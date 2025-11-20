株式会社S.E.Q.UENCE(代表取締役社長：高田 一司)が運営する「エピカ・沖縄」(所在地：沖縄県那覇市松山1-5-1 ナムラプラザビル3F)は、2025年11月23日(日)、【Jin Dogg】の「Pain Makes You Better」ツアー公演を開催する事が決定致しました。

『SUNDAY EPICA』

◇SP GUEST LIVE：Jin Dogg◇SP GUEST DJ：DJ DANBO◇DIRECTED BY：DJ TASK◇DJ’s：DJ 2FLii, DJ COHEY, DJ Lu-Q日程：2025年 11月23日 日曜日時間：OPEN 21:00場所：epica OKINAWA

＜Jin Dogg プロフィール＞

1990年生まれ、大阪市生野区出身のJin Doggは学生時代の国内外での様々な経験から日本語、韓国語、英語の三ヶ国語を自在に操るトライリンガル・ラッパーである。 そのキャリアは2010年頃より始まり、1st EP『Welcome to Bang Bang I.K.N』(2012年)やクラブを中心としたライヴ活動を経て2016年、異能のヒップホップ集団「Hibrid Entertainment」へと加入。 そして同年にはレーベルメイト、DJ Bullsetによりミックスされたミックステープ『1st High』を、翌年には続編となる『2nd High』をリリース。 さらにはヒップホップ・シーン内外からの途絶えることのない客演と全国各地でのライヴ、大規模フェスへの出演、それらすべての場での虚飾の一切を廃して聴き手の魂を激しく揺さぶる強固なメッセージ、時に過激なモッシュを伴う圧倒的なライヴパフォーマンスによりシーンに多大なインパクトを与え、彼の活動ペースはさらに加速していくこととなる。 その評判は国内に留まらず2019年にはアジアン・ヒップホップの未来を担う重要人物としてRedbull Music × 88rising共同制作の長編ドキュメンタリー「Asia Rising - The Next Generation of Hip Hop」へと出演、そしてキャリア初のアルバムにして相反する感情を赤裸々に綴った大作、『SAD JAKE』『MAD JAKE』の同時リリースを果たし、 2020年現在も精力的な音楽活動を通じて「Dirty Kansai」から世界へと、スケールを増しながら独自の強烈な個性を発信し続けている。Instagram：https://www.instagram.com/sadmadjake/

＜リリース情報＞

アーティスト：Jin Doggアルバムタイトル：Pain Makes You Betterレーベル：Dirty Kansai / OMG配信開始日：2025年8月15日TRACKLIST：01. Intro (Red Handkerchief) feat. IO 02. What’s Goin’ On 03. 生きる feat. guca owl Shout by NANJAMAN, SUNADEMUS 04. Loyalty feat. Owen 05. REDDEVIL 5 feat. Wuuslime, Foggyatthebottom 06. Flip feat. R-指定 07. Laughing Salesman feat. Benjazzy, BES 08. 食えるまで feat. Young Yujiro 09. GO SAD MAD 10. MURI 11. Storm feat. Yujiro 12. Home 13. 大雨の道頓堀＜配信リンク＞https://linkco.re/NDmuDBRB＜公式YouTube＞https://www.youtube.com/@sadmad_jake・Flip feat.R-指定 (prod by. Michael Link)(Official Music Video)https://youtu.be/zL4a-H__vRA?si=egl9S_AUmFRTFwy_

【店舗実績】

◯日本人ヒップホップアーティスト初の東京ドームにて6万人を動員した『BAD HOP THE FINAL at TOKYO DOME』公演を成功させ解散した元『BAD HOP』メンバーとの業界では超異例の解散後のパーティー、『Vacance』を2024年8月11日(日)に制作致しました。『Vacance』アフターパーティーも開催し、1デイ、2パーティーをYZERRを中心とした『BAD HOP』メンバー8人と共に共同開催致しました。https://www.newsweekjapan.jp/press-release/2024/08/japan-no1-hip-hop-night-club-epicabad-hop811vacancet-pablowyzerrbenjazzyyellow-patog-kid.php◯2023年7月からスタートした、毎週土曜日に開催される『THE WAVE』は、1,000人以上の集客をアベレージするジャパン・No.1ヒップホップ・モンスターパーティーとして定着。『DJ DANBO』氏との共同プロデュース企画。https://newscast.jp/smart/news/9956250◯元『KANDYTOWN』のメンバー『KEIJU』の2024年7月21日(日)『東名阪神Zeppツアー』唯一のクラブ会場での開催。2025年9月14日(日) 『 N.I.T.O. TOUR 』開催。https://www.newsweekjapan.jp/press-release/2024/07/721-no1-hip-hop-9hip-hopkeiju1.php◯2025年9月21日(日) 『YENTOWN』Awich、Monyhorse、PETZ、JNKMN、kZm、U-Lee、Marzyを迎え、Club Shows supported by HABUSHを開催。https://newscast.jp/smart/news/4282577◯2022年、2023年、2024年、2025年エピカの7～10周年アニバーサリーマンスリーパーティーの4年連続ヘッドライナーとして『OZworld』をキャスティング制作。https://newscast.jp/news/4595428https://newscast.jp/news/3511396◯2025年、クラブ業界初となる、\ellow BucksやDJ RYOWのライブサポートをはじめ、国内大型フェスやクラブの現場で活躍する国内最高峰の音響エンジニア、『酒井 道生』氏と専属契約をする。https://www.newsweekjapan.jp/press-release/2025/02/djellow-bucks-japan-no1-hip-hop-club-epica.php◯ 2024年、レッドブル販売本数西日本１位を記録。◯2024年10月12日(土)にエピカ・沖縄にて5年ぶりに『RED ZONE』が開催され1,200人の集客を収めました。『RED ZONE』とは、渋谷クラブ『HARLEM』の黄金期にて『DJ KOYA & DJ KANGO』の2人で2001年の毎週火曜日の帯パーティーとしてスタート致しました。ゲストにはMark Ronson、DJ AM、StretchArmstrong、DJ Vice、DJ Five、Eric Dluxなどをキャスティングし、2019年のファイナルパーティーには2人の同級生でもあるヒップホップ界のレジェンドZeebraをキャスティングし、幕を閉じた伝説のモンスターパーティー。2025年8月9日(土)vol.7にて6年ぶりのZeebra、DJ KOYA、DJ KANGO、3人が夢の共演を果たす。https://www.newsweekjapan.jp/press-release/2025/07/202589club-epicared-zone-2-vol7dj-koya-dj-kango-dj-dirtykrates-aka-zeebra.php◯ 2024年7月13日(土)、世界最大規模のヒップホップフェスティバル『Rolling Loud Thailand』とのポップアップ・プレパーティーを開催。https://www.newsweekjapan.jp/press-release/2024/07/713-no1-hip-hop-the-wave-rolling-loud-thailand.php◯ 2022年9月18日(日)に開催した『\ellow Bucks』の『Ride 4 Life』リリースツアーにてエピカ史上最高の1,800人以上の動員数を記録し、更に2024年12月29日(日)には『Jungle 2』クラブツアーファイナルを開催。https://www.newsweekjapan.jp/press-release/2025/01/japan-no1-hip-hop-club-2025sns1jungle-2club-tour-2024-final.php◯2023年、2024年、2025～2026年、3年連続『AK-69』オフィシャル全国ツアー「AK-69 ENLIGHTENMENT Ⅱ - Road to 30th year -」ファイナル会場として2026年2月28日(土)開催予定。https://www.newsweekjapan.jp/press-release/2024/10/112japan-no1-hip-hop-night-club-epica2ak-693133ak-69-live-tour-2024--enlightenment-.php◯2022年2月からスタートした『DJ DANBO』プロデュース企画の『DRIP』は大成功し、2025年1月より毎週金曜日にアップデート。DJ AMMO (from, New York)、DJ RYOW、 DJ KEKKE、DJ MARTIN、DJ CHARI、DJ TATSUKI、MARZY、FUJI TRILL、SAMI-T (from, Mighty Crown)、DJ J STAR (from,New York)といった人気DJ陣をキャスティングし開催。https://newscast.jp/smart/news/7890668◯2021年10月23日(土) KOHHとして引退前の最後のツアー、"YELLOW TAPE 5 TOUR"を開催。◯世界的アーティスト『KOHH』として引退後、2年半の時を経て、"チーム友達"の楽曲で2024年彗星の様に現れた『千葉雄喜』をキャスティング。更にクリエイティブディレクター高橋良、世界的ビートメーカーKoshy、YOUNG COCO、MaRI、SOCKS、を迎え2024年7月14日(日) 9周年アニバーサリーパーティーとして企画制作。https://newscast.jp/news/2661617https://www.newsweekjapan.jp/press-release/2024/07/714-no1-hip-hop-9hip-hopyoung-coco.php◯アーティストKOHHのクリエイティブ・ディレクター、千葉雄喜、楽曲"チーム友達"、(2024年MTV Video Music Awards Japan「Best Hip Hop Video」受賞作品)『高橋 良』と、2024年12月よりクラブ業界初となる専属クリエイティブ契約を締結する。(契約期間2024.12～2025.6)https://www.newsweekjapan.jp/press-release/2024/11/2024kohh-japan-no1-hip-hop-club-epicadj202412.php

CEO / PRODUCER

高田 一司 (takada katsuji)

DIRECTOR

DJ TASK

GENERAL MANAGER / 店長

新井 海登 (arai kaito)

