店舗数 ： 東京都・埼玉県・神奈川県・愛知県・大阪府・京都府・兵庫県・茨城県・北海道 など約250店舗（フランチャイズ店舗・VR店舗含む）

■設立 ：2008年9月

■URL ：http://www.globridge.co.jp/