Lメッセージ説明会開催｜サロン向け予約システムの導入を実演
株式会社ミショナ（本社：福岡県福岡市、代表：鈴木隆宏）は、2025年10月28日（火）に「L Message初心者向け説明会＆予約システム体験会」をオンラインで開催しました。
本説明会では、予約システムの構築から顧客管理の自動化までを実践形式で学習。LINEを活用した業務効率化や顧客体験の向上を目指す事業者を対象に、基本操作から実践的な活用方法までを紹介しました。
■開封率約60％の強み：メールとの決定的な違い
説明会では、メールの開封率が5～10％程度であるのに対し、LINE公式アカウントは約60％と6倍近い開封率を誇る点が紹介されました。
また、日本のLINE利用者は9,900万人（国民の約8割）に達し、「LINEを使っていない人を探す方が難しい」といわれるほどの高い普及率になっています。こうした背景からLINEはビジネスにも欠かせないコミュニケーションツールとなっていることがあらためて示されました。
■「友だちは増えたが、誰が誰かわからない」を解決
多くの事業者が抱える共通の課題：
・友だち登録の流入経路が不明
・属性情報（年齢、性別、興味・関心）が把握できない
・一斉配信しかできず、適切にセグメントできない
・予約を別システムで管理する手間がある
これらに対し、2025年10月時点で13万アカウントが導入する「L Message（エルメ）」による解決策を実演しました。
■参加者が実際に作った予約システムの全容
説明会の参加者は、以下の手順で予約システム構築を実施しました。
サロン面談予約フォームの作成
カレンダー形式での日時選択
顧客名・電話番号の自動取得
「○○様、ご予約ありがとうございます」の自動配信
予約当日の自動リマインド設定
一部の参加者が操作に戸惑う場面もありましたが、テスト予約を行って実名入りの確認メッセージが届く瞬間には、感嘆の声が上がりました。
■現場から生まれたリアルな質問
Q. 既存の友だちがいる場合はどうなりますか？
A. 連携後の新規友だちは自動で管理画面に表示されます。既存の友だちも、やり取りを通じて管理できます。
Q. 認証済みアカウントを取得していない個人事業主でも使えますか？
A. 認証の有無に関係なくご利用いただけます。
Q. スマートフォンで管理できますか？
A. iOS／Androidの専用アプリに対応しており、外出先でも管理できます。
Q. Googleカレンダーと連携できますか？
A. 予約システムとGoogleカレンダーを連携し、ダブルブッキングを防げます。
L Message（エルメッセージ）について
L Message（エルメ）は、株式会社ミショナが開発したLINE公式アカウントの拡張ツールです。
LINE公式アカウントの基本機能に加え、より高度なマーケティングを可能にし、LINE活用における課題を解消します。
▼主な機能
・メッセージ配信
・フォーム作成
・予約受付管理
・商品販売、決済
・データ分析
次回開催情報
詳細はLINE公式アカウントでご案内します。
お手数ですが、以下のリンクより登録し、お問合せください。
友だち追加リンク：
http://go.lmes.jp/landing-qr/1656886828-yoaLLZlp?uLand=ooa3ai
L Message（エルメッセージ）公式HP
L Message（エルメッセージ）は、以下のリンクからご利用いただけます。
https://lme.jp/?dreamnews
配信元企業：株式会社ミショナ
