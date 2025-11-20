BIG BABY ICE CREAMとSaturdays NYC のコラボレーションメニュー＆アイテムがSaturdays NYC NEWoMan TAKANAWAにて限定発売

株式会社ジュン

株式会社ジュン（本社：東京都港区、代表取締役社長：佐々木進）が展開する、ニューヨーク発のライフスタイルブランド「Saturdays NYC（サタデーズ ニューヨークシティ）」は、川崎市・新丸子を拠点に、3世代で楽しめるアイスクリームダイナーとして地域に親しまれている 「BIG BABY ICE CREAM（ビッグ ベイビー アイスクリーム）」 とのコラボレーションメニューおよび限定アイテムを発売いたします。

本コラボレーションでは、2025年9月にオープンした「Saturdays NYC」の新店舗である NEWoMan高輪店 にて展開中のオリジナルソフトクリームを監修している「BIG BABY ICE CREAM」が、本コラボのために新たにアレンジした限定メニューを開発。濃厚な味わいと遊び心あるビジュアルで、世代を超えて楽しめる新しいスイーツ体験をお届けします。

さらに、コラボレーションロゴを使用したスウェットシャツやキャップなどの限定アパレルアイテムも同時に販売。

「Saturdays NYC」が大切にしているカフェ空間でコラボレーションメニューを味わうことで、味覚だけでなく五感すべてで楽しむひとときをお過ごしいただけます。

また、コラボレーションアイテムを通して、「Saturdays NYC」ならではの洗練されたライフスタイルも体感いただけます。

Collaboration Menu

・ミルクコーヒーソフトクリーム

・BIG BABY NYC サンデー





Collaboration Item

BIG BABY ICE CREAM × Saturdays NYC Sweatshirt

\9,900 in tax

Color：Beige, Charcoal

Size：S,M,L





BIG BABY ICE CREAM × Saturdays NYC Cap

\6,930 in tax

Color：Beige, Charcoal

Size：Free

発売店舗

Saturdays NYC NEWoMan TAKANAWA





Official Instagram

https://www.instagram.com/saturdaysnyc_jp/(https://www.instagram.com/saturdaysnyc_jp/)